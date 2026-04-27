2026. április 27. hétfő Zita
17 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
sérülés, foci, futball, labdarúgás
Sport

Elképesztő pech a Tottenhamnél: brutális sérülést szenvedett a kulcsember, lemarad a vb-ről is

Pénzcentrum
2026. április 27. 10:14

A Tottenham futballistája, Xavi Simons elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, így körülbelül nyolc hónapos kihagyás vár rá. A Tottenham középpályása nemcsak klubja kiesés elleni küzdelmének hajrájáról marad le, hanem a holland válogatottal sem vehet részt a nyári világbajnokságon - írja a The Guardian.

A 23 éves játékos a Wolverhampton elleni szombati, 1-0-ra megnyert bajnokin sérült meg. A 63. percben az alapvonal felé futott egy labdáért, amikor letapadt a lába, és megcsavarodott a térde. Végül hordágyon kellett levinni a pályáról. A sérülés súlyos csapást jelent a vezetőedző, Roberto De Zerbi számára: a szakember ugyanis éppen Simons kreativitására építette volna a bennmaradás kiharcolását célzó taktikáját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Wolverhampton elleni győzelem volt a Spurs első sikere az elmúlt tizenhat bajnoki mérkőzésén. Ennek ellenére a csapat továbbra is a kiesést jelentő 18. helyen áll a tabellán. Négy fordulóval a szezon vége előtt két pont a lemaradásuk a 17. helyezett West Ham United mögött.

Xavi Simons
Posztja: középpályás
Nemzetisége: holland
Életkora: 24 év
Szerződése lejár: 2030. június 29.
Piaci értéke: 50M €
Adatlap létrehozva: 2026.04.27.

De Zerbi a Molineux Stadionban eleve kilenc sérült játékosát volt kénytelen nélkülözni. A helyzetet tovább rontotta, hogy a mérkőzés közben Dominic Solanke csatárt is le kellett cserélni izomproblémák miatt. A Tottenham legközelebb vasárnap lép pályára az Aston Villa vendégeként. Simons egy érzelmes üzenetet tett közzé az Instagram-oldalán.

Azt mondják, az élet kegyetlen tud lenni, és ma pontosan így érzem. A szezonom hirtelen véget ért. Őszintén szólva teljesen össze vagyok törve, semmi értelme az egésznek. Csak a csapatomért akartam küzdeni, de most ezt is elvették tőlem, a világbajnoksággal együtt

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- fogalmazott a pórul járt támadó.
Címlapkép: Getty Images
#sport #hollandia #labdarúgás #sérülés #világbajnokság #vb #premier league #tottenham #angol foci #west ham united

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 27. hétfő
Zita
18. hét
Április 27.
Morse nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárbejelentés
a biztosított hivatalos lépése, amellyel a biztosítási esemény bekövetkezését bejelenti a biztosítónak. A szerződés tartalmazza azt a határidőt, amelyen belüli a kárbejelentést meg kell tenni. Elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A határidő elmulasztása egyébként nem jogvesztő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
