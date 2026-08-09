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Vasárnapi magyarfoci: ma is két hazai összecsapás vár a szurkolókra
Ma két mérkőzéssel folytatódik az OTP Bank Liga: délután a Paks fogadja a Honvédot, este pedig keleti rangadó vár a szurkolókra Debrecenben.
Augusztus első vasárnapja két érdekes összecsapást tartogat a magyar élvonal szerelmeseinek.Délután két meccsen is pörög majd a játékszer: a Paks a Honvéd ellen javítana, a Debrecen pedig keleti ősellensége ellen kezdené meg a kikapaszkodást a gödörből.
A Paks 15:30-as kezdéssel fogadja a Honvédot. A hazaiak vegyes formában érkeznek a találkozóra: hétfőn három góllal kaptak ki Zalaegerszegen, a nyitányon viszont két góllal elverték a Fradit. A Honvéd emellett két egymást követő döntetlennel a háta mögött látogat Tolna megyébe.
A másik mai meccsen a Debrecen és a Nyíregyháza keleti rangadója következik. A Loki nehéz időszakon van túl: két vereséggel érkezik a derbire, ráadásul a hétközi Ekl-selejtezőn is nagy ruhát kapott a Köbenhavntól, így szinte biztosan elúszott a továbbjutás a nemzetközi sorozatban.
A Szpari győzelemmel nyitott saját közönsége előtt: két hete az Újpest ellen győztek az első körben, csakhogy a címvédő Győr nagyon simán, 4-0-ra gázolta el Bódog Tamás csapatát a múlt héten. A nyírségiek biztosan kettőzött erővel játszanak majd a Loki ellen, akiket pár alkalommal alaposan megizzasztották már, amióta újra élvonalbeli tagsággal bírnak. A szomszédvári rivalizálás most is feszült hangulatot ígér a Nagyerdei Stadionban.
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