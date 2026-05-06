Megválhat csapatától a Manchester United résztulajdonosa: ez már a teljes bukás beismerése lenne?

Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United résztulajdonosa egyre közelebb kerül a francia OGC Nice labdarúgócsapatának eladásához. Miután az eredeti vételáron nem mutatkozott érdeklődés, a brit milliárdos jelentősen csökkentette az árat. Ennek köszönhetően máris feltűnt a színen egy európai és egy amerikai vevőjelölt - írta a Mirror.

Ratcliffe még 2019-ben, petrokémiai vállalatán, az INEOS-on keresztül vásárolta meg a klubot. Az egyesületet tavaly 200 millió fontos irányáron kínálta eladásra. Mivel az érdeklődők elmaradtak, a hírek szerint januárban drasztikusan lejjebb vitte az árat. Az eladási folyamatot a new york-i székhelyű Lazard befektetési bank felügyeli: az egyik helyi lap értesülései szerint az árcsökkentés hatására el is indultak az érdemi tárgyalások a két potenciális felvásárlóval.

Az INEOS érkezése óta a Nice hét vezetőedzőt is elfogyasztott. Bár a csapat a Ratcliffe-éra eddigi hét szezonjából ötször is kiharcolta az európai kupaszereplést, a tulajdonos a Manchester Unitednél lévő feladatai miatt egyre inkább háttérbe vonult Franciaországban. Ez a távolságtartás hamar kivívta a helyi szurkolók elégedetlenségét, akik úgy érzik, magukra hagyták őket.

Franciaország OGC Nice Piaci érték: 169,10M € Edző: Claude Puel Bajnokság: French Ligue 1 Jelenlegi helyezés: #15 French Ligue 1 helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 14. Havre Athletic Club 32 6 14 12 30 43 -13 32 15. OGC Nice 32 7 10 15 36 58 -22 31 16. AJ Auxerre 32 6 10 16 30 43 -13 28 Adatlap létrehozva: 2026.05.06.

A feszültséget tovább szította a milliárdos tavalyi, The Timesnak adott nyilatkozata. Ebben bevallotta, hogy nem igazán élvezi a Nice meccseit. Kifejtette, hogy bár vannak jó játékosaik, a futball színvonala nem elég magas ahhoz, hogy lázba hozza. A csapat akkori edzője, Franck Haise erre reagálva megvédte a klubot: élesen rávilágított arra, hogy Ratcliffe a szezon során egyetlen mérkőzésüket sem látta a helyszínen.

A tulajdonosi bizonytalanság mára a csapat teljesítményére is rányomta a bélyegét. Míg a négyszeres francia bajnok gárda az előző idényben a negyedik helyen végzett a Ligue 1-ben, jelenleg a 2013–2014-es bajnokság óta a legrosszabb eredményük felé haladnak. A Claude Puel vezette együttes két fordulóval az idény vége előtt mindössze 31 ponttal a tizenötödik helyen áll. Ezzel csupán három pontra vannak az osztályozót jelentő pozíciótól.