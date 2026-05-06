Hetvennyolc éves korában, súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az Újpest és a magyar válogatott legendás labdarúgója.
Pénzeső a feltámadó United-játékosoknak: jól fial a Bajnokok Ligája, jöhet a fizetésemelés
A Manchester United Bajnokok Ligájába jutása a játékoskeret nagy része számára 25 százalékos fizetésemelést jelent. A csapat a Liverpool elleni vasárnapi győzelmével biztosította be a sikert. A megbízott vezetőedző, Michael Carrick kiváló eredményei miatt várhatóan a következő szezonban is maradhat a kispadon - írta meg a The Guardian.
A vasárnapi, Old Traffordon aratott sikerével a United két év után tér vissza Európa legrangosabb klubsorozatába. A kivívott indulási jog a játékosok többségénél egy automatikus, 25 százalékos béremelést léptet életbe a szerződésükben.
Bár bizonyos egyedi záradékok miatt ez nem mindenkire vonatkozik, a klub legjobban fizetett labdarúgója, Bruno Fernandes heti bére így nagyjából 250 ezer fontra emelkedik. A közelmúltban új szerződést kötő Kobbie Mainoo és Harry Maguire megállapodása szintén tartalmaz a BL-szerepléshez kötött anyagi ösztönzőket.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
2.
Manchester City
|
34
|
21
|
8
|
5
|
69
|
32
|
37
|
71
|
3.
Manchester United
|
35
|
18
|
10
|
7
|
63
|
48
|
15
|
64
|
4.
Liverpool
|
35
|
17
|
7
|
11
|
59
|
47
|
12
|
58
A jelenleg 64 ponttal a Premier League harmadik helyén álló csapat feltámadása egyértelműen a januári edzőváltásnak köszönhető. A Ruben Amorimot váltó megbízott vezetőedző, Michael Carrick tizennégy mérkőzéséből tízet megnyert.
A korábbi kiváló középpályás a lenyűgöző mérlege alapján jó eséllyel megkapja a lehetőséget, hogy a következő idényben már kinevezett vezetőedzőként irányítsa az együttest - bár igaz, pletykálnak arról, hogy a PSG sikeredzőjét, Luis Enrique-t is szerződtetnék a manchesteriek. Erről korábban itt írtunk:
A berlini koncepció a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári játékok megrendezését célozza.
Jutta Leerdam holland olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó a nyári szünetet élvezve osztott meg látványos felvételeket a közösségi médiában.
A Fiorentina, a Cremonese, a Lecce és a Genoa ádáz küzdelmet vív a bennmaradásért, és közülük legalább egy csapat biztosan búcsúzik az élvonaltól.
A Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek elérése gyakorlatilag lehetetlenné vált, a szurkolók és a szakértők pedig egyaránt széthullott klubról beszélnek a Chelsea-nél.
Rengeteg sérülés tizedelte ebben a szezonban az NBA-csapatokat, és egyre többen gondolkodnak azon, hogy valamin változtatni kellene
Tristan Boyer amerikai teniszező botrányos jelenetet rendezett egy Challenger-tornán: miután elveszítette az első szettet, és ellenfele brékelőnybe került, teljesen elvesztette az önuralmát.
Miközben a pilóták az elektromos rásegítés elhagyását sürgetik, a sportág vezetői már a belső égésű motorok szerepének növelésén gondolkodnak.
Az Arsenal a védelmében bízhat leginkább, Diego Simeone csapata azonban az utolsó szalmaszálba kapaszkodik, ha a szezont trófeával akarja befejezni.
A világ legjobb teniszezői közös nyilatkozatban fejezték ki elégedetlenségüket a Roland Garros díjazásával kapcsolatban.
87 éves korában elhunyt John Sterling, a New York Yankees legendás rádiókommentátora. A baseballvilág az ikonikus hang elvesztését gyászolja
Nem rúgtak bele még egyet a súlyos bajban lévő csapatba: megúszták a pontlevonást, de ebből lett a botrány
Több másodosztályú klub is felháborodott azon, hogy a Sheffield Wednesday megúszta a 15 pontos levonást a tulajdonosváltását követően.
A beszámolók szerint a 84 éves skót edző állapota nem ad okot aggodalomra.
Iszonyatos pénzt fizettek ki a legendás pankrátor csizmájáért: nem semmi, mennyiért kelt el Hulk Hogan relikviája
Hulk Hogan egykori, ringben viselt csizmája több mint 146 ezer dollárért kelt el egy árverésen.
A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt a Premier League-ben, ezzel a csapat két év után először biztosította a helyét a Bajnokok Ligájában.
Véglegessé vált a Fizz Liga 33., vagyis utolsó fordulójának menetrendje: az ETO és a Fradi szombaton késő délután lépnek pályára.
Kilencvenéves rekord dől meg az idei Tour de France-on: elképesztően fiatal bringás vág bele a körversenybe
A mindössze 19 éves francia kerékpáros, Paul Seixas csapata hétfőn jelentette be, hogy a fiatal tehetség idén először áll rajthoz a Tour de France-on.
Olaszországban biztosan az Inter a bajnok, a magyar élvonalban és az angol Premier League-ben viszont minimálisra csökkent a különbség az első két helyezett között.
A Mercedes olasz pilótája magabiztos győzelmével növelte előnyét a világbajnoki versenyben.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n