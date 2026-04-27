Nem nagyon bízhat kegyelemben a Spurs és a West Ham: csak egy maradhat bent, de ki lesz az?

A Tottenham és a West Ham egyaránt a kiesés ellen küzd a Premier League-ben, mindössze négy fordulóval a szezon vége előtt. Hogyan alakulna a két csapat sorsa, ha a hátralévő mérkőzéseiken az őszi eredmények ismétlődnének meg?

A Wolverhampton és a Burnley már biztosan búcsúzott az élvonaltól, így már csak egyetlen nyitott kérdés maradt a kiesés elleni harcban - írja cikkében a Mirror. Jelenleg a Roberto De Zerbi vezette Tottenham áll a 18., még kiesést jelentő helyen. A Spurs a 2026-os évben egészen szombatig nyeretlen volt. Ekkor ugyan 1–0-ra legyőzték a Wolverhamptont, ám ez a siker sem volt elég ahhoz, hogy elmozduljanak a kiesőzónából. A West Ham két ponttal előzi meg a Tottenhamet a 17. helyen, miután a hétvégén 2–1-re felülmúlták az Evertont.

A Tottenham hátralévő sorsolása rendkívül nehéz. Vasárnap az ötödik helyezett Aston Villához látogatnak. A birminghami alakulat ősszel 2–1-re legyőzte a Spurst, januárban pedig az FA-kupából is kiejtette a csapatot. Ezt követi május 11-én a Leeds United elleni hazai összecsapás. Az őszi találkozón a Spurs még 2–1-re nyerni tudott az Elland Roadon. A helyzetet komolyan nehezíti, hogy a Spurs egyik kulcsembere, a támadó Xavi Simons súlyos sérülése miatt biztosan nem áll rendelkezésre a hátralévő fordulókban, erről ma írtunk is a Pénzcentrumon:

A szezont egy Chelsea elleni idegenbeli és egy Everton elleni hazai mérkőzés zárja. A Chelsea ősszel 1–0-s győzelmet aratott, az Everton ellen viszont 3–0-s Tottenham-siker született. Amennyiben ezek az őszi eredmények megismétlődnének, a Tottenham két győzelemmel és két vereséggel, 40 ponttal zárná a szezont.

A West Ham helyzete papíron még ennél is bonyolultabb. Ősszel a Brentford és az Arsenal is 2–0-ra győzte le Nuno Espírito Santo együttesét. A Kalapácsosok a Newcastle ellen ugyan magabiztosan, 3–1-re nyertek novemberben, de a Leedstől 2–1-es vereséget szenvedtek októberben. Az őszi eredmények tükrében tehát a West Ham három vereséget és csupán egy győzelmet könyvelhetne el. Ez mindössze 39 pontot jelentene a szezon végén, amivel a kiesőzónában zárnának.

Természetesen a tavaszi visszavágók nem feltétlenül hozzák ugyanazt az eredményt. Ezt a mögöttünk hagyott hétvége is bizonyította, hiszen mindkét csapat javított az őszi teljesítményéhez képest. A szezon első felében a Spurs a Wolverhampton, a West Ham pedig az Everton ellen még csak döntetlent játszott, a legutóbbi fordulóban viszont mindketten győzni tudtak.