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Mogyoród, 2025. augusztus 2.George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

George Russell nem hajlandó feladni: kemény üzenetet küldött fiatal csapattársának a Mercedes pilótája

Pénzcentrum
2026. június 5. 17:44

George Russell továbbra is bízik világbajnoki esélyeiben annak ellenére, hogy csapattársa, Kimi Antonelli már 43 pontos előnnyel vezeti az egyéni világbajnoki pontversenyt. A brit pilóta Monacóban magabiztosan kijelentette, hogy szerinte Antonellinek van veszítenivalója - írta meg a The Guardian.

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Russell Montrealban a pole-pozícióból rajtolva, az élről futva kényszerült feladni a versenyt egy akkumulátorhiba miatt, miközben csapattársával vívott kemény csatát a győzelemért. Antonelli végül sorozatban negyedszer is nyerni tudott, amivel jelentős előnyt épített ki a tabellán, bár az idényből még tizenhét futam hátravan.

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A brit pilóta a monacói versenyhétvége előtt hangsúlyozta, hogy nem rázta meg a Kanadában elszenvedett balszerencse.

A múltban sem hittem abban, hogy egyetlen eredmény határozza meg a sorsomat. Örülök, hogy minden pillanatban hoztam a kötelezőt

– nyilatkozta Russell. Hozzátette, hogy nem rágódott sokat a történteken, és bízik benne, hogy a hátralévő futamokon is képes lesz ugyanezt a szintet nyújtani.

Russell az idény előtt a világbajnoki cím egyik fő esélyesének számított, ám Antonelli a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon aratott győzelmével azonnal magához ragadta a kezdeményezést. A mindössze 19 éves olasz pilóta – aki még csak a második szezonját tölti a Formula–1-ben – azóta is kiemelkedő formában versenyez. Russell dolgát Kínában két műszaki hiba is nehezítette az időmérő edzésen, míg Japánban egy biztonsági autós szakasz rossz időzítése kedvezett csapattársának. A 28 éves brit versenyző ugyanakkor nyugodtan és magabiztosan nyilatkozott Monacóban.

Arra törekszem, hogy élvezzem a versenyzést, és minden futamon a győzelemért harcoljak, ahogy eddig is tettem. Nem fogok változtatni a hozzáállásomon, és nem engedem, hogy a helyzet nyomást gyakoroljon rám. Elég hosszú még a szezon ahhoz, hogy forduljon a kocka, ha valaki következetesen a legjobb teljesítményt nyújtja

– fogalmazott George Russell.

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A kanadai futamon Antonelli többször is a csapatrádión fejezte ki elégedetlenségét Russell manőverei miatt, egy alkalommal pedig a kerekeket blokkolva majdnem össze is ütköztek. Russell szerint azonban a kapcsolatuk továbbra is jó.

Fiatal és tüzes versenyző, ami a szívén, az a száján. Fiatalabb koromban én is ilyen voltam. Azóta megbeszéltük a dolgokat. Gyakran élek a labdarúgásból vett hasonlattal: ha két játékos összecsap a labdáért, mindkettő úgy érzi, hogy a másik szabálytalankodott. Nincs köztünk feszültség, nagyon élvezem a csatát

– mondta a brit pilóta. A legendás Monacói pályán ma már szabadedzéseket tartanak, a nagydíj pedig vasárnap lesz a szokott módot: itt összegyűjtöttünk róla minden fontos információt.

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címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA

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