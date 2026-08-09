Nagyon fogadkozik az UFC fenegyereke, Conor McGregor: vissza akar térni, de mikor?

McGregor beszámolt arról, hogy a térdműtétje sikeres volt, és mindenképp vissza akar térni, az viszont még homályba vész, mikor és ki ellen teheti ezt meg - közölte a BBC Sport.

Conor McGregor a térdműtétjét követően a közösségi oldalán jelentette be, hogy megkezdi a felkészülést a visszatérésre. Az ír harcos a legutóbbi három mérkőzését elveszítette, pályafutását pedig több botrány is beárnyékolja

A 38 éves ketrecharcos júliusban, a UFC 329-en tért vissza az oktagonba Max Holloway ellen, ám a mérkőzése mindössze 69 másodpercig tartott, mivel már az első köríves rúgási kísérleténél megadta magát a térde. Holloway technikai kiütéssel győzött. McGregor ezt megelőzően 2021-ben lépett utoljára az oktagonba, amikor a Dustin Poirier elleni veresége során lábszártörést szenvedett.

A műtét megvolt, a térdem rendbe hozva. A kételkedők csak beszéljenek tovább. Nem menekültem a fájdalom elől, egyenesen belesétáltam. Most kezdődik az igazi munka

- írta bejegyzésében a veterán ír harcos.

A poszthoz csatolt videóban más sportolók sikeres visszatéréseit említette motivációként, köztük Dominick Cruz, Georges St-Pierre és Tom Brady példáját.

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McGregor visszatérését ugyanakkor sokan megkérdőjelezik, nemcsak sportszakmai, hanem magánéleti okok miatt is. 2024 novemberében egy ír bíróság polgári perben kártérítés megfizetésére kötelezte, miután Nikita Hand nemi erőszak vádjával perelte be. Emellett tavaly 18 hónapos eltiltást is kapott a UFC doppingellenes szabályzatának megsértése miatt, ugyanis 2024-ben tizenkét hónap alatt három doppingtesztet is elmulasztott. Az eltiltás – amelyet visszamenőleg a harmadik kihagyott teszttől, 2024 szeptemberétől számítottak – idén márciusban járt le.

McGregor a karrierje során sorozatban három vereséget szenvedett el, így egyelőre kérdéses, milyen ellenfelet és időpontot jelöl ki számára a szervezet a következő mérkőzésére.