2026. augusztus 9. vasárnap Emőd
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
ketrecharc, mma, oktagon, aréna, harcművészet, ring
Sport

Nagyon fogadkozik az UFC fenegyereke, Conor McGregor: vissza akar térni, de mikor?

Pénzcentrum
2026. augusztus 9. 13:19

McGregor beszámolt arról, hogy a térdműtétje sikeres volt, és mindenképp vissza akar térni, az viszont még homályba vész, mikor és ki ellen teheti ezt meg - közölte a BBC Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Conor McGregor a térdműtétjét követően a közösségi oldalán jelentette be, hogy megkezdi a felkészülést a visszatérésre. Az ír harcos a legutóbbi három mérkőzését elveszítette, pályafutását pedig több botrány is beárnyékolja

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 38 éves ketrecharcos júliusban, a UFC 329-en tért vissza az oktagonba Max Holloway ellen, ám a mérkőzése mindössze 69 másodpercig tartott, mivel már az első köríves rúgási kísérleténél megadta magát a térde. Holloway technikai kiütéssel győzött. McGregor ezt megelőzően 2021-ben lépett utoljára az oktagonba, amikor a Dustin Poirier elleni veresége során lábszártörést szenvedett.

A műtét megvolt, a térdem rendbe hozva. A kételkedők csak beszéljenek tovább. Nem menekültem a fájdalom elől, egyenesen belesétáltam. Most kezdődik az igazi munka

 - írta bejegyzésében a veterán ír harcos.

A poszthoz csatolt videóban más sportolók sikeres visszatéréseit említette motivációként, köztük Dominick Cruz, Georges St-Pierre és Tom Brady példáját.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

McGregor visszatérését ugyanakkor sokan megkérdőjelezik, nemcsak sportszakmai, hanem magánéleti okok miatt is. 2024 novemberében egy ír bíróság polgári perben kártérítés megfizetésére kötelezte, miután Nikita Hand nemi erőszak vádjával perelte be. Emellett tavaly 18 hónapos eltiltást is kapott a UFC doppingellenes szabályzatának megsértése miatt, ugyanis 2024-ben tizenkét hónap alatt három doppingtesztet is elmulasztott. Az eltiltás – amelyet visszamenőleg a harmadik kihagyott teszttől, 2024 szeptemberétől számítottak – idén márciusban járt le.

McGregor a karrierje során sorozatban három vereséget szenvedett el, így egyelőre kérdéses, milyen ellenfelet és időpontot jelöl ki számára a szervezet a következő mérkőzésére.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #per #sport #bíróság #sérülés #mma #visszatérés #eltiltás #dopping #UFC
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:00
20:32
20:04
19:58
19:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 9.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
2026. augusztus 8.
Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
2026. augusztus 9.
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
2026. augusztus 9.
Rengetegen kezdenek itt új életet 2026-ban: ezekben a régiókban, városokban még fizetnek is, hogy oda költözz
2026. augusztus 9.
Ennyit kaszáltak Sebestyén Balázsék a 65 ezres DJ Oti retró slágerkoncerttel a Szigeten
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 9. vasárnap
Emőd
32. hét
Augusztus 9.
A világ őslakosainak nemzetközi napja
Augusztus 9.
Az állatkertek napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hiába a beleölt milliárdok, még mindig nincs magyar focistagyár: ezért maradtunk le csúnyán az élvonaltól
2
6 napja
Meglépték! Nyíltan hadat üzentek a FIFA mindenható urának, elképesztő lavina indulhat el a focivilágban
3
2 hete
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
4
5 napja
Elképesztő tragédia: 34 évesen, alvás közben halt meg az MMA szupersztárja
5
3 hete
Friss hírek Klein Dávid csúcstámadásáról: ezért fordult vissza 50 méterrel a cél előtt a magyar hegymászó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Indexálás
A szerződésben rögzített értékkövetési módszer, amelynek alapján a biztosítási díj vagy a biztosítási összeg meghatározott mértékkel automatikusan, a szerződés módosítása nélkül változik. Mértéke általában az inflációtól, vagy egyéb hivatalos mutatóktól függ. Biztosítások esetén a biztosítási összeget az átlagos árszínvonal változásának megfelelően megnöveli a társaság. Ezzel elkerülhető, hogy a bekövetkezett kárt csak részben térítse meg a társaság. Egyes indexálásokkor a biztosítási díj is változik. Még ha indexálás meg is történik évente, akkor is érdemes felülvizsgálni a szerződésünket és bejelenteni a vagyonunk árszínvonalat meghaladó változását, ilyen lehet egy új nagy értékű elektronikai eszköz beszerzése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 19:01
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 18:05
Kvíz: Jól ismered a világ őslakos népeit? Lássuk, tudod-e, hol élnek az indiánok, eszkimók!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 9. 19:31
Veszélyes lehet sok élelmiszer csomagolása: erről a legtöbben nem is tudnak