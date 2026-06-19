Kitömött Katar, továbbjutó házigazda és négy svájci gól 15 perc alatt: ez történt a vébén csütörtökön

Csütörtökön három mérkőzést rendeztek a labdarúgó-világbajnokságon; Mexikó elsőként biztosította a helyét a következő fordulóban, a B csoportban pedig Svájc és a társházigazda Kanada is magabiztos győzelmet aratott.

A guadalajarai A csoportos találkozón Mexikó 1–0-ra győzte le Dél-Koreát, így két győzelmével elsőként vívta ki a továbbjutást. Az eseménytelen, rendkívül statikus mérkőzés döntő pillanata a második félidő elején jött el, amikor Kim Szunggju kapus hibázott. Egy beívelésnél kiejtette a kezéből a labdát, Romo pedig az üres kapuba passzolt. A dél-koreaiak a hátrány birtokában sem tudtak érdemi nyomást gyakorolni az ellenfélre, és a mexikói középpályát sem sikerült rendszeresen átjátszaniuk. Az utolsó körben Mexikó a cseh válogatottal, míg Dél-Korea Dél-Afrikával mérkőzik meg.

A B csoport Los Angeles-i mérkőzésén Svájc az utolsó bő negyedórában négy gólt szerezve 4–1-re győzte le Bosznia-Hercegovinát. A bosnyák csapat sokáig szervezett védekezéssel semlegesítette a svájci mezőnyfölényt, a játék képe azonban a 71. percben végrehajtott hármas csere után gyökeresen megváltozott. A frissen beálló Manzambi három perccel később megszerezte a vezetést, majd a 80. percben Muharemović kiállítása végleg megpecsételte a bosnyákok sorsát. Az emberelőnyt kihasználva Vargas, valamint a duplázó Manzambi is eredményes volt, a hosszabbításban pedig Xhaka büntetőből állította be a 4–1-es végeredményt, miközben a bosnyákok szépítő gólját a csereként pályára lépő Mahmić szerezte.

Vancouverben a házigazda Kanada a világbajnokságok történetében először aratott győzelmet, miután 6–0-ra kiütötte Katar együttesét. A juharlevelesek az 1986-os és a 2022-es tornán egyaránt három vereséggel búcsúztak, a mostani világbajnokságot pedig döntetlennel kezdték. Ezúttal azonban a hazai közönség előtt hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, Larin és Jonathan David góljaival már az első félidőben háromgólos előnyt építettek ki.

A katariak al-Amín 33. perces kiállítása után tehetetlenül szemlélték a kanadai rohamokat, majd a második félidőben Madibo durva belépője miatt kilenc főre fogyatkoztak. A szabálytalanságot elszenvedő Koné minden valószínűség szerint lábtörést szenvedett. A helyére beálló Saliba szabadrúgásból volt eredményes, végül egy öngól és a Juventust erősítő Jonathan David harmadik találata zárta le a mérkőzést.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

FIFA Világbajnokság 2. forduló Kanada 6 0 Katar Félidő: 3-0 2026. június 19. péntek 00:00 | BC Place Stadium, Vancouver Hazai gólszerzők 16' Cyle Larin, 29' Jonathan David, 48' Jonathan David, 64' Nathan-Dylan Saliba, 92' Jonathan David Vendég gólszerzők 75' Mohamed Manai (öngöl) 77 Labdabirtoklási arány 23 165 Támadások 35 154 Veszélyes támadások 3 10 Kaput eltaláló lövések 0 8 Kaput elkerülő lövések 1 19 Szögletek 1 1 Sárga lapok 1 0 Piros lapok 2 0 Büntetők 0 14 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2026.06.19.

Az utolsó fordulóban a B csoportban az egyaránt négypontos Kanada és Svájc csap össze a csoportelsőségért, míg az egy-egy ponttal álló Katar és Bosznia-Hercegovina egymás ellen küzd a bennmaradásért.