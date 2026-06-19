Elképesztő: drónnal kémkedett valaki a focivébén, a hadsereg szedte le a pimasz gépet

A drónnal dél-koreai válogatott edzését zavarták meg, de a mexikói hadsereg illetékesei nem gondolkodtak sokat a megoldáson.

A mexikói hadsereg lelőtt egy drónt, amely a dél-koreai labdarúgó-válogatott zárt edzése felett repült. A szerkezetet irányító gyanúsítottak elmenekültek, miközben a hatóságok az elmúlt napokban már több hasonló repülő eszközt is ártalmatlanítottak a világbajnokság helyszínein.

A Jonhap hírügynökség beszámolója szerint az incidens a zapopani sportkomplexumban történt, még a Mexikó–Dél-Korea (1–0) csoportmérkőzés előtt. Az ázsiai együttes éppen zárt kapuk mögött gyakorolta a házigazdák elleni taktikát, amikor a bemelegítés során a biztonsági szolgálat egyik munkatársa észrevette a pálya felett lebegő drónt.

FIFA Világbajnokság 2. forduló Mexikó 1 0 Dél-Korea Félidő: 0-0 2026. június 19. péntek 03:00 | Estadio Akron, Guadalajara Hazai gólszerzők 50' Luis Romo Vendég gólszerzők 43 Labdabirtoklási arány 57 96 Támadások 101 17 Veszélyes támadások 40 4 Kaput eltaláló lövések 2 3 Kaput elkerülő lövések 4 0 Szögletek 2 0 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 1 Blokkolt lövések 3 Adatlap létrehozva: 2026.06.19.

A biztonságiak azonnal riasztották a helyszínt biztosító mexikói katonai egységet, amely gyorsan semlegesítette a szerkezetet. A drónt feltételezhetően irányító két férfinak azonban sikerült elmenekülnie a helyszínről.

Az eset egyáltalán nem egyedülálló a tornán. Az Associated Press hírügynökség mexikói kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a hatóságoknak az elmúlt napokban több drónt is ártalmatlanítaniuk kellett, miután azok megpróbáltak behatolni a stadionok körüli biztonsági övezetekbe és a különböző válogatottak bázisaira.