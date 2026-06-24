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Sport

Kiderült végre, ott lesz-e Trump a vébédöntőn: teljesen kiakadtak a szurkolók

Pénzcentrum
2026. június 24. 12:44

Donald Trump amerikai elnök is részt vesz a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjén, ahol személyesen adja majd át a világbajnoki trófeát a győztes csapatnak. A hírt Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke is megerősítette, hozzátéve, hogy a protokolláris eseményt az államfővel közösen bonyolítják le.

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Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett, jelenleg is zajló torna június 11-én vette kezdetét, a mindent eldöntő finálét pedig július 19-én rendezik a New Jersey-i MetLife Stadionban. Bár a 80 esztendős amerikai elnök a világbajnokság eddigi szakaszában még nem látogatott ki a mérkőzésekre, a Fehér Ház tájékoztatása szerint nem kizárt, hogy már a döntő előtt is megjelenik majd valamelyik korábbi találkozón.

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A FIFA elnöke a Fox televíziónak adott interjújában megerősítette a közös díjátadás tényét, és külön kiemelte az amerikai elnökkel ápolt szoros, baráti kapcsolatát. Andrew Giuliani, a Fehér Ház világbajnoki munkacsoportjának igazgatója elmondta, hogy az elnök eddigi távolmaradását kizárólag a rendkívül sűrű napirendje indokolta. Trump az utóbbi időszakban több kiemelt hazai sporteseményen, így az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) döntőjén és természetesen a Fehér Ház kertjében rendezett UFC-gálán is feltűnt, a világbajnokság záróünnepségén való részvétele pedig már a szervezés kezdetétől fogva kiemelt prioritást élvezett.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
6
2.
Dél-Korea
3
3.
Csehország
1
4.
Dél-Afrika
1
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lionel Messi
(Argentína)
5
2.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
4
3.
Erling Haaland
(Norvégia)
4
4.
Deniz Undav
(Németország)
3
5.
Jonathan David
(Kanada)
3
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.06.24.

A szervezők tájékoztatása szerint a döntő pontos forgatókönyvét és a biztonsági intézkedések részleteit a FIFA a következő napokban véglegesíti a MetLife Stadion helyszíni stábjával. A MetLife Stadion kapcsán egyébként épp a napokban fogalmaztak meg komoly kritikákat a futballisták, erről itt írtunk:

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Miközben a csapatok a pálya keménységére és a fű minőségére panaszkodnak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerint a gyepszőnyeg minden szempontból megfelelő és biztonságos.

 
Címlapkép: Getty Images
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