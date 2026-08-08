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Egy teljes szezon is elmaradhat a népszerű sportligában: megint a pénzen megy a vita, erről hallani se akarnak a játékosok
Tarik Skubal nagy port kavart átigazolása a Los Angeles Dodgershez nemcsak a 2026-os szezont formálja át, hanem a liga jövőjét is alapjaiban rengetheti meg - írja a Bleacher Report.
A teljes szezon elmaradhat jövőre az amerikai baseballigában, az MLB-ben, miután Tarik Skubal átigazolása a címvédő Los Angeles Dodgershez újra felvetette a fizetési sapka bevezetésének szükségességét - erről pedig a játékos-szakszervezet továbbra sem akar hallani.
A The Athletic újságírója, Ken Rosenthal úgy fogalmazott, hogy "Jön a hisztéria, jön a lockout." Rosenthal hozzátette, hogy a nagy felhajtás közepette elsikkad a lényeg, miszerint a Dodgers "egyszerűen jobban végzi a dolgát, mint bárki más". Az ESPN szakértője, Jeff Passan szerint a liga berkein belül sokan készülnek arra, hogy 2027-ben egyetlen mérkőzést sem rendeznek majd, sőt egyes klubtulajdonosok ezt tartják a legvalószínűbb forgatókönyvnek.
A legutóbbi MLB-lockoutra a 2022-es szezon előtt került sor. Akkor ugyan nem maradtak el mérkőzések, de a szezonnyitót április 7-re kellett halasztani, most viszont jóval feszültebbnek tűnik a helyzet. Olyanra, hogy egy amerikai major sportligában egy teljes szezon elmaradjon, utoljára húsz éve volt példa: akkor ugyanígy a fizetési sapka körüli vita miatt a jégkorongliga, az NHL idénye maradt el.
Rob Manfred, az MLB biztosa az All-Star-gála előtt elmondta, hogy a szurkolók több mint felénél a versenyegyensúly hiánya jelenti a legnagyobb problémát. Hangsúlyozta, hogy szükség van egy olyan rendszerre, amelyben a kisebb piacok szurkolóiban is él a remény, hogy a csapatuk által kinevelt játékosok a szabadügynök-piac (free agency) ellenére is maradhatnak, és ahol az átigazolási piac is élénkebb, így nem csupán New York és Los Angeles jelent valódi opciót a játékosok számára.
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A szezon végi lockout szinte elkerülhetetlennek látszik, a liga és a játékosszakszervezet közötti érdemi tárgyalások azonban az ősz folyamán várhatóan megkezdődnek.
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