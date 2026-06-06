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Szófia, 2023. november 16.Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott játékosa a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezõk kilencedik fordulójában, a G csoportban játszott Bulgária - Magyarország mérkõzés elõtt a szófiai Vaszil Levszki Nemzeti
Sport

Újabb díjat zsebelhetett be Szoboszlai Dominik: nem volt ellenfele, övé a szezon legszebb gólja

Pénzcentrum
2026. június 6. 14:32

Szoboszlai Arsenalnak lőtt gólja lett a szurkolók kedvence az elmúlt idényben, így a magyar középpályás már két díjat is bezsebelt.

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A Liverpool szurkolói Szoboszlai Dominik Arsenal ellen lőtt szabadrúgásgólját választották az idény legszebb találatának. A magyar válogatott csapatkapitánya ráadásul nemcsak az első, hanem a második helyet is megszerezte a klub év végi szavazásán.

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A győztes gól még a szezon elején, az augusztusi harmadik fordulóban született, amikor a középpályás mintegy harminc méterről vette be az Anfielden vendégszereplő Arsenal kapuját, amivel végül 1–0-s győzelemhez segítette csapatát. Erről a gólról mi is írtunk akkor, itt felidézheted:

Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
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Jó huszonhat méterről vágott iszonyatosan nagy gólt a Liverpool magyar középpályása, csapata így továbbra is hibátlan a Premier League-ben.

A klub hivatalos honlapjának beszámolója szerint Szoboszlai összesen nyolc találattal szerepelt a jelöltek listáján. Kiváló teljesítményét jól mutatja, hogy a Manchester City elleni szabadrúgásgóljával a voksolás második helyét is ő szerezte meg.

A legszebb találatért járó elismerés tökéletesen megkoronázza a magyar labdarúgó szezonját, hiszen korábban az idény legjobb játékosának is megválasztották a Liverpoolnál.

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Szoboszlai Dominik
Csapata: Liverpool
Posztja: középpályás
Nemzetisége: magyar
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2028. június 29.
Piaci értéke: 100M €
Adatlap létrehozva: 2026.06.06.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
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