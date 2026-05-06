2026. május 6. szerda Ivett, Frida
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Teniszstadion a lelátón ülő tömeggel.
Sport

Egyre durvább, amit a brit teniszcsillag csinál: vajon felépül valaha teljesen?

Pénzcentrum
2026. május 6. 16:42

Emma Raducanu visszalépett a római tenisztornáról, mivel továbbra sem sikerült leküzdenie a hónapok óta húzódó vírusos megbetegedését - de a bejelentésre meglehetősen furcsa körülmények között került sor. A brit játékos ugyanis alig fél órával korábban még kifejezetten optimista hangvételű sajtótájékoztatót tartott - írta meg a The Guardian.

Emma Raducanu az elmúlt napokban még aktívan készült a római Foro Italicón: edzőmeccseket játszott más versenyzőkkel, kiemeltként pedig csak a második körben kellett volna pályára lépnie.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kedden este, a kötelező sajtótájékoztatóján még arról beszélt, hogy az utóbbi három hétben érezhetően jobban lett. Úgy érezte, fordulópontra érkezett a felépülésben.

Nagyszerűen érzem magam a pályán, rengeteg energiám és motivációm van – nyilatkozta akkor. Alig harminc perccel később azonban a versenyigazgató bejelentette a visszalépését.

A furcsa időzítés hátterében a női teniszversenyeket szervező WTA szabályrendszere áll. A helyszínen tartózkodó játékosoknak ugyanis visszalépés esetén is teljesíteniük kell legalább egy sajtókötelezettséget, ellenkező esetben 15 ezer dolláros pénzbírságra számíthatnak. Raducanu vélhetően a büntetés elkerülése érdekében időzítette így az eseményeket. A megszokott eljárás ugyanakkor az, hogy a versenyző előbb lép vissza, és csak ezután indokolja meg a döntését a sajtónak.

Friss és élő eredmények, hírek és statisztikák a Sportonlineon; KATTINTS! 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A római visszalépés azt jelenti, hogy Raducanu immár több mint két hónapja nem lépett versenypályára. A brit első számú teniszező februárban, a közel-keleti tornák során kezdett el küszködni a vírusos megbetegedéssel. Márciusban, az Indian Wells-i tornán az Amanda Aniszimovától elszenvedett 1:6, 1:6-os veresége után döntött úgy, hogy hosszabb szünetet tart.

Raducanu számára a jelenlegi idény eddig rendkívül balszerencsésen alakul. A szezont egy lábsérüléssel kezdte, amelyet a makacs vírusos megbetegedés követett. Az utóbbi hetekben némi reménysugarat jelentett, hogy korábbi edzőjével, Andrew Richardsonnal dolgozott együtt a benidormi Ferrer Akadémián. Itt elsősorban a meccsfittségét próbálta visszaszerezni, a római visszalépés azonban egyértelműen jelzi, hogy a felépülése még nem fejeződött be.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #fertőzés #sport #vírus #verseny #betegség #sportoló #tenisz #brit #teniszező

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:42
16:34
16:16
16:00
15:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 6.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 6.
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
2026. május 6.
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
2026. május 6.
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. május 6. szerda
Ivett, Frida
19. hét
Május 6.
A magyar sport napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
2
1 hete
Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak
3
1 hete
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
4
1 hete
F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen
5
2 hete
Szörnyű tragédia történt: pályán, meccs közben halt meg a korábbi válogatott csatár
PÉNZÜGYI KISOKOS
EBKM - Egységesített betéti kamatláb mutató
EBKM, azaz Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 16:16
Alaposan megújul a Kia slágerautója: óriási készletkisöprést hirdetett az importőr, milliós akciókra lehet lecsapni
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 16:00
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
Agrárszektor  |  2026. május 6. 16:32
Óriásira nő az iszlám élelmiszerpiac - a magyarok is kereshetnek rajta
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!