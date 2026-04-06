Megvédeni, amit lehetetlen: nagyot mondott az amerikai focielnök, szerinte rendben van a dinamikus vb-jegyár

Don Garber, az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) elnöke megvédte a FIFA jegyárazási stratégiáját. A sportvezető "okosnak" nevezte a rendszert, miközben a dinamikus árazás miatt a belépők ára az eredeti összeg többszörösére emelkedett - közölte a The Guardian.

Garber Miamiban nyilatkozott az újságíróknak, ahol az Inter Miami új stadionjának nyitómérkőzésén vett részt. Újságírói kérdésre reagálva elmondta véleményét arról, hogy a magas árak nem ássák-e alá az MLS sportágnépszerűsítő törekvéseit.

A ligaelnök azzal érvelt, hogy az árak az esemény exkluzivitásához igazodnak, amihez az amerikai közönség már hozzászokott.

A FIFA elnöke egyértelművé tette, hogy ez olyan lesz, mint tucatnyi Super Bowl egymás után. A kiemelt sportesemények jegyáraival kapcsolatban pedig senkinek sincs problémája

- fogalmazott Garber. Hozzátette, hogy a változó árazás kizárólag a FIFA döntése, amelyhez az MLS-nek nincs köze.

A dinamikus árazás a kereslet függvényében alakítja a belépők árát. Ez a módszer mára bevett gyakorlattá vált az észak-amerikai sportesemények és koncertek piacán. Több kutatás is rámutatott már, hogy a rendszer szinte minden esetben felfelé hajtja az árakat.

A FIFA árazási gyakorlatát számos kritikus "nyerészkedésnek" minősítette. Amerikai politikusok levélben fordultak Gianni Infantino FIFA-elnökhöz az ügyben, és különböző szurkolói csoportok is felháborodásukat fejezték ki.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A számok önmagukért beszélnek. A vb-döntő legdrágább jegyének ára a hétvégére 10 900 dollárra emelkedett, holott a decemberi sorsoláskor még csak 8600 dollárba került. Egy harmadik kategóriás belépő ára 5785 dollárra ugrott az októberi 2790 dolláros indulóárhoz képest.

Összehasonlításképpen a 2022-es katari világbajnokság fináléjára a legdrágább jegy körülbelül 1600 dollárba került. A korábbi hagyományokkal szakítva ráadásul a csoportmérkőzések jegyárai sem egységesek, hiszen ezeket a résztvevő csapatok népszerűsége alapján határozzák meg.

Garber elmondta, hogy az MLS a világbajnokságot a liga fejlődésének bemutatására kívánja felhasználni. Számos sztárjátékosuk fogja hazája válogatottját erősíteni a tornán, köztük várhatóan Lionel Messi és Rodrigo de Paul is. A bajnokság történetében először egy nagyszabású reklámkampányt indítanak, amely az elődöntők és a döntő alatt fut majd, a legnagyobb sztárjaikat állítva a középpontba. Emellett az összes MLS-helyszínen szurkolói fesztiválokat szerveznek, nem csupán a vb-mérkőzéseket rendező városokban.

A ligaelnök hangsúlyozta, hogy az MLS már túljutott azon a korszakon, amikor a bajnokság fejlődése egyetlen tényezőtől, például a férfi válogatott sikerétől függött. "A ligának már megvan a saját lendülete" - jelentette ki Garber. Megjegyezte továbbá, hogy a múlt heti adatok szerint nagyjából 50-60 MLS-játékos vesz majd részt a világbajnokságon, ami önmagában is rengeteg lehetőséget kínál a sorozat népszerűsítésére.