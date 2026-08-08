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Megcsinálták a magyar öttusázók: elképesztő izgalmak után lettek Európa-bajnokok
Aranyérmet nyert a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita összeállítású magyar csapat az isztambuli öttusa Európa-bajnokság női versenyében. Egyéniben Guzi harmadik, Bauer negyedik, Erdős 12. lett.
A keddi selejtezőből a négy magyar induló közül háromnak sikerült továbbjutnia - egyedül Mészáros Emma búcsúzott -, majd a csütörtöki elődöntőből Guzi, Bauer és Erdős is kiharcolta a finálés szereplést. A vasárnapi döntő a tervezettnél egy órával később kezdődött, mert reggel vizes, így balesetveszélyes volt az akadálypálya.
Az egyéniben kétszeres vb-második, olimpiai negyedik Guzi Blankának nem sikerült úgy a táblavívás, mint az elődöntős csoportjában, ahol a fináléig menetelt. Ezúttal a nyolcaddöntőben 3-2-re kikapott a brit Emma Whitakertől, és 12. lett.
Az akadálypályán sok volt a rontás, illetve többen nagyon óvatosan mentek végig, Guzi - a tavalyi Eb negyedik helyezettje - azonban jó tempóban haladt, 33.46 másodperccel az ötödik legjobb eredményt érte el, és láthatóan nagyon örült a teljesítményének. Összesítésben a kilencedik helyen állt, a 100 méteres úszásban pedig tovább javított, 1:00.78 perccel a leggyorsabbnak bizonyult, így az öt lövészettel megszakított 5x600 méteres futást már ötödikként kezdhette meg. A dobogótól 13, az első helytől 27 másodpercre volt.
Már a harmadik lövészet után a harmadik helyen futott, a végéig pedig egészen megközelítette az ezüstérmes fehérorosz Anasztaszija Arolt. A kombinált számot 11:09.64 perccel megnyerte. Az aranyérem a török Ilke Özyükselé lett.
A tavaly Eb-bronzérmes Bauer Blanka eredményesen menetelt vívásban: a svájci Katarina Jurtot 5-1-re, a lengyel Malgorzata Karbownikot 2-1-re legyőzte, majd az elődöntőben 4-2-es vereséget szenvedett a török Ilke Özyükseltől, végül negyedik lett. Az akadályokon 36.81 másodperc alatt jutott túl, ezzel ebben a számban kilencedik, összetettben hatodik volt. Az úszást követően a kilencedik helyen állt, mert a medencében 1:05.42-vel a 16. eredményt érte el. A lövészetes futásban 11:13.86 perccel a második legjobb teljesítményt nyújtotta, ezzel a negyedik helyig tudott felkapaszkodni.
A 2024-ben vb-harmadik Erdős vívásban "ott ragadt" a nyolcaddöntőben, 4-2-re maradt alul a brit Olivia Greennel szemben, és a 13. helyen fejezte be az első számot. Az akadálypályán 45.75 másodpercet töltött, ez a 13. legjobb eredmény volt. A 14. helyen állt, akárcsak az úszást követően, melyben 1:02.49 perccel nyolcadik lett. A kombinált számban 11:42.71 perccel a 11. időt érte el, amivel két pozíciót lépett előre. Guzi és Bauer helyet cserélt egymással a tavalyi Eb-hez képest. A magyar csapat ugyanebben az összeállításban 2024-ben világbajnok volt.
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Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője kiemelte, hogy nagyon izgalmas és "jó minőségű" volt a verseny, mivel "sok kiváló európai öttusázó van". "Reggel nagyon párás volt az idő, emiatt nedves volt az akadálypálya, így többször halasztották fél órával, negyed órával a kezdést, többször kellett bemelegíteni" - mesélte Belák János.
"Szerencsére ez nem zavarta megy a lányokat, ugyanakkor sok érzelmet váltott ki, hogy a páston néhány ítéletet vitattak. Nem volt ritmusa a vívásnak, de ez később nem okozott gondot. Ezen túl tudták tenni magukat a lányok, s bár kicsit jobb eredményt vártak, az akadálypályát mindhárman hibátlanul teljesítették. Végig nyílt volt a verseny, Guzi Blanka és Bauer Blanka stabil lövészettel és remek futással lépett előre, és végül öt ponttal le tudtuk győzni a svájciakat" - tette hozzá.
Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
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