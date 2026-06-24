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Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi tornáinak,
Sport

Asztalra vágott a FIFA elnöke: nem tűri tovább a gyanúsítást, megszólalt az ivószünetekről

Pénzcentrum
2026. június 24. 16:43

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke határozottan visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a most zajló világbajnokságon kötelezővé tett frissítőszünetek hátterében kereskedelmi szempontok állnának. A sportvezető kijelentette, hogy a játékrészeket megszakító háromperces pihenők kizárólag a játékosok egészségét és az esélyegyenlőséget szolgálják, és a szervezetnek nem származik belőlük többletbevétele.

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A tornára kötelezően bevezetett, félidőnkénti háromperces megszakítások komoly vitákat váltottak ki a szurkolók, a labdarúgók és a szakvezetők körében is. Bár a stadionokban a nézők helyenként füttyszóval fogadják a leállást, bizonyos televíziós csatornák – különösen az Egyesült Államokban – máris jelentős reklámbevételre tettek szert a kényszerpihenők alatt sugárzott hirdetésekből.

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GIanni Infantino, a FIFA elnöke ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a FIFA a kereskedelmi szerződéseit jóval a világbajnokság előtt nyélbe ütötte, így a szövetség bevételeit ezek a szünetek közvetlenül nem befolyásolják. Az elnök magyarázata szerint a döntés hátterében elsősorban a rendkívüli hőség, valamint a feszített menetrend áll, hiszen a csapatok akár nyolc mérkőzést is játszhatnak a 39 napos torna során.

A FIFA elsődleges célja az volt - mondta az elnök -, hogy minden résztvevő számára azonos feltételeket biztosítson. Infantino rámutatott arra is, hogy igazságtalan lenne, ha egyes szövetségi kapitányok csak azért kapnának lehetőséget a mérkőzés közbeni taktikai módosításokra, mert az adott helyszínen melegebb az időjárás, miközben a hűvösebb éghajlaton játszó csapatok trénerei elesnének ettől a lehetőségtől.

Bár a FIFA - az elnök szavai szerint - közvetlenül nem profitál a szünetekből, a közvetítő társaságok számára ez hatalmas üzleti lehetőséget jelent. Szakértői becslések szerint az amerikai Fox Sports csatornán egy 30 másodperces reklámidő ára a mérkőzések szakaszától és a résztvevőktől függően 200 ezer és 750 ezer dollár között mozog. Ez azt jelenti, hogy kizárólag az amerikai piacon a közvetítések alatt sugárzott hirdetésekből származó bevétel meghaladhatja a 250 millió dollárt.

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A szakmai stábok gyorsan alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez, és a szüneteket intenzív taktikai utasítások átadására használják fel. Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya például elismerte, hogy a frissítőszünetek a vártnál sokkal jobban megváltoztatják a mérkőzések dinamikáját, mivel lehetőséget adnak a játék képének közvetlen befolyásolására a feszített tempójú összecsapásokon.
Címlapkép: Getty Images
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