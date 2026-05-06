Manchester, Anglia - 2016. február 28: Az Old Trafford labdarúgó-stadion keleti lelátója, a Manchester United otthona. A 75 957 néző befogadására alkalmas Old Trafford a Wembley Stadion után a második legnagyobb befogadóképességű angol
Pénzeső a feltámadó United-játékosoknak: jól fial a Bajnokok Ligája, jöhet a fizetésemelés

2026. május 6. 13:17

A Manchester United Bajnokok Ligájába jutása a játékoskeret nagy része számára 25 százalékos fizetésemelést jelent. A csapat a Liverpool elleni vasárnapi győzelmével biztosította be a sikert. A megbízott vezetőedző, Michael Carrick kiváló eredményei miatt várhatóan a következő szezonban is maradhat a kispadon - írta meg a The Guardian.

A vasárnapi, Old Traffordon aratott sikerével a United két év után tér vissza Európa legrangosabb klubsorozatába. A kivívott indulási jog a játékosok többségénél egy automatikus, 25 százalékos béremelést léptet életbe a szerződésükben.

Bár bizonyos egyedi záradékok miatt ez nem mindenkire vonatkozik, a klub legjobban fizetett labdarúgója, Bruno Fernandes heti bére így nagyjából 250 ezer fontra emelkedik. A közelmúltban új szerződést kötő Kobbie Mainoo és Harry Maguire megállapodása szintén tartalmaz a BL-szerepléshez kötött anyagi ösztönzőket.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 747,15M €
Edző: Michael Carrick
Jelenlegi helyezés: #3
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
2.
Manchester City
34
21
8
5
69
32
37
71
3.
Manchester United
35
18
10
7
63
48
15
64
4.
Liverpool
35
17
7
11
59
47
12
58
Adatlap létrehozva: 2026.05.06.

A jelenleg 64 ponttal a Premier League harmadik helyén álló csapat feltámadása egyértelműen a januári edzőváltásnak köszönhető. A Ruben Amorimot váltó megbízott vezetőedző, Michael Carrick tizennégy mérkőzéséből tízet megnyert.

A korábbi kiváló középpályás a lenyűgöző mérlege alapján jó eséllyel megkapja a lehetőséget, hogy a következő idényben már kinevezett vezetőedzőként irányítsa az együttest - bár igaz, pletykálnak arról, hogy a PSG sikeredzőjét, Luis Enrique-t is szerződtetnék a manchesteriek. Erről korábban itt írtunk:

Ez borítana mindet a Unitednél: betolják az all-int a PSG edzőjéért?
A döntés a jelenleg ideiglenes megbízatással dolgozó Michael Carrick és a Paris Saint-Germain élén álló Luis Enrique között dőlhet el a Manchester Unitednél.
