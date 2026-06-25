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Sport

Ünneplő Mexikó és Brazília, leszerepelt csehek: ez történt a szerdai vb-játéknapon

Pénzcentrum
2026. június 25. 07:30

A világbajnokság szerdai játéknapján a C csoportból Brazília és Marokkó, míg az A csoportból a társházigazda Mexikó és Dél-Afrika is biztosította a helyét a legjobb 32 között. A cseh válogatott búcsúzott a tornától, Skócia és Dél-Korea azonban még reménykedhet a továbbjutásban.

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A C csoport Miamiban rendezett mérkőzésén Brazília magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott Skócia felett, és ezzel csoportelsőként jutott tovább. Az ötszörös világbajnok dél-amerikai együttes jövő hétfőn Houstonban játszik majd az F csoport második helyezettjével a nyolcaddöntőbe jutásért. A kvartett atlantai összecsapásán az előző világbajnokságon negyedik Marokkó kétszer is hátrányba került Haiti ellen, ám végül 4–2-es győzelmet aratott, így megszerezte a második helyet a brazilok mögött. A három ponttal záró skótok abban bízhatnak, hogy bekerülnek a tizenkét csoport nyolc legjobb harmadik helyezettje közé.

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Az A csoportban a már korábban továbbjutó, társházigazda Mexikó a saját fővárosában győzte le 3–0-ra a cseh válogatottat. A közép-amerikai együttes története során először kezdte a tornát három győzelemmel, így magabiztos csoportelsőként várja a jövő keddi folytatást, amelyet szintén hazai pályán játszhat majd az egyik csoportharmadik ellen. A csehek mindössze egyetlen szerzett ponttal fejezték be a szereplésüket, így búcsúztak a világbajnokságtól.

Az A-csoport monterreyi találkozóján Dél-Afrika 1–0-ra felülmúlta Dél-Koreát, amivel négy pontot gyűjtve a második helyen végzett. A dél-afrikai válogatott története során negyedik világbajnokságán először jutott be az egyenes kieséses szakaszba – jóllehet 2002-ben és 2010-ben is szerzett már négy pontot –, és vasárnap Los Angelesben Kanada ellen küzdhet meg a nyolcaddöntőbe kerülésért. A vereség miatt a harmadik helyre visszacsúszó dél-koreaiak három pontjukkal még reménykedhetnek abban, hogy ott lehetnek a legjobb 32 között.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
9
2.
Dél-Afrika
4
3.
Dél-Korea
3
4.
Csehország
1
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lionel Messi
(Argentína)
5
2.
Vinícius
(Brazília)
4
3.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
4
4.
Erling Haaland
(Norvégia)
4
5.
Deniz Undav
(Németország)
3
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.06.25.
Címlapkép: Getty Images
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