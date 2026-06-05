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Varga Barnabás duplázott: győzelemmel kezdte a felkészülést a magyar válogatott
Sport

Varga Barnabás duplázott: győzelemmel kezdte a felkészülést a magyar válogatott

Pénzcentrum
2026. június 5. 21:55

Varga Barnabás két góljának köszönhetően 2-1-re legyőzte Finnországot a magyar labdarúgó-válogatott péntek este a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese a mérkőzés nagy részében irányította a játékot, és bár a finnek a második félidőben szépítettek, a magyar siker nem forgott veszélyben.

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A Nemzetek Ligája őszi rajtjára készülő magyar válogatott győzelemmel folytatta felkészülését, miután pénteken 2-1-re felülmúlta Finnországot a Puskás Arénában.

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Marco Rossi csapata már az első félidőben eldöntötte a találkozót. A magyar fölény a 26. percben érett góllá, amikor Varga Barnabás egy pontos fejest követően bevette a finn kaput. A Ferencváros korábbi támadója, aki az AEK Athénnal idén görög bajnoki címet szerzett, a szünet előtt ismét eredményes volt, ezúttal lábbal talált be, így kétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre a hazai együttes.

A második félidőben is a magyarok kontrollálták a mérkőzést, ám a vendégek a 72. percben szépítettek. Tony Miettinen egy távoli lövéssel vette be a magyar kaput, kialakítva a 2-1-es végeredményt.

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A találkozó több bemutatkozás miatt is emlékezetes marad. A kezdőcsapatban kapott lehetőséget a válogatottban először pályára lépő Csinger Márk, míg a második félidőben Yaakobishvili Áron és Kovács Bendegúz is debütált a nemzeti csapatban.

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Különleges pillanat volt Szappanos Péter búcsúja is. A kapus helyére beálló Yaakobishvili rögtön bizonyította rátermettségét, két nagy védéssel is hozzájárult a magyar győzelemhez.

A magyar válogatott legközelebb kedden lép pályára, amikor Debrecenben Kazahsztánt fogadja újabb felkészülési mérkőzésen. A találkozó már az őszi Nemzetek Ligája-szereplés egyik utolsó tesztje lesz Marco Rossi csapata számára.
 
Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
 
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