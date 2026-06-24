Szörnyű veszteség érte a franciák kapitányát: csapot-papot otthagyva hazament, nem lesz ott a kispadon

Deschamps fájdalmas okból, édesanyja temetése miatt utazik gyorsan haza Amerikából, a csoportelsőségről döntő meccsen a másodedző irányítja a franciákat.

Édesanyja halála miatt hazautazik Franciaországba Didier Deschamps, a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, aki így kihagyja a Norvégia elleni utolsó világbajnoki csoportmérkőzést.

A Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) keddi tájékoztatása szerint a szakvezető aznap reggel értesült a tragikus hírről, és a temetés idejére elhagyta a válogatott keretet. Távollétében a nemzeti csapat irányítását Guy Stéphan másodedző veszi át, a döntést pedig Philippe Diallo, az FFF elnöke is jóváhagyta.

A vb egyik legnagyobb esélyesének tartott – nyolc éve arany-, legutóbb pedig ezüstérmes – francia együttes már biztosította a továbbjutását a legjobb 32 közé, miután Irakot 3–0-ra, Szenegált pedig 3–1-re győzte le. A pénteki találkozón a szintén hatpontos Norvégia ellen már csak a csoportelsőség sorsa lesz a tét.