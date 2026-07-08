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Hitel

Keményen betett a forintnak Donald Trump háborúsdija: szabályosan földbe állt a magyar pénz árfolyama

Pénzcentrum
2026. július 8. 12:31

Kiéleződött a feszültség az Egyesült Államok és Irán között, miután a kölcsönös katonai csapásokat követően Donald Trump amerikai elnök felmondta a háború lezárásáról szóló szándéknyilatkozatot. A közel-keleti konfliktus eszkalálódása, a megugró olajárak és az erősödő dollár jelentős nyomás alá helyezték a forintot, amelynek sorsát a nap folyamán a Tisza-kormány költségvetési adatai és az esti Fed-jegyzőkönyv is befolyásolja - írta meg a Portfolio.

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Keddről szerdára virradó éjszaka az Egyesült Államok támadást hajtott végre Irán déli része ellen, amire válaszul az iráni Forradalmi Gárda szerdán mintegy 85 amerikai katonai célpontot támadott Kuvaitban és Bahreinben.

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Az események hatására Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO-csúcson bejelentette, hogy részéről érvényét vesztette az Iránnal kötött, a fegyveres konfliktus lezárásáról szóló szándéknyilatkozat. Az elnök egyúttal jelezte, hogy nem kíván tovább tárgyalni Teheránnal, az iráni vezetőket pedig beteg embereknek nevezte.

A fegyveres konfliktus azonnal éreztette hatását a globális kereskedelemben is. Miután a Hormuzi-szorosban több tankhajót támadás ért, a hajókövetési adatok szerint legalább négy olaj- és gázszállító fordult vissza a stratégiai fontosságú vízi útról. Erre válaszul az Egyesült Államok visszavonta az iráni olaj értékesítését lehetővé tevő általános mentességet, aminek következtében a kőolaj világpiaci ára több mint 5 százalékkal megugrott, egyhavi csúcsra lökve az euróövezeti államkötvény-hozamokat is.

A közel-keleti eszkaláció és a biztonságos menedéknek számító dollár erősödése azonnal megütötte a magyar fizetőeszközt. A forint másfél hónapos mélypontra esett, miután az euró jegyzése átlépte a 356 forintos szintet – sőt átmenetileg a 357 forintot is megközelítette –, miközben a dollár kurzusa 311,5 forint fölé ugrott. Bár a hét elején a gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok még támogatták a feltörekvő piaci devizákat, a geopolitikai kockázatok most ismét átírták a forgatókönyvet.

A nemzetközi feszültségek mellett a hazai makrogazdasági adatok is mozgatják az árfolyamot. A KSH által közölt, a vártnál kedvezőbb, 1,7 százalékos júniusi inflációs adat növelheti a jegybank mozgásterét a kamatcsökkentési ciklusban. A piac emellett kiemelten figyeli a júniusi államháztartási egyenleget is, amelyből már látszódhat, mennyiszer bizonyulnak sikeresnek a Tisza-kormány kiadáscsökkentő intézkedései.

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Az ING elemzői ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a piacok az utóbbi időben jellemzően gyorsan túlléptek a geopolitikai sokkokon, így a nap folyamán a devizapiac irányát már inkább a makrogazdasági események határozhatják meg. A legfontosabb piacmozgató tényező az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed este megjelenő jegyzőkönyve lesz.

A befektetők arra keresik a választ, mennyire volt megosztott a döntéshozó testület a júniusi ülésen, és a dokumentum megerősíti-e a további monetáris szigorítással kapcsolatos várakozásokat. Egy szigorúbb hangvételű jelentés tovább erősítheti a dollárt, nyomás alatt tartva a forintot, míg egy óvatosabb Fed-álláspont kedvezőbb környezetet teremthet a magyar deviza számára.
Címlapkép: Getty Images
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