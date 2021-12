Elárulta titkát az egyik leggazdagabb magyar: így változtatta meg az életét a hatalmas vagyon

Kíváncsi vagy, miből lesz a cserebogár, azaz a milliárdos? Nos, mi is. Ezért indítottuk útjára idén az Első Yard podcast-sorozatot. Hallgasd meg eddigi adásainkat, melyeket ebben a cikkünkben is kivonatoltunk, és iratkozz fel az Első Yard podcast-csatornájára, hogy ne maradj le a sorozat következő részeiről. Jó szórakozást!

Az idei év több szempontból is áttörés volt a Pénzcentrum történetében. A 16 éves, közérthető pénzügyi, gazdasági híroldal 2021 tavaszán újult meg. Az átfogó fejlesztés során kiemelt szempont volt, hogy az oldal motorjának és megjelenésének újraírásán túl (melyet nemrég Az Év Honlapja Minőségi díjjal jutalmaztak) új tartalmi elemekkel is bővüljön a repertoár.

Ezért indítottuk útjára a Pénzcentrum podcast-sorozatait, melyek közül a legnagyobb hangsúlyt az Első Yard kapta. Az Első Yard minden részében arra keressük a választ, mi hajtja azokat a magyarokat, akik maradandót alkottak az üzleti életben. De az Első Yard nem egy sima podacst-interjú, hanem az epizódokban narráció és bejátszások segítségével meséljük el az alanyok életútját és karrierívét.

Szeretnénk, ha a hallgatók megismernék az adásokból, hogy a maguk területén sikeres, vagyonos emberek hogyan élik meg a saját sikerhez és pénzhez való viszonyukat, milyen életstratégiákat alakítottak ki a szakmai és személyes szféráikat illetően, valamint, hogy milyen élettapasztalatokra, belső és külső erőforrásokra támaszkodnak

– közölte Nagy Bálint. A Portfolio Csoporthoz tartozó Pénzcentrum, HelloVidék és Agrárszektor lapigazgatója hozzátette: „A sorozattal a Pénzcentrum célja az, hogy a közbeszédben formáljuk a sikerről, munkáról, pénzről szóló diskurzust, valamint feltárjuk az ezekhez kapcsolódó lehetőségeket és felelősségi szerepeket is.”

Gerő Viktor befektető, a Vatera korábbi ügyvezetője

A sorozat első vendége Gerő Viktor befektető, a Vatera korábbi ügyvezetője, a Meska kézműves dizájn piactér társtulajdonosa volt. Viktor nemcsak a gyerekkoráról beszélt az adásban, hanem a Vatera 2008-as felvásárlásáról is, ami az időszak egyik legnagyobb online üzlete volt a régióban. De a műsorban egy szürreális sztorit is bemutattunk arról, hogy a rendőrség hogyan fogott el egy kettős gyilkost a Vatera segítségével.

Lévai Balázs és Lévai Bálint, a BiotechUSA tulajdonosai

Az Első Yard 2. adása Lévai Balázsról és Lévai Bálintról szólt, akik a 2020-ban 52 milliárd forintos forgalmat elérő BiotechUSA tulajdonosai és vezetői. A vállalat jogelődjét Bálint és Balázs édesapja, Lévai Ferenc alapította 1993-ban. Gyermekeik 2010-ben léptek be a céghez, 2012 óta vannak vezetői pozícióban, Bálint pedig 2014 óta került cégvezetői szerepbe. Bálint és Balázs az epizódban egyebek mellett beszéltek édesapjuk jelenlegi cégbeli szerepéről és arról is, hogyan változott üzlettársként a testvéri viszonyuk.

Balogh Levente, a Szentkirályi vezére

A napokban jeloent meg az Első Yard 3. epizódja, amelyben Balogh Leventéről szól, aki leginkább arról ismert, hogy ő építette fel a Szentkirályi Ásványvizet és tette azt piacvezetővé Magyarországon. A vállalkozó az Első Yardban beszélt gyermekkoráról, a Szentkirályon ásványvizet adó forrásra rábukkanó édesapjával való viszonyáról, dzsúdóról, seftelésről, arról, hogy hogyan érzi magát Magyarország leggazdagabb emberei között, mit gondol a gyereknevelésről, a luxusról, a magyar gazdaság állapotáról, és hogy miért nem tartja magát jó menedzsernek.

Januárban is folytatódik az Első Yard!

