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Sport

Szörnyű veszteség érte a franciák kapitányát: csapot-papot otthagyva hazament, nem lesz ott a kispadon

Pénzcentrum
2026. június 24. 10:14

Deschamps fájdalmas okból, édesanyja temetése miatt utazik gyorsan haza Amerikából, a csoportelsőségről döntő meccsen a másodedző irányítja a franciákat.

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Édesanyja halála miatt hazautazik Franciaországba Didier Deschamps, a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, aki így kihagyja a Norvégia elleni utolsó világbajnoki csoportmérkőzést.

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A Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) keddi tájékoztatása szerint a szakvezető aznap reggel értesült a tragikus hírről, és a temetés idejére elhagyta a válogatott keretet. Távollétében a nemzeti csapat irányítását Guy Stéphan másodedző veszi át, a döntést pedig Philippe Diallo, az FFF elnöke is jóváhagyta.

A vb egyik legnagyobb esélyesének tartott – nyolc éve arany-, legutóbb pedig ezüstérmes – francia együttes már biztosította a továbbjutását a legjobb 32 közé, miután Irakot 3–0-ra, Szenegált pedig 3–1-re győzte le. A pénteki találkozón a szintén hatpontos Norvégia ellen már csak a csoportelsőség sorsa lesz a tét.

FIFA Világbajnokság 3. forduló
Norvégia
Franciaország
2026. június 26. péntek 21:00
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Gillette Stadium, Foxborough
Egymás elleni statisztika: 2 meccs
Győzelem
  Norvégia: 1 (50%)
  Franciaország: 1 (50%)
  Döntetlen: 0 (0%)
Gólok
  Norvégia: 2
  Franciaország: 5
Gólkülönbség: -3
Hazai győzelem
  Norvégia: 1
  Franciaország: 1
Vendéggyőzelem
  Norvégia: 0
  Franciaország: 0
Adatlap létrehozva: 2026.06.24.
Címlapkép: Getty Images
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