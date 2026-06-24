Kiderült végre, ott lesz-e Trump a vébédöntőn: teljesen kiakadtak a szurkolók

Donald Trump amerikai elnök is részt vesz a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjén, ahol személyesen adja majd át a világbajnoki trófeát a győztes csapatnak. A hírt Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke is megerősítette, hozzátéve, hogy a protokolláris eseményt az államfővel közösen bonyolítják le.

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett, jelenleg is zajló torna június 11-én vette kezdetét, a mindent eldöntő finálét pedig július 19-én rendezik a New Jersey-i MetLife Stadionban. Bár a 80 esztendős amerikai elnök a világbajnokság eddigi szakaszában még nem látogatott ki a mérkőzésekre, a Fehér Ház tájékoztatása szerint nem kizárt, hogy már a döntő előtt is megjelenik majd valamelyik korábbi találkozón.

A FIFA elnöke a Fox televíziónak adott interjújában megerősítette a közös díjátadás tényét, és külön kiemelte az amerikai elnökkel ápolt szoros, baráti kapcsolatát. Andrew Giuliani, a Fehér Ház világbajnoki munkacsoportjának igazgatója elmondta, hogy az elnök eddigi távolmaradását kizárólag a rendkívül sűrű napirendje indokolta. Trump az utóbbi időszakban több kiemelt hazai sporteseményen, így az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) döntőjén és természetesen a Fehér Ház kertjében rendezett UFC-gálán is feltűnt, a világbajnokság záróünnepségén való részvétele pedig már a szervezés kezdetétől fogva kiemelt prioritást élvezett.

A szervezők tájékoztatása szerint a döntő pontos forgatókönyvét és a biztonsági intézkedések részleteit a FIFA a következő napokban véglegesíti a MetLife Stadion helyszíni stábjával. A MetLife Stadion kapcsán egyébként épp a napokban fogalmaztak meg komoly kritikákat a futballisták, erről itt írtunk: