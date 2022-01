Ki kicsoda: Balogh Levente, a Szentkirályi ásványvíz tulajdonosa

Hallgasd meg Balogh Leventét az Első Yardban, a Pénzcentrum podcast sorozatában!

Balogh Levente nemrég a Pénzcentrum vendége volt podcast sorozatunk, az Első Yard harmadik epizódjában. A vállalkozó beszélt gyermekkoráról, a Szentkirályon ásványvizet adó forrásra rábukkanó édesapjával való viszonyáról, dzsúdóról, seftelésről, arról, hogy hogyan érzi magát Magyarország leggazdagabb emberei között. Elmondta, hogy mit gondol a gyereknevelésről, a luxusról, a magyar gazdaság állapotáról, és arról is, hogy hogyan került a 2004-ben még szinte ismeretlen Szentkirályi Ásványvíz a francia acqua expora, ahol elnyerte a világ legjobb ásványvize címet. Emellett pedig arról is őszintén vallott, hogy miért nem vált – legalábbis egyelőre – a Szentkirályi globálisan ismert vízbranddé.



Az epizód meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, az Anchor.fm-en és a nagyobb podcastplatformokon, valamint itt is: