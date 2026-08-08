Megállíthatatlanok a magyarok Párizsban: éremesővel zárták a kontinensviadalt

A Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid összetételű magyar csapat bronzérmet nyert szombaton a nyíltvízi úszók váltóversenyében a párizsi Európa-bajnokságon.

A 4x1500 méteres versenyre nyolc ország nevezett, az összeállítások alapján szinte biztos volt, hogy az érmeket a magyar, a német és az olasz együttes között osztják majd szét, a sorrendet azonban lehetetlen volt előre megtippelni, hiszen mindegyik gárda a sportág legszűkebb elitjéhez tartozó versenyzőkkel állt fel.

Az induló váltók közül a török volt az egyetlen, amely nem a két női, két férfi úszó sorrendet választotta. Ennek megfelelően a törökök váltottak elsőként, mögöttük fél perccel érkezett be szinte egyszerre Fábián Bettina és az olasz Barbara Pozzobon. A második kör közepére rendeződött a sorrend, Mihályvári-Farkas Viktória német és olasz riválisától két testhosszal lemaradva, harmadikként adta át a képzeletbeli stafétát Rasovszkynak.

A Párizsban két éve olimpiai bajnok klasszis olasz ellenfelével szemben simán ledogozta a hátrányt, a német Oliver Klemet azonban jelentősen meglépett előlük, és több mint 8 másodperces előnyt szerzett a Tokióban olimpiai bajnok, Párizsban a napokban 10 és 5 kilométeren is Európa-bajnok Florian Wellbrocknak. Betlehem így egy másik olimpiai bajnokkal, a tíz éve Rio de Janieróban 1500 méter gyorson aranyérmes olasz Gregorio Paltrinierivel szinte együtt ugrott a Szajnába, és nem sokkal később már a német szupersztár lábvízén tempóztak.

Az Eb utolsó fordulójából Wellbrock jött ki elsőként, Betlehem akárcsak a pénteki kieséses versenyben, ezúttal is a beljebb helyezkedett, de mindkét riválisa "szemmel tartotta" őt. A német visszaverte a támadást és maradt még benne erő, a hajrában Paltrinieri tudta csak tartani vele a lépést. Betlehem végül harmadikként érintette a panelt, a németek nyertek az olaszok előtt.

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A magyarok hét éremmel zárták a nyíltvízi úszóversenyeket a francia fővárosban zajló kontinensviadalon: korábban Betlehem Dávid megnyerte a 3 kilométeres kieséses versenyt, valamint 10 és 5 kilométeren is második lett, Mihályvári-Farkas Viktória ugyancsak ezüstérmet nyert a 10 és 5 kilométeres viadalon, míg Fábián Bettina a második helyen végzett a 3 kilométeres kieséses versenyben.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert