Pénzeső a feltámadó United-játékosoknak: jól fial a Bajnokok Ligája, jöhet a fizetésemelés

A Manchester United Bajnokok Ligájába jutása a játékoskeret nagy része számára 25 százalékos fizetésemelést jelent. A csapat a Liverpool elleni vasárnapi győzelmével biztosította be a sikert. A megbízott vezetőedző, Michael Carrick kiváló eredményei miatt várhatóan a következő szezonban is maradhat a kispadon - írta meg a The Guardian.

A vasárnapi, Old Traffordon aratott sikerével a United két év után tér vissza Európa legrangosabb klubsorozatába. A kivívott indulási jog a játékosok többségénél egy automatikus, 25 százalékos béremelést léptet életbe a szerződésükben.

Bár bizonyos egyedi záradékok miatt ez nem mindenkire vonatkozik, a klub legjobban fizetett labdarúgója, Bruno Fernandes heti bére így nagyjából 250 ezer fontra emelkedik. A közelmúltban új szerződést kötő Kobbie Mainoo és Harry Maguire megállapodása szintén tartalmaz a BL-szerepléshez kötött anyagi ösztönzőket.

Anglia Manchester United Piaci érték: 747,15M € Edző: Michael Carrick Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #3 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 2. Manchester City 34 21 8 5 69 32 37 71 3. Manchester United 35 18 10 7 63 48 15 64 4. Liverpool 35 17 7 11 59 47 12 58 Adatlap létrehozva: 2026.05.06.

A jelenleg 64 ponttal a Premier League harmadik helyén álló csapat feltámadása egyértelműen a januári edzőváltásnak köszönhető. A Ruben Amorimot váltó megbízott vezetőedző, Michael Carrick tizennégy mérkőzéséből tízet megnyert.

A korábbi kiváló középpályás a lenyűgöző mérlege alapján jó eséllyel megkapja a lehetőséget, hogy a következő idényben már kinevezett vezetőedzőként irányítsa az együttest - bár igaz, pletykálnak arról, hogy a PSG sikeredzőjét, Luis Enrique-t is szerződtetnék a manchesteriek.