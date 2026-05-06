Abszolút futball: a Bayern vagy a PSG jön Budapestre szembenézni az Arsenallal?

A Bayern München egygólos hátrányból, hazai pályán várja a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-elődöntő szerdai visszavágóját. A gólzáporosnak ígérkező mérkőzés tétje a budapesti fináléba jutás.

A bajorok egy évek óta tartó rossz sorozatot törnének meg, míg a párizsiak címvédőként kerülnének ismét a döntőbe ma este, a BL-elődöntő második felvonásán. A tét az: ki lesz az Arsenal ellenfele Budapesten?

A müncheniek magabiztosan várhatják a visszavágót, hiszen a jelenlegi BL-szezonban mind a hat hazai mérkőzésüket megnyerték. A továbbjutás kiharcolásához, a múlt heti 5-4-es párizsi vereséget követően, legalább kétgólos győzelemre van szükségük. Egy egygólos siker ugyanis csak hosszabbítást érne. Fontos erősítés a bajorok számára, hogy vezetőedzőjük, Vincent Kompany letöltötte eltiltását, így visszatérhet a kispadra.

UEFA Bajnokok Ligája Bayern München Paris Saint Germain 2026. május 6. szerda 21:00 | Allianz Arena, Munich Egymás elleni statisztika: 12 meccs Győzelem Bayern München: 8 (66.7%) Paris Saint Germain: 4 (33.3%) Döntetlen: 0 (0%) Gólok Bayern München: 20 Paris Saint Germain: 16 Gólkülönbség: 4 Hazai győzelem Bayern München: 4 Paris Saint Germain: 3 Vendéggyőzelem Bayern München: 4 Paris Saint Germain: 1 Adatlap létrehozva: 2026.05.06.

A szerdai összecsapáson garantált a látványos támadófutball. A sorozat történetében ugyanis most először fordult elő, hogy két klub is átlépte a negyven lőtt gólt egy idényen belül. Jelenleg a PSG 43, a Bayern pedig 42 találatnál jár. A hazaiaknál a támadósor kulcsfigurája ismét Harry Kane lesz. Az angol csatár 13 gólnál tart a BL-ben, ráadásul a múlt heti első mérkőzésen is betalált.

Ezzel ő lett az első angol játékos, aki hat egymást követő BL-meccsen eredményes tudott lenni.

A Bayern dolgát ugyanakkor pszichésen nehezítheti, hogy az elmúlt öt kétmérkőzéses BL-elődöntőjüket egyaránt elveszítették. Ha most sikerül megtörniük ezt a szériát, a Real Madrid mögé fellépve történetük tizenkettedik döntőjébe juthatnak be.

A túloldalon Luis Enrique vezetőedző szintén kirobbanó formában lévő támadókra építhet. Hvicsa Kvarachelia a legutóbbi hat BL-mérkőzésén hétszer volt eredményes. Összesen szerzett tíz góljával pedig már beállította Zlatan Ibrahimovic vonatkozó klubrekordját. Mellette Ousmane Dembélé is komoly veszélyt jelent a kapura, hiszen a legutóbbi két nemzetközi találkozóján egyaránt duplázni tudott. Ha a PSG sikerrel veszi a müncheni akadályt, a Real Madrid 2018-as bravúrja óta az első címvédő lehet, amely ismét finálét játszhat.