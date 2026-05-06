Abszolút futball: a Bayern vagy a PSG jön Budapestre szembenézni az Arsenallal?
A Bayern München egygólos hátrányból, hazai pályán várja a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-elődöntő szerdai visszavágóját. A gólzáporosnak ígérkező mérkőzés tétje a budapesti fináléba jutás.
A bajorok egy évek óta tartó rossz sorozatot törnének meg, míg a párizsiak címvédőként kerülnének ismét a döntőbe ma este, a BL-elődöntő második felvonásán. A tét az: ki lesz az Arsenal ellenfele Budapesten?
A müncheniek magabiztosan várhatják a visszavágót, hiszen a jelenlegi BL-szezonban mind a hat hazai mérkőzésüket megnyerték. A továbbjutás kiharcolásához, a múlt heti 5-4-es párizsi vereséget követően, legalább kétgólos győzelemre van szükségük. Egy egygólos siker ugyanis csak hosszabbítást érne. Fontos erősítés a bajorok számára, hogy vezetőedzőjük, Vincent Kompany letöltötte eltiltását, így visszatérhet a kispadra.
A szerdai összecsapáson garantált a látványos támadófutball. A sorozat történetében ugyanis most először fordult elő, hogy két klub is átlépte a negyven lőtt gólt egy idényen belül. Jelenleg a PSG 43, a Bayern pedig 42 találatnál jár. A hazaiaknál a támadósor kulcsfigurája ismét Harry Kane lesz. Az angol csatár 13 gólnál tart a BL-ben, ráadásul a múlt heti első mérkőzésen is betalált.
Ezzel ő lett az első angol játékos, aki hat egymást követő BL-meccsen eredményes tudott lenni.
A Bayern dolgát ugyanakkor pszichésen nehezítheti, hogy az elmúlt öt kétmérkőzéses BL-elődöntőjüket egyaránt elveszítették. Ha most sikerül megtörniük ezt a szériát, a Real Madrid mögé fellépve történetük tizenkettedik döntőjébe juthatnak be.
A túloldalon Luis Enrique vezetőedző szintén kirobbanó formában lévő támadókra építhet. Hvicsa Kvarachelia a legutóbbi hat BL-mérkőzésén hétszer volt eredményes. Összesen szerzett tíz góljával pedig már beállította Zlatan Ibrahimovic vonatkozó klubrekordját. Mellette Ousmane Dembélé is komoly veszélyt jelent a kapura, hiszen a legutóbbi két nemzetközi találkozóján egyaránt duplázni tudott. Ha a PSG sikerrel veszi a müncheni akadályt, a Real Madrid 2018-as bravúrja óta az első címvédő lehet, amely ismét finálét játszhat.
