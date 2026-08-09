18 éves sakkzseni oktatta az 54 éves nagymestert: negyvenéves sorozat szakadt meg

A tizedik országos címére hajtó veterán veresége jól mutatja, hogy a bajnokság fiatal kihívói egyre komolyabb erőt képviselnek - jelentette a The Guardian.

Megszakadt Michael Adams 87 játszmás veretlenségi sorozata a brit sakkbajnokságon: az 54 éves nagymester 1988 óta először szenvedett vereséget a tornán. Adams a negyedik fordulóban kényszerült a parti feladására a 18 éves, Liverpoolban élő ukrán Szvjatoszlav Bazakucsa ellen, aki egy bástyavégjátékban 60 lépés után győzött.

A Tauntonból származó nagymester kilenc brit bajnoki címet szerzett pályafutása során, mindössze egy trófeával lemaradva a rekorder Jonathan Penrose mögött, a tizediket azonban egyelőre nem sikerült elhódítania. Veretlenségi sorozata 1989-ig nyúlt vissza, amikor 17 évesen a bajnokság történetének legfiatalabb győztese lett, ami a mai napig rekordnak számít.

A 108 résztvevővel zajló, 34 ezer font összdíjazású 2026-os brit bajnokságot a coventryi Warwicki Egyetemen rendezik meg, és vasárnap ér véget. Idén különösen erős a fiatal generáció jelenléte: az ötödik fordulót követően a nyolc éllovasból öten 21 év alattiak, négyen pedig még a 18. életévüket sem töltötték be.

A mindössze 11 éves Bodhana Szivanandan a negyedik fordulóban pályafutása során negyedszer győzött nagymester ellen, méghozzá lenyűgöző teljesítménnyel, hiszen az egyik számítógépes elemzés szerint 99 százalékos pontossággal játszott.

A csodagyerek például Ameet Ghasi nagymestert stratégiailag teljesen felülmúlta, majd a 33…Hxe2! taktikai csapással zárta le a partit. A teljesítményt a szakértők Bobby Fischer 1956-os, 13 évesen játszott legendás, "Az évszázad játszmája" néven ismert mérkőzéséhez hasonlították, azzal a különbséggel, hogy Szivanandan két évvel fiatalabb, és még összetettebb stratégiai játékot mutatott be