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Sport

Vasárnapi magyarfoci: ma is két hazai összecsapás vár a szurkolókra

Pénzcentrum
2026. augusztus 9. 08:15

Ma két mérkőzéssel folytatódik az OTP Bank Liga: délután a Paks fogadja a Honvédot, este pedig keleti rangadó vár a szurkolókra Debrecenben.

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Augusztus első vasárnapja két érdekes összecsapást tartogat a magyar élvonal szerelmeseinek.Délután két meccsen is pörög majd a játékszer: a Paks a Honvéd ellen javítana, a Debrecen pedig keleti ősellensége ellen kezdené meg a kikapaszkodást a gödörből.

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A Paks 15:30-as kezdéssel fogadja a Honvédot. A hazaiak vegyes formában érkeznek a találkozóra: hétfőn három góllal kaptak ki Zalaegerszegen, a nyitányon viszont két góllal elverték a Fradit. A Honvéd emellett két egymást követő döntetlennel a háta mögött látogat Tolna megyébe.

A másik mai meccsen a Debrecen és a Nyíregyháza keleti rangadója következik. A Loki nehéz időszakon van túl: két vereséggel érkezik a derbire, ráadásul a hétközi Ekl-selejtezőn is nagy ruhát kapott a Köbenhavntól, így szinte biztosan elúszott a továbbjutás a nemzetközi sorozatban.

A Szpari győzelemmel nyitott saját közönsége előtt: két hete az Újpest ellen győztek az első körben, csakhogy a címvédő Győr nagyon simán, 4-0-ra gázolta el Bódog Tamás csapatát a múlt héten. A nyírségiek biztosan kettőzött erővel játszanak majd a Loki ellen, akiket pár alkalommal alaposan megizzasztották már, amióta újra élvonalbeli tagsággal bírnak. A szomszédvári rivalizálás most is feszült hangulatot ígér a Nagyerdei Stadionban.

OTP Bank Liga 3. forduló
Debreceni VSC
Nyíregyháza
2026. augusztus 9. vasárnap 19:30
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Nagyerdei Stadion, Debrecen
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Debreceni VSC: 20 (66.7%)
  Nyíregyháza: 4 (13.3%)
  Döntetlen: 6 (20%)
Gólok
  Debreceni VSC: 83
  Nyíregyháza: 27
Gólkülönbség: 56
Hazai győzelem
  Debreceni VSC: 14
  Nyíregyháza: 3
Vendéggyőzelem
  Debreceni VSC: 6
  Nyíregyháza: 1
Adatlap létrehozva: 2026.08.07.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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