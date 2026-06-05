Neymar miatt a szokottnál is komolyabb figyelem hárul a most is esélyesként érkező brazilokra, azonban mind a marokkói, mind a skót válogatott azon lesz a...
Varga Barnabás duplázott: győzelemmel kezdte a felkészülést a magyar válogatott
Varga Barnabás két góljának köszönhetően 2-1-re legyőzte Finnországot a magyar labdarúgó-válogatott péntek este a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese a mérkőzés nagy részében irányította a játékot, és bár a finnek a második félidőben szépítettek, a magyar siker nem forgott veszélyben.
A Nemzetek Ligája őszi rajtjára készülő magyar válogatott győzelemmel folytatta felkészülését, miután pénteken 2-1-re felülmúlta Finnországot a Puskás Arénában.
Marco Rossi csapata már az első félidőben eldöntötte a találkozót. A magyar fölény a 26. percben érett góllá, amikor Varga Barnabás egy pontos fejest követően bevette a finn kaput. A Ferencváros korábbi támadója, aki az AEK Athénnal idén görög bajnoki címet szerzett, a szünet előtt ismét eredményes volt, ezúttal lábbal talált be, így kétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre a hazai együttes.
A második félidőben is a magyarok kontrollálták a mérkőzést, ám a vendégek a 72. percben szépítettek. Tony Miettinen egy távoli lövéssel vette be a magyar kaput, kialakítva a 2-1-es végeredményt.
A találkozó több bemutatkozás miatt is emlékezetes marad. A kezdőcsapatban kapott lehetőséget a válogatottban először pályára lépő Csinger Márk, míg a második félidőben Yaakobishvili Áron és Kovács Bendegúz is debütált a nemzeti csapatban.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Különleges pillanat volt Szappanos Péter búcsúja is. A kapus helyére beálló Yaakobishvili rögtön bizonyította rátermettségét, két nagy védéssel is hozzájárult a magyar győzelemhez.
A magyar válogatott legközelebb kedden lép pályára, amikor Debrecenben Kazahsztánt fogadja újabb felkészülési mérkőzésen. A találkozó már az őszi Nemzetek Ligája-szereplés egyik utolsó tesztje lesz Marco Rossi csapata számára.
Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
Shakira Mexikóvárosban, a nyitómeccs előtt lép majd fel a nyitóünnepségen, de nem az lesz belőle az egyetle.
Óriási átigazolási csata a Real Madridnál: Pérez rekordösszegű sztárigazolással válaszolna kihívójának
Florentino Pérez kihívója, a 37 esztendős Enrique Riquelme szintén komoly ígéretekkel, többek között Erling Haaland és Rodri megszerzésével kampányol a Real elnökválasztása előtt.
A palackok kitiltása komoly felháborodást váltott ki a szurkolók körében: sokak szerint a nemzetközi szövetség csupán a méregdrága ivóvízen akar nyerészkedni.
A Liverpool bejelentette, hogy a Bournemouth-tól távozott Andoni Iraola veszi át Arne Slot helyét a csapat kispadján.
Még ebbe is beleszól a FIFA a vb előtt napokkal: komoly pazarlás lehet a vége, mit szólnak a szurkolók?
Akár tizennyolc olyan mez is lehet a nyári, egyesült államokbeli labdarúgó-világbajnokságon, amelyet egyetlen mérkőzésen sem viselnek majd a válogatottak.
A vb talán legegyértelműbb csoportja lehet a B-jelű négyes a jövő héten kezdődő világbajnokságon, csakhogy mintha megint nem számolnának a szakértők sem a meglepetésekkel.
A Forma-1 ezen a hétvégén Monacóba látogat, ahol az idei szezon egyik legérdekesebb futamát rendezhetik meg.
Döbbenetes bejelentést tett Donald Trump: meghagyná a Fehér Ház kertjében a ketrecet, kiakadtak az amerikaiak
Donald Trump felvetette, hogy véglegesen a Fehér Ház déli gyepén hagyná a június 14-i gálaestre épülő UFC-arénát.
A negyedosztályba száműzhetik a müncheni focicsapatot: súlyos anyagi gondjaik vannak, a tulajdonos hallgat
Újabb kényszerű kiesés fenyegeti az 1860 München csapatát, a nagy múltú bajor klub ugyanis nem kapta meg a harmadosztályú induláshoz szükséges licencet.
Szappanos Péter vélhetően a pénteki, Finnország elleni meccsen veszi fel a címeres mezt, de az biztos, hogy a két júniusi meccs után nem lesz kerettag...
Szoboszlai a szurkolók szavazata alapján a legjobb játékos lett idén a Liverpoolban.
Bejelentette visszavonulását az NFL-ből Russell Wilson, a tízszeres Pro Bowl-válogatott irányító, aki a jövőben a CBS Sports stábjához csatlakozik elemzőként.
A fehérorosz világelső, aki egymás után tíz játékot veszített el, a mérkőzést követően úgy nyilatkozott, hogy legszívesebben befejezné a profi teniszt.
Beleállt a Diáksport Szövetség elnöke: Nem értem, miért versenyeztetnek 6-8 éveseket országos szinten, ennek vége
Balogh Gábor interjúnkban beszélt a korai eredménykényszerről, a magyar gyerekek fizikai állapotáról és arról is, mi a véleménye az iskolai mindennapos testnevelésről.
Alig egy hét múlva kezdődik a foci vb; új sorozatunkban bemutatjuk mind a negyvennyolc résztvevő válogatottat, és tippet is teszünk az egyes csoportok végeredményére.
A várakozások alapján akár hatmillió dollárért kelhet el a brazil legenda 1958-as vb-döntőben viselt meze.
A Ferencvárostól váratlanul távozó Robbie Keane a legfrissebb hírek szerint nem a pozsonyi Slovan Bratislava, hanem gyermekkori kedvenc csapata, a skót Celtic vezetőedzője lehet.
A súlyosan megalázott és zaklatott egykori futballista elköltözött és nevet változtatott azután, hogy bőrszíne miatt porig alázták.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.