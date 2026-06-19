2026. június 19. péntek Gyárfás
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Focimeccs a stadionban: Szabadrúgás védőfallal
Sport

Kitömött Katar, továbbjutó házigazda és négy svájci gól 15 perc alatt: ez történt a vébén csütörtökön

Pénzcentrum
2026. június 19. 08:23

Csütörtökön három mérkőzést rendeztek a labdarúgó-világbajnokságon; Mexikó elsőként biztosította a helyét a következő fordulóban, a B csoportban pedig Svájc és a társházigazda Kanada is magabiztos győzelmet aratott.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A guadalajarai A csoportos találkozón Mexikó 1–0-ra győzte le Dél-Koreát, így két győzelmével elsőként vívta ki a továbbjutást. Az eseménytelen, rendkívül statikus mérkőzés döntő pillanata a második félidő elején jött el, amikor Kim Szunggju kapus hibázott. Egy beívelésnél kiejtette a kezéből a labdát, Romo pedig az üres kapuba passzolt. A dél-koreaiak a hátrány birtokában sem tudtak érdemi nyomást gyakorolni az ellenfélre, és a mexikói középpályát sem sikerült rendszeresen átjátszaniuk. Az utolsó körben Mexikó a cseh válogatottal, míg Dél-Korea Dél-Afrikával mérkőzik meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A B csoport Los Angeles-i mérkőzésén Svájc az utolsó bő negyedórában négy gólt szerezve 4–1-re győzte le Bosznia-Hercegovinát. A bosnyák csapat sokáig szervezett védekezéssel semlegesítette a svájci mezőnyfölényt, a játék képe azonban a 71. percben végrehajtott hármas csere után gyökeresen megváltozott. A frissen beálló Manzambi három perccel később megszerezte a vezetést, majd a 80. percben Muharemović kiállítása végleg megpecsételte a bosnyákok sorsát. Az emberelőnyt kihasználva Vargas, valamint a duplázó Manzambi is eredményes volt, a hosszabbításban pedig Xhaka büntetőből állította be a 4–1-es végeredményt, miközben a bosnyákok szépítő gólját a csereként pályára lépő Mahmić szerezte.

Vancouverben a házigazda Kanada a világbajnokságok történetében először aratott győzelmet, miután 6–0-ra kiütötte Katar együttesét. A juharlevelesek az 1986-os és a 2022-es tornán egyaránt három vereséggel búcsúztak, a mostani világbajnokságot pedig döntetlennel kezdték. Ezúttal azonban a hazai közönség előtt hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, Larin és Jonathan David góljaival már az első félidőben háromgólos előnyt építettek ki.

A katariak al-Amín 33. perces kiállítása után tehetetlenül szemlélték a kanadai rohamokat, majd a második félidőben Madibo durva belépője miatt kilenc főre fogyatkoztak. A szabálytalanságot elszenvedő Koné minden valószínűség szerint lábtörést szenvedett. A helyére beálló Saliba szabadrúgásból volt eredményes, végül egy öngól és a Juventust erősítő Jonathan David harmadik találata zárta le a mérkőzést.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

FIFA Világbajnokság 2. forduló
Kanada
6
0
Katar
Félidő: 3-0
2026. június 19. péntek 00:00
|
BC Place Stadium, Vancouver
Hazai gólszerzők
16' Cyle Larin, 29' Jonathan David, 48' Jonathan David, 64' Nathan-Dylan Saliba, 92' Jonathan David
Vendég gólszerzők
75' Mohamed Manai (öngöl)
77
Labdabirtoklási arány
23
165
Támadások
35
154
Veszélyes támadások
3
10
Kaput eltaláló lövések
0
8
Kaput elkerülő lövések
1
19
Szögletek
1
1
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
2
0
Büntetők
0
14
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2026.06.19.

Az utolsó fordulóban a B csoportban az egyaránt négypontos Kanada és Svájc csap össze a csoportelsőségért, míg az egy-egy ponttal álló Katar és Bosznia-Hercegovina egymás ellen küzd a bennmaradásért.
Címlapkép: Getty Images
#svájc #foci #sport #dél-korea #labdarúgás #világbajnokság #kanada #mexikó #katar #vb 2026 #gól

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:30
08:23
08:14
08:11
08:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 19.
Nem csak a táborokban leselkedik veszély a gyerekekre: ezt minden magyar szülőnek tudnia kell a nyári szünet előtt
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 18.
Tarolnak az új kínai slágerautók Magyarországon: rengetegen veszik őket, retteghetnek az európai gyártók?
2026. június 18.
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
2026. június 18.
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 19. péntek
Gyárfás
25. hét
Június 19.
"Ki a tanteremből!" nap
Június 19.
A független Magyarország napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Itt a teljes, 2026-os vb-menetrend: mind a 104 meccs időpontjai, kezdések, fontos tudnivalók egy helyen!
2
6 napja
Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint
3
1 hete
Most érkezett! Törölték a Magyar Nagydíjat: nem szerepel a versenynaptárban
4
7 napja
Óriási blama a világbajnokságon: a FIFA szerint majdnem teltház volt a csehek meccsén, de kongott az ürességtől a lelátó
5
7 napja
Konganak a lelátók a kibővített focivébén: a szurkolók szerint megfizethetetlenek a jegyek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási időszak
a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltér (általában rövidebb) is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 19. 08:11
Hivatalos a hőségriadó, brutális meleg tarolja le Magyarországot: ez nagyon kemény lesz
Pénzcentrum  |  2026. június 19. 08:01
Árat emelnek a hazai internet- és mobilszolgáltatók: ennyivel lesz drágább a Yettel, One, Telekom
Agrárszektor  |  2026. június 19. 07:01
Megdöbbentő csellel nyomták le a szamóca árát a lengyelek: mutatjuk