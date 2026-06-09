Ekkora rakétát se látsz mindennap: Schäfer irtózatos bombagólt lőtt, két góllal nyertek a magyarok

Marco Rossi együttese a gyengébb első félidő után a második játékrészben már egyértelműen az ellenfele fölé kerekedett, a találkozón három újonc játékos is bemutatkozhatott a nemzeti csapatban.

A magyar labdarúgó-válogatott hátrányból felállva 3–1-es győzelmet aratott Kazahsztán ellen a Debrecenben rendezett mérkőzésen, megőrizve ezzel idei veretlenségét.

A mérkőzés első fele nem alakult kedvezően a magyarok számára, hiszen a vendégek már a 9. percben megszerezték a vezetést Malij góljával, és ezt követően is veszélyes akciókat vezettek. Bár Varga Barnabás révén adódott lehetőség az egyenlítésre, a szünetig megmaradt a kazah előny.

A második félidőben azonban már egyértelműen a magyar válogatott irányította a játékot. Az 52. percben a debreceni Szűcs Tamás centerezését Szoboszlai Dominik lőtte a kapuba, kiegyenlítve ezzel az állást. A vendégek helyzetét tovább nehezítette, hogy Szamorodov megkapta a második sárga lapját, így emberhátrányba kerültek.

A fordítást Schäfer András találata hozta meg negyedórával később, amikor a középpályás mintegy harminc méterről, Szoboszlai passzát követően lőtte ki a bal felső sarkot. Ritkán látható szépszégű gól volt, itt megnézheted:

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A 3–1-es végeredményt a ráadásban az újonc Tóth Rajmund állította be, aki Szűcs Tamás második gólpasszát értékesítette. A 2026-os évben továbbra is veretlen magyar válogatott legközelebb szeptember 25-én, a Nemzetek Ligája első fordulójában lép pályára hazai környezetben, Ukrajna ellen.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA