Megint kiakadtak a szurkolók a FIFA-ra a vébé előtt két hónappal: erről hogy feledkeztek el?

A nyári focivébé jegyértékesítése során súlyos problémákba ütköznek a fogyatékossággal élő szurkolók. A kísérőjegyek beszerzése sokak számára szinte lehetetlenné vált. Mindeközben a megváltozott árpolitika akár 38-szoros áremelkedést is jelenthet a négy évvel ezelőtti, katari tornához képest - tudósított a The Guardian.

A szurkolók panaszai leginkább azért hallhatók, mert elmondásuk szerint hiába vásároltak sikeresen belépőt egy-egy mérkőzésre a kerekesszékes szurkolók, a kísérőik számára már képtelenek jegyet szerezni. Ezzel párhuzamosan az értékesítés negyedik szakaszában, április elején a kísérőjegyek egy része bekerült a szabad értékesítésbe. Ez azt jelenti, hogy bárki megvehette azokat anélkül, hogy korábban akadálymentesített belépőt váltott volna.

Több érintett szurkoló hónapokat töltött a FIFA-val való eredménytelen egyeztetéssel. A nemzetközi szövetség jellemzően csak automatikus válaszokat küld az Általános Szerződési Feltételek másolatával, érdemi segítségnyújtás nélkül.

A FIFA történetében most először kérnek pénzt a korábban ingyenes kísérőjegyekért. Az általános áremelkedéssel párosulva ez drámai hatással van a fogyatékossággal élő szurkolókra. Míg a 2022-es világbajnokságon a csoportmérkőzések akadálymentesített jegyei 10 dollártól indultak, a 2026-os tornára már 140 és 450 dollár közötti áron kínálják ezeket. A Football Supporters Europe (FSE) nevű szurkolói szervezet számításai szerint ez 38-szoros drágulást jelent. Ehhez adódik még hozzá az akadálymentesített parkolás díja, amely stadiononként 125 és 300 dollár között mozog.

A FIFA hivatalos másodlagos jegyértékesítő platformján az akadálymentesített jegyek ára kirívóan meghaladja az általános belépőkét. Anglia és Horvátország dallasi csoportmérkőzésére például a hagyományos, harmadik kategóriás jegyek 1150 dollárért voltak elérhetők, miközben az akadálymentesített helyek ára 3100 dollártól indult. A szervezet ráadásul a viszonteladás során mindkét féltől, az eladótól és a vevőtől is 15 százalékos jutalékot számít fel.

A problémák elsősorban az Egyesült Államok és Kanada stadionjait érintik. A FIFA forrásai szerint az amerikai piacon különösen nehéz a helyzet. Az ottani jogszabályok ugyanis tiltják, hogy a jegyértékesítők a fogyatékosság tényének igazolását követeljék a vásárlóktól. Emellett az árak maximalizálását sem engedélyezik, még az akadálymentesített belépők esetében sem. Egyes amerikai stadionokban kerekesszékes szurkolónként négy kísérőhelyet is biztosítottak, ami végül túlkínálathoz vezetett.

A FIFA saját szabályzata szerint az sem garantálható, hogy a kísérő közvetlenül a kerekesszékes szurkoló mellett ülhet. A szervezet csupán annyit ígér, hogy "a lehető legközelebb" helyezik el őket egymáshoz. A brit Level Playing Field kampányszervezet már decemberben jelezte aggályait a nemzetközi szövetségnek. Bár azóta személyes egyeztetésre is sor került, érdemi változás nem történt.

Tony Taylor, a szervezet elnöke szerint a kísérőjegyek fizetőssé tétele komoly visszalépés. Sok fogyatékossággal élő szurkoló számára ugyanis a személyi asszisztens jelenléte alapvető szükséglet, nem pedig luxus. Az FSE szintén levélben fordult a FIFA-hoz, a márciusban az Európai Bizottsághoz benyújtott hivatalos panaszukban pedig külön is kitértek az érintett szurkolók helyzetére.