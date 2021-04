Új munka után néztek a Barátok Közt sztárjai: a 71 éves színésznek szinte bevétele sincs

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A tavalyi év végén robbant a hír, hogy véget ér a Barátok közt. A sorozat, mely Magyarország legrégebb óta képernyőn lévő szappanoperája 22 évet élt meg. Az utolsó részeket nyáron láthatják a tévénézők. A búcsú fájó, amit nehezít az is, hogy jelenleg egy világjárvány tombol, ami a művészvilág helyzetét is megnehezíti. Nincsenek koncertek, előadások, fellépések és ez a Barátok közt színészeit is érinti.

Várkonyi András – aki az ország Vili bácsija lett - az egyik olyan szereplője volt a sorozatnak, aki az elejétől a végéig játszott benne. A 71 éves színész tudja, hogy hamarosan egy nagyon különleges munka lezárása következik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Szép korszakon vagyunk túl, de az élet megy tovább. Bárhogy is nézzük, azért ez egy munkahely volt, és manapság az, hogy valaki 22 évig ugyanazon a munkahelyen dolgozzon, nagyon ritka – mondja Várkonyi András, aki szerint a pandémia miatt most két rossz találkozott az életében. „Én magam stabil anyagi körülmények között vagyok, de sokkal több munkám lenne, ha nem lenne ez a koronavírus. Normál helyzetben művészi beszédet tanítok egy média iskolában, sokat szinkronizálok és több előadásban is játszom az Újszínházban, sőt, néhány utazó társulattal is szoktam dolgozni. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy ennyi minden van az életemben. Persze, ezek most kiesnek, alig van bevételi forrásom” - tette hozzá a színész, aki emiatt is örült, hogy Tihanyi-Tóth Csaba említett neki egy lehetőséget. EZ IS ÉRDEKELHET Hihetetlen tarifák: ennyiért vehetsz videóüzenetet Gergely Robitól, Gáspár Evelintől A Barátok közt szereplői egy 50-est kérnek. „A színház ott van, ahol én vagyok” „Kedvenc öltözőtársam, barátom szólt, hogy van egy oldal, ahol színészektől, zenészektől, közéleti személyiségektől lehet személyre szóló üzenetet vásárolni. Névnapra, születésnapra, esküvőre, ballagásra, vagy csak úgy. Gondoltam, miért ne legyek ott én is, hiszen volt már olyan, hogy épp egy születésnapra mentem fellépni. Latabár Kálmán mondta annak idején: „A színház ott van, ahol én vagyok!”. És valóban, ezt én is így fogom fel. Az a dolgom, hogy aki engem néz vagy hallgat, az jól érezze magát, hacsak néhány percig, de akkor is” – véli Várkonyi András. A fiatalabbaknak még nehezebb A sorozat fiatal színészei talán még nagyobb hátrányból indulnak, mint az idősebbek. A Szilágyi Oszkárt alakító Gombos Krisztián 3 éve tagja Barátok közt csapatának. A 25 éves színésznek ötlete sincs, hogy mihez kezdjen, ha véget érnek a forgatások. Ha őszinte akarok lenni, tényleg semmi tervem nincs. Vagyis lenne, de a pandémia kellős közepén, amikor még színházak sincsenek nagyon nehéz tervezni. Eddig a színészet mellett ott volt nekem a tanítás – színészmesterséget oktattam – de most ez sem lehetséges. Szeretnék maradni a filmes világban, akár televízió, akár mozi, de nem tudom, hogyan tovább – mondja Gombos Krisztián, aki úgy érzi, jó darabig űr lesz még a lelkében a sorozat megszűnése miatt. Szerencsére Krisztiánnak is a sorozat Novák Lacija adott egy kis reménysugarat a folytatást illetően. „Láttam Csaba megosztását, ami arról szólt, bárki megvásárolhatja sztárok üzeneteit. Megkérdeztem tőle, hogy mi ez, hogyan működik, és megtetszett. Máskor is volt már, hogy ballagásra, vagy épp egy párnak az esküvőjére kellett üzenetet küldenem, így nem teljesen idegen a dolog” – teszi hozzá a fiatal színész, akinek kezdetben szokatlan volt, hogy felismerik az utcán. Nekünk nem jutott akkor népszerűség, mint a kezdő szereplőknek – vagy, ami mondjuk 10 éve volt –, de azért így is sokan megismernek, köszönnek. Van, akinek a tévén keresztül annyira része vagyok az életének, hogy azt hiszi, tényleg ismer. Van, aki olyanért támad, ami nem is én csináltam, hanem a karakterem. Azért többnyire viccesek ezek a találkozások, és úgy gondolom, a helyén kezelem a népszerűséget – véli Gombi, aki mellett még sok már ismert emberrel is lehet találkozni a sztaruzenet.hu oldalon. Képek forrása: RTL

