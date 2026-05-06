Egyre durvább, amit a brit teniszcsillag csinál: vajon felépül valaha teljesen?
Emma Raducanu visszalépett a római tenisztornáról, mivel továbbra sem sikerült leküzdenie a hónapok óta húzódó vírusos megbetegedését - de a bejelentésre meglehetősen furcsa körülmények között került sor. A brit játékos ugyanis alig fél órával korábban még kifejezetten optimista hangvételű sajtótájékoztatót tartott - írta meg a The Guardian.
Emma Raducanu az elmúlt napokban még aktívan készült a római Foro Italicón: edzőmeccseket játszott más versenyzőkkel, kiemeltként pedig csak a második körben kellett volna pályára lépnie.
Kedden este, a kötelező sajtótájékoztatóján még arról beszélt, hogy az utóbbi három hétben érezhetően jobban lett. Úgy érezte, fordulópontra érkezett a felépülésben.
Nagyszerűen érzem magam a pályán, rengeteg energiám és motivációm van – nyilatkozta akkor. Alig harminc perccel később azonban a versenyigazgató bejelentette a visszalépését.
A furcsa időzítés hátterében a női teniszversenyeket szervező WTA szabályrendszere áll. A helyszínen tartózkodó játékosoknak ugyanis visszalépés esetén is teljesíteniük kell legalább egy sajtókötelezettséget, ellenkező esetben 15 ezer dolláros pénzbírságra számíthatnak. Raducanu vélhetően a büntetés elkerülése érdekében időzítette így az eseményeket. A megszokott eljárás ugyanakkor az, hogy a versenyző előbb lép vissza, és csak ezután indokolja meg a döntését a sajtónak.
A római visszalépés azt jelenti, hogy Raducanu immár több mint két hónapja nem lépett versenypályára. A brit első számú teniszező februárban, a közel-keleti tornák során kezdett el küszködni a vírusos megbetegedéssel. Márciusban, az Indian Wells-i tornán az Amanda Aniszimovától elszenvedett 1:6, 1:6-os veresége után döntött úgy, hogy hosszabb szünetet tart.
Raducanu számára a jelenlegi idény eddig rendkívül balszerencsésen alakul. A szezont egy lábsérüléssel kezdte, amelyet a makacs vírusos megbetegedés követett. Az utóbbi hetekben némi reménysugarat jelentett, hogy korábbi edzőjével, Andrew Richardsonnal dolgozott együtt a benidormi Ferrer Akadémián. Itt elsősorban a meccsfittségét próbálta visszaszerezni, a római visszalépés azonban egyértelműen jelzi, hogy a felépülése még nem fejeződött be.
