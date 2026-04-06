Sport

Megvédeni, amit lehetetlen: nagyot mondott az amerikai focielnök, szerinte rendben van a dinamikus vb-jegyár

2026. április 6. 10:02

Don Garber, az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) elnöke megvédte a FIFA jegyárazási stratégiáját. A sportvezető "okosnak" nevezte a rendszert, miközben a dinamikus árazás miatt a belépők ára az eredeti összeg többszörösére emelkedett - közölte a The Guardian.

Garber Miamiban nyilatkozott az újságíróknak, ahol az Inter Miami új stadionjának nyitómérkőzésén vett részt. Újságírói kérdésre reagálva elmondta véleményét arról, hogy a magas árak nem ássák-e alá az MLS sportágnépszerűsítő törekvéseit.

A ligaelnök azzal érvelt, hogy az árak az esemény exkluzivitásához igazodnak, amihez az amerikai közönség már hozzászokott.

A FIFA elnöke egyértelművé tette, hogy ez olyan lesz, mint tucatnyi Super Bowl egymás után. A kiemelt sportesemények jegyáraival kapcsolatban pedig senkinek sincs problémája

- fogalmazott Garber. Hozzátette, hogy a változó árazás kizárólag a FIFA döntése, amelyhez az MLS-nek nincs köze.

A dinamikus árazás a kereslet függvényében alakítja a belépők árát. Ez a módszer mára bevett gyakorlattá vált az észak-amerikai sportesemények és koncertek piacán. Több kutatás is rámutatott már, hogy a rendszer szinte minden esetben felfelé hajtja az árakat.

A FIFA árazási gyakorlatát számos kritikus "nyerészkedésnek" minősítette. Amerikai politikusok levélben fordultak Gianni Infantino FIFA-elnökhöz az ügyben, és különböző szurkolói csoportok is felháborodásukat fejezték ki.

A számok önmagukért beszélnek. A vb-döntő legdrágább jegyének ára a hétvégére 10 900 dollárra emelkedett, holott a decemberi sorsoláskor még csak 8600 dollárba került. Egy harmadik kategóriás belépő ára 5785 dollárra ugrott az októberi 2790 dolláros indulóárhoz képest.

Összehasonlításképpen a 2022-es katari világbajnokság fináléjára a legdrágább jegy körülbelül 1600 dollárba került. A korábbi hagyományokkal szakítva ráadásul a csoportmérkőzések jegyárai sem egységesek, hiszen ezeket a résztvevő csapatok népszerűsége alapján határozzák meg.

Garber elmondta, hogy az MLS a világbajnokságot a liga fejlődésének bemutatására kívánja felhasználni. Számos sztárjátékosuk fogja hazája válogatottját erősíteni a tornán, köztük várhatóan Lionel Messi és Rodrigo de Paul is. A bajnokság történetében először egy nagyszabású reklámkampányt indítanak, amely az elődöntők és a döntő alatt fut majd, a legnagyobb sztárjaikat állítva a középpontba. Emellett az összes MLS-helyszínen szurkolói fesztiválokat szerveznek, nem csupán a vb-mérkőzéseket rendező városokban.

A ligaelnök hangsúlyozta, hogy az MLS már túljutott azon a korszakon, amikor a bajnokság fejlődése egyetlen tényezőtől, például a férfi válogatott sikerétől függött. "A ligának már megvan a saját lendülete" - jelentette ki Garber. Megjegyezte továbbá, hogy a múlt heti adatok szerint nagyjából 50-60 MLS-játékos vesz majd részt a világbajnokságon, ami önmagában is rengeteg lehetőséget kínál a sorozat népszerűsítésére.
