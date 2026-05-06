2026. május 6. szerda
Sport

Megválhat csapatától a Manchester United résztulajdonosa: ez már a teljes bukás beismerése lenne?

Pénzcentrum
2026. május 6. 15:44

Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United résztulajdonosa egyre közelebb kerül a francia OGC Nice labdarúgócsapatának eladásához. Miután az eredeti vételáron nem mutatkozott érdeklődés, a brit milliárdos jelentősen csökkentette az árat. Ennek köszönhetően máris feltűnt a színen egy európai és egy amerikai vevőjelölt - írta a Mirror.

Ratcliffe még 2019-ben, petrokémiai vállalatán, az INEOS-on keresztül vásárolta meg a klubot. Az egyesületet tavaly 200 millió fontos irányáron kínálta eladásra. Mivel az érdeklődők elmaradtak, a hírek szerint januárban drasztikusan lejjebb vitte az árat. Az eladási folyamatot a new york-i székhelyű Lazard befektetési bank felügyeli: az egyik helyi lap értesülései szerint az árcsökkentés hatására el is indultak az érdemi tárgyalások a két potenciális felvásárlóval.

Az INEOS érkezése óta a Nice hét vezetőedzőt is elfogyasztott. Bár a csapat a Ratcliffe-éra eddigi hét szezonjából ötször is kiharcolta az európai kupaszereplést, a tulajdonos a Manchester Unitednél lévő feladatai miatt egyre inkább háttérbe vonult Franciaországban. Ez a távolságtartás hamar kivívta a helyi szurkolók elégedetlenségét, akik úgy érzik, magukra hagyták őket.

Franciaország
OGC Nice
Piaci érték: 169,10M €
Edző: Claude Puel
Bajnokság: French Ligue 1
Jelenlegi helyezés: #15
French Ligue 1 helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
14.
Havre Athletic Club
32
6
14
12
30
43
-13
32
15.
OGC Nice
32
7
10
15
36
58
-22
31
16.
AJ Auxerre
32
6
10
16
30
43
-13
28
Adatlap létrehozva: 2026.05.06.

A feszültséget tovább szította a milliárdos tavalyi, The Timesnak adott nyilatkozata. Ebben bevallotta, hogy nem igazán élvezi a Nice meccseit. Kifejtette, hogy bár vannak jó játékosaik, a futball színvonala nem elég magas ahhoz, hogy lázba hozza. A csapat akkori edzője, Franck Haise erre reagálva megvédte a klubot: élesen rávilágított arra, hogy Ratcliffe a szezon során egyetlen mérkőzésüket sem látta a helyszínen.

A tulajdonosi bizonytalanság mára a csapat teljesítményére is rányomta a bélyegét. Míg a négyszeres francia bajnok gárda az előző idényben a negyedik helyen végzett a Ligue 1-ben, jelenleg a 2013–2014-es bajnokság óta a legrosszabb eredményük felé haladnak. A Claude Puel vezette együttes két fordulóval az idény vége előtt mindössze 31 ponttal a tizenötödik helyen áll. Ezzel csupán három pontra vannak az osztályozót jelentő pozíciótól.
