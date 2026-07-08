Keményen betett a forintnak Donald Trump háborúsdija: szabályosan földbe állt a magyar pénz árfolyama

Kiéleződött a feszültség az Egyesült Államok és Irán között, miután a kölcsönös katonai csapásokat követően Donald Trump amerikai elnök felmondta a háború lezárásáról szóló szándéknyilatkozatot. A közel-keleti konfliktus eszkalálódása, a megugró olajárak és az erősödő dollár jelentős nyomás alá helyezték a forintot, amelynek sorsát a nap folyamán a Tisza-kormány költségvetési adatai és az esti Fed-jegyzőkönyv is befolyásolja - írta meg a Portfolio.

Keddről szerdára virradó éjszaka az Egyesült Államok támadást hajtott végre Irán déli része ellen, amire válaszul az iráni Forradalmi Gárda szerdán mintegy 85 amerikai katonai célpontot támadott Kuvaitban és Bahreinben.

Az események hatására Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO-csúcson bejelentette, hogy részéről érvényét vesztette az Iránnal kötött, a fegyveres konfliktus lezárásáról szóló szándéknyilatkozat. Az elnök egyúttal jelezte, hogy nem kíván tovább tárgyalni Teheránnal, az iráni vezetőket pedig beteg embereknek nevezte.

A fegyveres konfliktus azonnal éreztette hatását a globális kereskedelemben is. Miután a Hormuzi-szorosban több tankhajót támadás ért, a hajókövetési adatok szerint legalább négy olaj- és gázszállító fordult vissza a stratégiai fontosságú vízi útról. Erre válaszul az Egyesült Államok visszavonta az iráni olaj értékesítését lehetővé tevő általános mentességet, aminek következtében a kőolaj világpiaci ára több mint 5 százalékkal megugrott, egyhavi csúcsra lökve az euróövezeti államkötvény-hozamokat is.

A közel-keleti eszkaláció és a biztonságos menedéknek számító dollár erősödése azonnal megütötte a magyar fizetőeszközt. A forint másfél hónapos mélypontra esett, miután az euró jegyzése átlépte a 356 forintos szintet – sőt átmenetileg a 357 forintot is megközelítette –, miközben a dollár kurzusa 311,5 forint fölé ugrott. Bár a hét elején a gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok még támogatták a feltörekvő piaci devizákat, a geopolitikai kockázatok most ismét átírták a forgatókönyvet.

A nemzetközi feszültségek mellett a hazai makrogazdasági adatok is mozgatják az árfolyamot. A KSH által közölt, a vártnál kedvezőbb, 1,7 százalékos júniusi inflációs adat növelheti a jegybank mozgásterét a kamatcsökkentési ciklusban. A piac emellett kiemelten figyeli a júniusi államháztartási egyenleget is, amelyből már látszódhat, mennyiszer bizonyulnak sikeresnek a Tisza-kormány kiadáscsökkentő intézkedései.

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Az ING elemzői ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a piacok az utóbbi időben jellemzően gyorsan túlléptek a geopolitikai sokkokon, így a nap folyamán a devizapiac irányát már inkább a makrogazdasági események határozhatják meg. A legfontosabb piacmozgató tényező az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed este megjelenő jegyzőkönyve lesz.

A befektetők arra keresik a választ, mennyire volt megosztott a döntéshozó testület a júniusi ülésen, és a dokumentum megerősíti-e a további monetáris szigorítással kapcsolatos várakozásokat. Egy szigorúbb hangvételű jelentés tovább erősítheti a dollárt, nyomás alatt tartva a forintot, míg egy óvatosabb Fed-álláspont kedvezőbb környezetet teremthet a magyar deviza számára.