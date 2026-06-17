Vészharangot kongatnak a vb-n a szurkolók miatt: van olyan, aki szerint közel lehet egy hatalmas tragédia

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A Football Supporters Europe (FSE) európai szurkolói szervezet vezetője szerint komoly kockázatot jelent a szurkolók szektorok szerinti elkülönítésének hiánya a világbajnoki helyszíneken, ami arra utal, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elveszítette az ellenőrzést a jegyértékesítési folyamatok felett. A problémákat ráadásul a stadionokba bevihető zászlókra vonatkozó szabályok következetlen alkalmazása is tetézi - jelentette a BBC Sport.
Ronan Evain, az FSE ügyvezető igazgatója Dallasban nyilatkozott a BBC Sportnak, miután a Hollandia–Japán mérkőzésen a két csapat szurkolói teljesen vegyesen ültek a lelátókon. Kiemelte, hogy egy ekkora tornán rendkívül szokatlan az elkülönítés teljes hiánya. A legnagyobb gondot szerinte az jelenti, hogy a FIFA a belépők tömeges másodpiaci értékesítése miatt gyakorlatilag nem tudja nyomon követni, kikhez kerülnek a jegyek, így jelentősen nő az esélye annak, hogy az egyik csapat szurkolói a rivális tábor kellős közepén kössenek ki.
Evain szerint ebben a fázisban a FIFA már tehetetlen, mivel egyáltalán nincs rálátása a viszonteladói platformokon zajló tranzakciókra. A nemzetközi szövetség reagálásában arra hivatkozott, hogy a részt vevő országok szurkolói számára meccsenként a jegyek nyolc százalékát tartják fenn, ami megegyezik a korábbi tornák gyakorlatával. A FIFA adatai alapján az első tizenhat találkozón több mint egymillió néző szurkolt a helyszíneken, a stadionok kihasználtsága pedig elérte a 99,34 százalékot.
Az elkülönítés hiánya mellett a zászlókra vonatkozó helyszíni szabályozás következetlensége is komoly aggályokat vet fel. A dallasi stadionban vasárnap több szurkolótól is elkobozták a zászlóját, miközben más helyszíneken ez egyáltalán nem okozott problémát. Evain szerint a helyi biztonságiak eljárása sokkal inkább az amerikaifutball-bajnokságban (NFL) megszokott gyakorlatra hasonlít, semmint a FIFA saját szabályzatára. A hivatalos iránymutatás szerint a kisméretű, tűzálló zászlók és transzparensek engedélyezettek a stadionokban, míg a nagyobbak beviteléhez előzetes engedély szükséges, a politikai vagy sértő tartalmú jelképek használata pedig szigorúan tilos.
A zászlóhasználat kérdése különösen érzékennyé vált, miután a FIFA hétfőn Los Angelesben egy bírósági végzésre hivatkozva megtiltotta az iráni szurkolóknak a forradalom előtti nemzeti lobogó használatát, mivel azt politikai szimbólumnak minősítette. Evain ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a stadionok személyzete több olyan zászlót is elkobzott, amelyek semmilyen politikai tartalommal nem bírtak.
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Az FSE vezetője szerint a legnagyobb problémát a szabályozás átláthatatlansága jelenti, így a szurkolók előre nem tudhatják pontosan, mit vihetnek be a létesítményekbe, legyen szó zászlókról, táskákról, dobokról vagy transzparensekről. Minden jel arra mutat, hogy az előírások stadionról stadionra változnak, ami Evain szerint elfogadhatatlan egy világbajnokságon. Véleménye szerint a FIFA képtelen volt egységesen érvényesíteni a saját szabályzatát, a helyszíni személyzet pedig a torna hivatalos magatartási kódexe helyett inkább az amerikai sporteseményeken megszokott protokollt követi.
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