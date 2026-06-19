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Sport

Elképesztő: drónnal kémkedett valaki a focivébén, a hadsereg szedte le a pimasz gépet

Pénzcentrum
2026. június 19. 14:43

A drónnal dél-koreai válogatott edzését zavarták meg, de a mexikói hadsereg illetékesei nem gondolkodtak sokat a megoldáson.

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A mexikói hadsereg lelőtt egy drónt, amely a dél-koreai labdarúgó-válogatott zárt edzése felett repült. A szerkezetet irányító gyanúsítottak elmenekültek, miközben a hatóságok az elmúlt napokban már több hasonló repülő eszközt is ártalmatlanítottak a világbajnokság helyszínein.

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A Jonhap hírügynökség beszámolója szerint az incidens a zapopani sportkomplexumban történt, még a Mexikó–Dél-Korea (1–0) csoportmérkőzés előtt. Az ázsiai együttes éppen zárt kapuk mögött gyakorolta a házigazdák elleni taktikát, amikor a bemelegítés során a biztonsági szolgálat egyik munkatársa észrevette a pálya felett lebegő drónt.

FIFA Világbajnokság 2. forduló
Mexikó
1
0
Dél-Korea
Félidő: 0-0
2026. június 19. péntek 03:00
|
Estadio Akron, Guadalajara
Hazai gólszerzők
50' Luis Romo
Vendég gólszerzők
43
Labdabirtoklási arány
57
96
Támadások
101
17
Veszélyes támadások
40
4
Kaput eltaláló lövések
2
3
Kaput elkerülő lövések
4
0
Szögletek
2
0
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
1
Blokkolt lövések
3
Adatlap létrehozva: 2026.06.19.

A biztonságiak azonnal riasztották a helyszínt biztosító mexikói katonai egységet, amely gyorsan semlegesítette a szerkezetet. A drónt feltételezhetően irányító két férfinak azonban sikerült elmenekülnie a helyszínről.

Az eset egyáltalán nem egyedülálló a tornán. Az Associated Press hírügynökség mexikói kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a hatóságoknak az elmúlt napokban több drónt is ártalmatlanítaniuk kellett, miután azok megpróbáltak behatolni a stadionok körüli biztonsági övezetekbe és a különböző válogatottak bázisaira.
Címlapkép: Getty Images
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