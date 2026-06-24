A 48 csapatosra kibővített labdarúgó-világbajnokság lebonyolítási rendszere egészen sajátos helyzetet teremtett az utolsó csoportkörre.
Szörnyű veszteség érte a franciák kapitányát: csapot-papot otthagyva hazament, nem lesz ott a kispadon
Deschamps fájdalmas okból, édesanyja temetése miatt utazik gyorsan haza Amerikából, a csoportelsőségről döntő meccsen a másodedző irányítja a franciákat.
Édesanyja halála miatt hazautazik Franciaországba Didier Deschamps, a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, aki így kihagyja a Norvégia elleni utolsó világbajnoki csoportmérkőzést.
A Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) keddi tájékoztatása szerint a szakvezető aznap reggel értesült a tragikus hírről, és a temetés idejére elhagyta a válogatott keretet. Távollétében a nemzeti csapat irányítását Guy Stéphan másodedző veszi át, a döntést pedig Philippe Diallo, az FFF elnöke is jóváhagyta.
A vb egyik legnagyobb esélyesének tartott – nyolc éve arany-, legutóbb pedig ezüstérmes – francia együttes már biztosította a továbbjutását a legjobb 32 közé, miután Irakot 3–0-ra, Szenegált pedig 3–1-re győzte le. A pénteki találkozón a szintén hatpontos Norvégia ellen már csak a csoportelsőség sorsa lesz a tét.
Minden megváltozhat a magyar sportban, teljesen új rendszer jöhet: durva megállapításokat tettek a szakértők
A sportnak piaci alapon kellene működnie, egyelőre azonban tapogatózás van abban a tekintetben, hogy milyen irányba történhet ez meg.
Utólag kizárták a MotoGP pontversenyét vezető Marco Bezzecchit, miután a szombati sprintfutamon megütött egy pályabírót.
Elképesztő, mit vitt véghez a 61 éves magyar extrémsportoló: 15 nap alatt szelte át bringával Amerikát
Előfordult, hogy Szőnyi Ferenc egy nap alatt négyszer kapott defektet, de az önellátás is komoly kihívások elé állította.
Tele vannak adóssággal, mégis komoly építkezésbe kezd a United: hatalmas földet vettek a százezres új stadionnak
A Manchester United fontos lépést tett az új, százezer férőhelyes új stadion felépítése felé: megvásárolta az ehhez szükséges terület jelentős részét.
Markéta Vondroušová, a 2023-as wimbledoni bajnok négyéves eltiltást kapott, miután megtagadott egy doppingellenőrzést
Az angoloknak szurkolsz a vébén? Nevetséges áron juthatsz ma ereklyéhez, mutatjuk, mit kell tenned hozzá
Az angol válogatott szurkolói egy pénzvisszatérítési akciónak köszönhetően töredékáron juthatnak hozzá a hivatalos világbajnoki pólóhoz.
A "Görög Szörny" és egy csapattársa négy Heat-játékosért és három első körös draftjogért költözik Floridába.
A franciák egy közel kétórás viharszünettel megszakított mérkőzésen múlták felül magabiztosan Irakot, míg a norvégok szoros küzdelemben kerekedtek felül Szenegálon.
Az építtető kérésére június 8-tól legfeljebb hat hónapra felfüggesztik az Újpest FC új stadionjának építését.
Nyolc éves eltiltása után egy április nyílt versenyen tért vissza az olasz atléta - csakhogy szinte azonnal lebukott, immár harmadszor is.
Miközben a csapatok a pálya keménységére és a fű minőségére panaszkodnak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerint a gyepszőnyeg minden szempontból megfelelő és biztonságos.
A csoportkör második meccsén a Zöld-foki Köztársaság 2-2-es döntetlent játszott, így története első vb-szereplésén reális eséllyel pályázik a továbbjutásra.
LeBron James egyelőre nem kötelezte el magát a következő szezonra, és Giannis Antetokunmpo jövőjéről is egyre intenzívebb tárgyalások zajlanak.
Nem csak a brazilok az ellenfelek: pusztító hőségre készülnek a skótok, vajon ez meg is pecsételi a sorsukat?
Miamiban a hőmérséklet meghaladhatja a 30 Celsius-fokot, a páratartalom pedig elérheti a 80 százalékot - ilyen körülmények között kéne játszania Skóciának.
A sportfogadók egyértelmű papírformát, sőt gólzáport és mesterhármasokat várnak a világbajnokságon pályára lépő legnagyobb sztároktól, Messitől, Mbappétól és Haalandtól.
Ősztől a férfiak mezőnyében új, bővített lebonyolítási rendszert vezetnek be a kézilabda BL-ben, míg a nőknél egyelőre változatlan marad a versenyformátum.
Messi már ma este egyedülálló rekorderré léphet elő, de nem tétlenkedik a többi sztár sem, ha rekordokról van szó a vébén.
Angyalföldön kezd a címvédő Győr, a Ferencváros pedig Paksra megy. A szezon első derbijét már szeptemberben megrendezik.