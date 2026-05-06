James Harden jelenlegi csapatára komoly szerződéses döntés vár a nyáron, amelyet a fizetési sapka szabályai jelentősen bonyolítanak.
Megválhat csapatától a Manchester United résztulajdonosa: ez már a teljes bukás beismerése lenne?
Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United résztulajdonosa egyre közelebb kerül a francia OGC Nice labdarúgócsapatának eladásához. Miután az eredeti vételáron nem mutatkozott érdeklődés, a brit milliárdos jelentősen csökkentette az árat. Ennek köszönhetően máris feltűnt a színen egy európai és egy amerikai vevőjelölt - írta a Mirror.
Ratcliffe még 2019-ben, petrokémiai vállalatán, az INEOS-on keresztül vásárolta meg a klubot. Az egyesületet tavaly 200 millió fontos irányáron kínálta eladásra. Mivel az érdeklődők elmaradtak, a hírek szerint januárban drasztikusan lejjebb vitte az árat. Az eladási folyamatot a new york-i székhelyű Lazard befektetési bank felügyeli: az egyik helyi lap értesülései szerint az árcsökkentés hatására el is indultak az érdemi tárgyalások a két potenciális felvásárlóval.
Az INEOS érkezése óta a Nice hét vezetőedzőt is elfogyasztott. Bár a csapat a Ratcliffe-éra eddigi hét szezonjából ötször is kiharcolta az európai kupaszereplést, a tulajdonos a Manchester Unitednél lévő feladatai miatt egyre inkább háttérbe vonult Franciaországban. Ez a távolságtartás hamar kivívta a helyi szurkolók elégedetlenségét, akik úgy érzik, magukra hagyták őket.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
14.
Havre Athletic Club
|
32
|
6
|
14
|
12
|
30
|
43
|
-13
|
32
|
15.
OGC Nice
|
32
|
7
|
10
|
15
|
36
|
58
|
-22
|
31
|
16.
AJ Auxerre
|
32
|
6
|
10
|
16
|
30
|
43
|
-13
|
28
A feszültséget tovább szította a milliárdos tavalyi, The Timesnak adott nyilatkozata. Ebben bevallotta, hogy nem igazán élvezi a Nice meccseit. Kifejtette, hogy bár vannak jó játékosaik, a futball színvonala nem elég magas ahhoz, hogy lázba hozza. A csapat akkori edzője, Franck Haise erre reagálva megvédte a klubot: élesen rávilágított arra, hogy Ratcliffe a szezon során egyetlen mérkőzésüket sem látta a helyszínen.
A tulajdonosi bizonytalanság mára a csapat teljesítményére is rányomta a bélyegét. Míg a négyszeres francia bajnok gárda az előző idényben a negyedik helyen végzett a Ligue 1-ben, jelenleg a 2013–2014-es bajnokság óta a legrosszabb eredményük felé haladnak. A Claude Puel vezette együttes két fordulóval az idény vége előtt mindössze 31 ponttal a tizenötödik helyen áll. Ezzel csupán három pontra vannak az osztályozót jelentő pozíciótól.
Egyelőre nem világos, pontosan mi történik a teniszezőnővel, újabb visszalépése pedig tovább szaporítja a kérdőjeleket.
A Ferencváros labdarúgócsapata tavaly 21 milliárd forintból gazdálkodott. Ebből 8 milliárdot fordítottak a játékosok fizetésére.
Dave Salo több mint negyven évig foglalkozott úszók felkészítésével, tanítványa volt a háromszoros olimpiai bajnok magyar szupersztár is.
A berlini koncepció a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári játékok megrendezését célozza.
Jutta Leerdam holland olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó a nyári szünetet élvezve osztott meg látványos felvételeket a közösségi médiában.
A Fiorentina, a Cremonese, a Lecce és a Genoa ádáz küzdelmet vív a bennmaradásért, és közülük legalább egy csapat biztosan búcsúzik az élvonaltól.
A Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek elérése gyakorlatilag lehetetlenné vált, a szurkolók és a szakértők pedig egyaránt széthullott klubról beszélnek a Chelsea-nél.
Rengeteg sérülés tizedelte ebben a szezonban az NBA-csapatokat, és egyre többen gondolkodnak azon, hogy valamin változtatni kellene
Tristan Boyer amerikai teniszező botrányos jelenetet rendezett egy Challenger-tornán: miután elveszítette az első szettet, és ellenfele brékelőnybe került, teljesen elvesztette az önuralmát.
Miközben a pilóták az elektromos rásegítés elhagyását sürgetik, a sportág vezetői már a belső égésű motorok szerepének növelésén gondolkodnak.
Az Arsenal a védelmében bízhat leginkább, Diego Simeone csapata azonban az utolsó szalmaszálba kapaszkodik, ha a szezont trófeával akarja befejezni.
A világ legjobb teniszezői közös nyilatkozatban fejezték ki elégedetlenségüket a Roland Garros díjazásával kapcsolatban.
87 éves korában elhunyt John Sterling, a New York Yankees legendás rádiókommentátora. A baseballvilág az ikonikus hang elvesztését gyászolja
Nem rúgtak bele még egyet a súlyos bajban lévő csapatba: megúszták a pontlevonást, de ebből lett a botrány
Több másodosztályú klub is felháborodott azon, hogy a Sheffield Wednesday megúszta a 15 pontos levonást a tulajdonosváltását követően.
A beszámolók szerint a 84 éves skót edző állapota nem ad okot aggodalomra.
Iszonyatos pénzt fizettek ki a legendás pankrátor csizmájáért: nem semmi, mennyiért kelt el Hulk Hogan relikviája
Hulk Hogan egykori, ringben viselt csizmája több mint 146 ezer dollárért kelt el egy árverésen.
A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt a Premier League-ben, ezzel a csapat két év után először biztosította a helyét a Bajnokok Ligájában.
Véglegessé vált a Fizz Liga 33., vagyis utolsó fordulójának menetrendje: az ETO és a Fradi szombaton késő délután lépnek pályára.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n