Nem nagyon bízhat kegyelemben a Spurs és a West Ham: csak egy maradhat bent, de ki lesz az?
A Tottenham és a West Ham egyaránt a kiesés ellen küzd a Premier League-ben, mindössze négy fordulóval a szezon vége előtt. Hogyan alakulna a két csapat sorsa, ha a hátralévő mérkőzéseiken az őszi eredmények ismétlődnének meg?
A Wolverhampton és a Burnley már biztosan búcsúzott az élvonaltól, így már csak egyetlen nyitott kérdés maradt a kiesés elleni harcban - írja cikkében a Mirror. Jelenleg a Roberto De Zerbi vezette Tottenham áll a 18., még kiesést jelentő helyen. A Spurs a 2026-os évben egészen szombatig nyeretlen volt. Ekkor ugyan 1–0-ra legyőzték a Wolverhamptont, ám ez a siker sem volt elég ahhoz, hogy elmozduljanak a kiesőzónából. A West Ham két ponttal előzi meg a Tottenhamet a 17. helyen, miután a hétvégén 2–1-re felülmúlták az Evertont.
A Tottenham hátralévő sorsolása rendkívül nehéz. Vasárnap az ötödik helyezett Aston Villához látogatnak. A birminghami alakulat ősszel 2–1-re legyőzte a Spurst, januárban pedig az FA-kupából is kiejtette a csapatot. Ezt követi május 11-én a Leeds United elleni hazai összecsapás. Az őszi találkozón a Spurs még 2–1-re nyerni tudott az Elland Roadon. A helyzetet komolyan nehezíti, hogy a Spurs egyik kulcsembere, a támadó Xavi Simons súlyos sérülése miatt biztosan nem áll rendelkezésre a hátralévő fordulókban, erről ma írtunk is a Pénzcentrumon:
A szezont egy Chelsea elleni idegenbeli és egy Everton elleni hazai mérkőzés zárja. A Chelsea ősszel 1–0-s győzelmet aratott, az Everton ellen viszont 3–0-s Tottenham-siker született. Amennyiben ezek az őszi eredmények megismétlődnének, a Tottenham két győzelemmel és két vereséggel, 40 ponttal zárná a szezont.
A West Ham helyzete papíron még ennél is bonyolultabb. Ősszel a Brentford és az Arsenal is 2–0-ra győzte le Nuno Espírito Santo együttesét. A Kalapácsosok a Newcastle ellen ugyan magabiztosan, 3–1-re nyertek novemberben, de a Leedstől 2–1-es vereséget szenvedtek októberben. Az őszi eredmények tükrében tehát a West Ham három vereséget és csupán egy győzelmet könyvelhetne el. Ez mindössze 39 pontot jelentene a szezon végén, amivel a kiesőzónában zárnának.
Természetesen a tavaszi visszavágók nem feltétlenül hozzák ugyanazt az eredményt. Ezt a mögöttünk hagyott hétvége is bizonyította, hiszen mindkét csapat javított az őszi teljesítményéhez képest. A szezon első felében a Spurs a Wolverhampton, a West Ham pedig az Everton ellen még csak döntetlent játszott, a legutóbbi fordulóban viszont mindketten győzni tudtak.
Egyszer már eladták valakinek ugyanezt a mezt, és az akkori vevő most elég szép profittal tudta továbbadni.
Xavi Simons nem csak a bennmaradási harcban nem vehet részt, de egész biztosan nem lesz ott Hollandiával a nyári focivébén sem.
Angliában az Arsenal újra élen van, Spanyolországban a Barcelona közelebb került a bajnoki címhez, Olaszországban pedig az Inter őrzi előnyét.
Ebből a cikkből most megtudhatod, mikor rendezik az időmérőt, a sprintversenyt és magát a Miami Nagydíjat: görgess lejjebb a legfontosabb infókért!
A piros-kékek alaposan kiböjtölték a három évet, de hamarosan újra a legjobbak között játszhatnak.
A Red Bull milton keynes-i központjában a semmiből húztak fel egy korszerű motorgyárat - az eredmény magáért beszél.
A nyári focivébé jegyértékesítése során súlyos problémákba ütköznek a fogyatékossággal élő szurkolók.
A hazai bajnokságban Fradi–Paks meccset rendeznek, a nemzetközi porondon pedig az AC Milan–Juventus rangadó emelkedik ki.
Szakértők szerint a tavalyi győztes, a kenyai Sabastian Sawe a világcsúcs megdöntésének reményével áll rajthoz a vasárnapi londoni maratonon.
A férfi egészen 57 éves koráig egyáltalán nem futott, azóta viszont 31 maratont teljesített.
A szombat ezúttal sem kínál pihenőt a labdarúgás szerelmeseinek: a kontinens legfontosabb bajnokságaiban egymás után rendezik a meccseket.
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
A TAO-rendszer megmarad, de máshogyan fog működni a program szerint: erről kérdeztünk egy adószakértőt és egy futballszakírót.
Michael Eneramo, a nigériai válogatott egykori csatára 40 éves korában életét vesztette, miután egy barátságos mérkőzésen összeesett a pályán.
A gárda a harmadosztályba (League One) esett ki, közben a pénzügyi helyzete is rendkívül aggasztó.
Erre mi szükség volt? Színészkedésért büntették a veterán hokis sztárt, még a sajátjai is lehúzták róla a bőrt
Sidney Crosby pályafutása során először kapott színészkedésért büntetést az NHL rájátszásában: az eset élénk vitát váltott ki a szurkolók körében a közösségi médiában.
A cégek között iráni, valamint az oroszok által megszállt Krím-félszigeten működő vállalatok is találhatók.
Eszement jegyárak a vébédöntőre: csillagászati összegbe kerül egy jegy, ki fizet ennyit egy meccsért?
Csillagászati összegekért kínálnak jegyeket a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjére a FIFA hivatalos viszonteladói platformján: egyetlen ülőhelyért akár 2,3 millió dollárt is elkérnek
Törökországban 2021 óta nem rendeztek F1-es futamot, a török kormány szerint a jövő évtől legalább öt éven át lehet verseny az országban újra.
