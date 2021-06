Gigabírság szedi áldozatait a kánikulában: sokan nem tudják, hogy ez tilos

Péntekig még egészen biztosan kitart a kánikula, ám a hétvégén sem lesz okuk panaszra a nyár szerelmeseinek: napos időre számíthatunk záporokkal, de csak pár fokot esik vissza a hőmérséklet - a strandolást nem veszélyezteti semmi. Nem árt azonban tisztában lenni azzal, hogy a tiltott helyen fürdőzés szabályai nem változtak, továbbra is súlyos büntetéseket von maga után.

Szerdán és csütörtökön még folytatódik a hőség, akár 39 fok is lehet az ország egyes részein az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései szerint. A tartós kánikula sokakat vízpartra csal, érdemes azonban tisztában lenni az érvényben lévő szabályozással, hiszen nem szabad mindenhol fürdeni, ahol természetes vizet találunk.

Aki tiltott helyen csobban, az szabálysértést követ el. A 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet rendelkezik a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól. E szerint

helyszíni bírságot kiszabhat rendőr, közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr, és még a halászati őr is, ennek mértéke 5 és 50 ezer forint között bármennyi lehet. Viszont ha hat hónapon belül ismét elkapnak minket, hogy a tilosban fürdünk, akkor 70 ezer forintra is megbüntethetnek. Ám ha fel is jelentik a szabálysértőt, akkor akár 150 ezer forintra is megbüntethetik.

A járvány árnyékában a Nemzeti Népegészségügyi Központ a természetes fürdőhelyek üzemeltetéséről és ellenőrzéséről szóló tájékoztatást tett közzé, mely májusban frissült, és az európai uniós és hazai vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi szervezetek (WHO, CDC) ajánlásai és a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján készült. Célja a biztonságos fürdőzés elősegítése a természetes fürdővizekben a járvány ideje alatt.

A veszélyhelyzet ideje alatt az ország egész területén üzemelhetnek a természetes fürdőhelyek, amennyiben megfelelnek a Korm. rendelet előírásainak, a kormányhivatal döntött a fürdővíz fürdési célú használatának engedélyezéséről, meghatározta a fürdési idény hosszát és a mintavételi ütemtervet és a fürdési idény előtti vízmintavétel eredménye megfelelő.

- áll a tájékoztatásban. Valamint felhívják a figyelmet, hogy továbbra sem engedélyezett a fürdőzés a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló rendelet alapján

balesetveszélyes helyszíneken (pl. hajóútban, hidak, kikötők, kompátkelők, vízkivételi mű 100 m-es körzetében),

egészségre ártalmas vagy fürdési tilalom alatt álló vizekben,

határvizekben vagy a városok belterületén levő szabadvizekben, a kijelölt fürdőhelyek kivételével.

A fürdőzés csak kijelölt fürdőhelyen és a fürdővíz használatának engedélyezését követően ajánlott. A nem kijelölt fürdőhelyek mind balesetveszély, mind fertőzésveszély szempontjából nagyobb kockázatot jelentenek. Nincsenek kialakítva a fürdőzés higiénés feltételei és nem végeznek vízminőség vizsgálatot sem, így még információnk sem lehet arról, ha a víz ártalmas az egészségre.