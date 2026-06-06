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Újabb díjat zsebelhetett be Szoboszlai Dominik: nem volt ellenfele, övé a szezon legszebb gólja
Szoboszlai Arsenalnak lőtt gólja lett a szurkolók kedvence az elmúlt idényben, így a magyar középpályás már két díjat is bezsebelt.
A Liverpool szurkolói Szoboszlai Dominik Arsenal ellen lőtt szabadrúgásgólját választották az idény legszebb találatának. A magyar válogatott csapatkapitánya ráadásul nemcsak az első, hanem a második helyet is megszerezte a klub év végi szavazásán.
A győztes gól még a szezon elején, az augusztusi harmadik fordulóban született, amikor a középpályás mintegy harminc méterről vette be az Anfielden vendégszereplő Arsenal kapuját, amivel végül 1–0-s győzelemhez segítette csapatát. Erről a gólról mi is írtunk akkor, itt felidézheted:
A klub hivatalos honlapjának beszámolója szerint Szoboszlai összesen nyolc találattal szerepelt a jelöltek listáján. Kiváló teljesítményét jól mutatja, hogy a Manchester City elleni szabadrúgásgóljával a voksolás második helyét is ő szerezte meg.
A legszebb találatért járó elismerés tökéletesen megkoronázza a magyar labdarúgó szezonját, hiszen korábban az idény legjobb játékosának is megválasztották a Liverpoolnál.
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címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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