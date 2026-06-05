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Sport

Örökös kitiltás egyetlen szelfiért: súlyos büntetést kapott a pályára rohanó szurkoló az NBA-döntőn

Pénzcentrum
2026. június 5. 13:51

Két férfi próbát a Spurs szupersztárjával szelfit készíteni a meccs közben, a biztonságiak persze résen voltak.

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Örökös kitiltással sújtott az NBA két szurkolót, miután egyikük a döntő első mérkőzésén a pályára rohanva próbált közös szelfit készíteni Victor Wembanyamával.

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A durva jelenet a negyedik negyedben zajlott le, amikor egy férfi a feje fölé tartott telefonnal a pályára rohant, hogy közös fotót készítsen a Spurs sztárjával. Wembanyama egy pillanatra még el is mosolyodott, mielőtt a biztonsági szolgálat tagjai utolérték és kivezették a játéktérről. Az NBA közleménye szerint a pályára berohanó férfit letartóztatták, és az incidenssel összefüggésben egy másik szurkolót is örökre kitiltottak a liga összes arénájából.

Wembanyama a mérkőzés után inkább meglepettnek, mintsem felzaklatottnak tűnt. Mint mondta, még soha nem volt hasonló helyzetben, így fogalma sem volt, mit kellene tennie, és majdnem annyira meglepődött, mint amikor korábban egy denevér repült át a pályán.

A Spurs megbízott vezetőedzője, Mitch Johnson ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az eset nem befolyásolta a csapat játékát. A texasiak mindenesetre összeomlottak a hajrában, a Knicks ugyanis egy 11–0-s rohammal zárta a találkozót, és végül 105–95-re nyert.

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Az NBA egy másik incidenst is vizsgál ugyanebből a játéknapból. Jalen Brunson, a Knicks irányítója az utolsó percben szóváltásba keveredett a pálya szélén ülő szurkolókkal, majd a vezető játékvezetőhöz, Scott Fosterhez fordult – előbb még a játék közben, majd a lefújást követően is. Brunsont a szezon során többször érte kritika amiatt, hogy a vádak szerint szándékosan harcol ki szabálytalanságokat. A Knicks irányítója végül 30 ponttal zárt, amelyek közül 13-at az utolsó negyedben szerzett.

A döntő második mérkőzését ma este rendezik San Antonióban, ezt követően a párharc hétfőn New Yorkba költözik a harmadik összecsapásra.
Címlapkép: Getty Images
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