székek a stadionban, foci, labdarúgás, sport, futball
Sport

Nem nagyon bízhat kegyelemben a Spurs és a West Ham: csak egy maradhat bent, de ki lesz az?

Pénzcentrum
2026. április 27. 13:53

A Tottenham és a West Ham egyaránt a kiesés ellen küzd a Premier League-ben, mindössze négy fordulóval a szezon vége előtt. Hogyan alakulna a két csapat sorsa, ha a hátralévő mérkőzéseiken az őszi eredmények ismétlődnének meg? 

A Wolverhampton és a Burnley már biztosan búcsúzott az élvonaltól, így már csak egyetlen nyitott kérdés maradt a kiesés elleni harcban - írja cikkében a Mirror. Jelenleg a Roberto De Zerbi vezette Tottenham áll a 18., még kiesést jelentő helyen. A Spurs a 2026-os évben egészen szombatig nyeretlen volt. Ekkor ugyan 1–0-ra legyőzték a Wolverhamptont, ám ez a siker sem volt elég ahhoz, hogy elmozduljanak a kiesőzónából. A West Ham két ponttal előzi meg a Tottenhamet a 17. helyen, miután a hétvégén 2–1-re felülmúlták az Evertont.

A Tottenham hátralévő sorsolása rendkívül nehéz. Vasárnap az ötödik helyezett Aston Villához látogatnak. A birminghami alakulat ősszel 2–1-re legyőzte a Spurst, januárban pedig az FA-kupából is kiejtette a csapatot. Ezt követi május 11-én a Leeds United elleni hazai összecsapás. Az őszi találkozón a Spurs még 2–1-re nyerni tudott az Elland Roadon. A helyzetet komolyan nehezíti, hogy a Spurs egyik kulcsembere, a támadó Xavi Simons súlyos sérülése miatt biztosan nem áll rendelkezésre a hátralévő fordulókban, erről ma írtunk is a Pénzcentrumon:

Elképesztő pech a Tottenhamnél: brutális sérülést szenvedett a kulcsember, lemarad a vb-ről is
A szezont egy Chelsea elleni idegenbeli és egy Everton elleni hazai mérkőzés zárja. A Chelsea ősszel 1–0-s győzelmet aratott, az Everton ellen viszont 3–0-s Tottenham-siker született. Amennyiben ezek az őszi eredmények megismétlődnének, a Tottenham két győzelemmel és két vereséggel, 40 ponttal zárná a szezont.

A West Ham helyzete papíron még ennél is bonyolultabb. Ősszel a Brentford és az Arsenal is 2–0-ra győzte le Nuno Espírito Santo együttesét. A Kalapácsosok a Newcastle ellen ugyan magabiztosan, 3–1-re nyertek novemberben, de a Leedstől 2–1-es vereséget szenvedtek októberben. Az őszi eredmények tükrében tehát a West Ham három vereséget és csupán egy győzelmet könyvelhetne el. Ez mindössze 39 pontot jelentene a szezon végén, amivel a kiesőzónában zárnának.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Természetesen a tavaszi visszavágók nem feltétlenül hozzák ugyanazt az eredményt. Ezt a mögöttünk hagyott hétvége is bizonyította, hiszen mindkét csapat javított az őszi teljesítményéhez képest. A szezon első felében a Spurs a Wolverhampton, a West Ham pedig az Everton ellen még csak döntetlent játszott, a legutóbbi fordulóban viszont mindketten győzni tudtak.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Manchester City
70
2.
Arsenal
70
3.
Manchester United
58
4.
Aston Villa
58
5.
Liverpool
55
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
24
2.
Igor Thiago
(Brentford)
21
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
15
4.
João Pedro
(Chelsea)
14
5.
Morgan Gibbs-White
(Nottingham Forest)
13
Teljes lista
#foci #sport #labdarúgás #kiesés #premier league #tottenham #angol foci #angol bajnokság #west ham united #2026

