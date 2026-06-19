Elképesztő: drónnal kémkedett valaki a focivébén, a hadsereg szedte le a pimasz gépet

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság küzdelmei augusztus 21-én, pénteken rajtolnak, míg a záróforduló mérkőzéseit május 30-án játsszák majd.
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A drónnal dél-koreai válogatott edzését zavarták meg, de a mexikói hadsereg illetékesei nem gondolkodtak sokat a megoldáson.
A mexikói hadsereg lelőtt egy drónt, amely a dél-koreai labdarúgó-válogatott zárt edzése felett repült. A szerkezetet irányító gyanúsítottak elmenekültek, miközben a hatóságok az elmúlt napokban már több hasonló repülő eszközt is ártalmatlanítottak a világbajnokság helyszínein.
A Jonhap hírügynökség beszámolója szerint az incidens a zapopani sportkomplexumban történt, még a Mexikó–Dél-Korea (1–0) csoportmérkőzés előtt. Az ázsiai együttes éppen zárt kapuk mögött gyakorolta a házigazdák elleni taktikát, amikor a bemelegítés során a biztonsági szolgálat egyik munkatársa észrevette a pálya felett lebegő drónt.
A biztonságiak azonnal riasztották a helyszínt biztosító mexikói katonai egységet, amely gyorsan semlegesítette a szerkezetet. A drónt feltételezhetően irányító két férfinak azonban sikerült elmenekülnie a helyszínről.
Az eset egyáltalán nem egyedülálló a tornán. Az Associated Press hírügynökség mexikói kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a hatóságoknak az elmúlt napokban több drónt is ártalmatlanítaniuk kellett, miután azok megpróbáltak behatolni a stadionok körüli biztonsági övezetekbe és a különböző válogatottak bázisaira.
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