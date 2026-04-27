Angliában az Arsenal újra élen van, Spanyolországban a Barcelona közelebb került a bajnoki címhez, Olaszországban pedig az Inter őrzi előnyét.
Elképesztő pech a Tottenhamnél: brutális sérülést szenvedett a kulcsember, lemarad a vb-ről is
A Tottenham futballistája, Xavi Simons elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, így körülbelül nyolc hónapos kihagyás vár rá. A Tottenham középpályása nemcsak klubja kiesés elleni küzdelmének hajrájáról marad le, hanem a holland válogatottal sem vehet részt a nyári világbajnokságon - írja a The Guardian.
A 23 éves játékos a Wolverhampton elleni szombati, 1-0-ra megnyert bajnokin sérült meg. A 63. percben az alapvonal felé futott egy labdáért, amikor letapadt a lába, és megcsavarodott a térde. Végül hordágyon kellett levinni a pályáról. A sérülés súlyos csapást jelent a vezetőedző, Roberto De Zerbi számára: a szakember ugyanis éppen Simons kreativitására építette volna a bennmaradás kiharcolását célzó taktikáját.
A Wolverhampton elleni győzelem volt a Spurs első sikere az elmúlt tizenhat bajnoki mérkőzésén. Ennek ellenére a csapat továbbra is a kiesést jelentő 18. helyen áll a tabellán. Négy fordulóval a szezon vége előtt két pont a lemaradásuk a 17. helyezett West Ham United mögött.
De Zerbi a Molineux Stadionban eleve kilenc sérült játékosát volt kénytelen nélkülözni. A helyzetet tovább rontotta, hogy a mérkőzés közben Dominic Solanke csatárt is le kellett cserélni izomproblémák miatt. A Tottenham legközelebb vasárnap lép pályára az Aston Villa vendégeként. Simons egy érzelmes üzenetet tett közzé az Instagram-oldalán.
Azt mondják, az élet kegyetlen tud lenni, és ma pontosan így érzem. A szezonom hirtelen véget ért. Őszintén szólva teljesen össze vagyok törve, semmi értelme az egésznek. Csak a csapatomért akartam küzdeni, de most ezt is elvették tőlem, a világbajnoksággal együtt
- fogalmazott a pórul járt támadó.
