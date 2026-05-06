Komoly dilemma előtt az NBA szupersztárja és a csapat: vajon megér még ennyi pénzt?
A Cleveland Cavaliers és James Harden közös jövője nem csupán a pályán dől el. A csapatra komoly szerződéses döntés vár a nyáron, amelyet a fizetési sapka szabályai jelentősen bonyolítanak - írta a Sporting News.
Egyelőre nem dőlt el, hogy az NBA elmúlt évtizedének egyik legnagyobb egyénisége, James Harden megkapja-e a vágyott nagy pénzt jelenlegi csapatánál, a Cleveland Cavaliersnél. A sztori pedig nem csak azért bonyolult, mert a fizetési sapka szabályai is közbeszólhatnak: jelentős súllyal esik latba a játékos személyisége is.
Harden szerződésében a következő szezonra egy 42 millió dolláros csapatopció szerepel. Normális körülmények között ez könnyen elfogadható összeg lenne a Cleveland számára. A Cavaliers helyzete azonban a fizetési sapka tekintetében ennél jóval összetettebb. A szervezet szeretne a második luxusadó-küszöb (second apron) alá kerülni, ehhez viszont csökkentenie kell a bérköltségeket.
Ez a helyzet végül Harden számára is előnyös lehet. Az ESPN szakújságírói, Tim Bontemps és Brian Windhorst szerint a felek kölcsönösen egy új szerződés kidolgozására törekszenek. Hardennek februárban joga lett volna megvétózni a Los Angeles Clippersből Clevelandbe irányuló cserét. Ezzel a lehetőséggel azonban nem élt, ami egyértelműen a közös jövőbe vetett bizalmát jelezte.
A Bontemps-Windhorst páros szerint az az elképzelés, hogy Harden éves szinten 42 millió dollárnál alacsonyabb fizetést kapna. Cserébe viszont egy több évre szóló, garantált szerződést írna alá, így összértékét tekintve anyagilag jobban járna. Ez a megoldás a Cavs számára is nagyobb pénzügyi mozgásteret biztosítana.
A beszámoló kiemeli, hogy Kenny Atkinson vezetőedző a csere lezárásának pillanatától kezdve prioritásként kezelte a Hardennel való jó munkakapcsolat kialakítását. A források szerint ez az együttműködés egyelőre kifejezetten sikeres. A Cavaliers jelenleg a keleti főcsoport elődöntőjében csap össze a Detroit Pistonsszal, ahol Harden Donovan Mitchell mellett kulcsszereplőnek számít a hátvédsorban. Ha az együttes eljut a főcsoportdöntőig - ami egyértelműen az idei célkitűzésük -, az mindkét fél számára megkönnyítheti a végső megállapodást.
