2026. április 27. hétfő Zita
10 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sport

Megmentették az orvosok az Aston Villa focistáját: nagyon közel volt a tragédia

Pénzcentrum
2026. április 27. 18:41

Missy Bo Kearns, az Aston Villa és az angol női válogatott középpályása nyíltan beszélt márciusi vetéléséről, valamint az azt kísérő életveszélyes szövődményről. A 25 éves labdarúgó mindössze két héttel a terhessége bejelentése után osztotta meg a nyilvánossággal, hogy elvesztette a babáját - jelentette a The Guardian.

Missy Bo Kearns elmondta, hogy március 18-án eleinte csak terhességi tünetekre gyanakodott, amikor rázni kezdte a hideg, és a testhőmérséklete 42 fokra emelkedett. Az Aston Villa csapatorvosa, Dr. Jodie Blackadder-Weinstein azonban közölte vele, hogy azonnal kórházba kell mennie.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kearns és párja, Liam Walsh "négy napnyi poklon" ment keresztül a kórházban. A játékos rendkívül hálás az Aston Villa orvosainak, akik feltehetően megmentették az életét. A szepszis jelentette közvetlen életveszély azonban fel sem tudatosult benne a veszteség árnyékában.

Bár vérmérgezésem volt, egyáltalán nem foglalkoztam vele. Csak az járt a fejemben, hogy elvesztettem a gyermekemet. Életem eddigi legnagyobb sokkja volt

- fogalmazott a futballista. A játékos a kórházban tudta meg, hogy elvesztette a babát, ráadásul szepszist, vagyis vérmérgezést kapott. 

A lelki hatásokról szólva Kearns elárulta: a terhesség felismerésének öröme, a hirtelen veszteség és a drasztikusan megváltozó hormonháztartás együttesen "a gyász egy egészen más fajtáját" jelenti. Szerinte rengetegen szenvednek csendben, mert a társadalom nem beszél nyíltan a vetélésről. Éppen ezért döntött úgy, hogy a nyilvánosság elé áll a történetével. Emellett felhívta a figyelmet a Tommy's nevű jótékonysági szervezetre és más hasonló segítő szolgálatokra is.

A visszatérés a mindennapi életbe és a klubhoz volt az a pont, amikor a veszteség igazán valóságossá vált számára.

Amikor rájössz, hogy a terveid már nem ugyanazok, akkor kezd el igazán fájni. Az elmúlt egy hétben tudatosult bennem a helyzet, és most sokkal jobban küszködöm, mint az első hetekben

- vallotta be. Hozzátette: bár még fiatal, és lesznek közös lehetőségeik a párjával, jelenleg egyáltalán nem mondhatja, hogy teljesen feldolgozta a történteket.

A trauma a futballhoz való viszonyát is átformálta. Célja továbbra is a jövő évi világbajnoki keretbe kerülés – ami már a terhessége alatt is a terve volt –, de ma már másként tekint a pályafutására.

Rájöttem, hogy a futballnál több is van az életben. Mostantól viszont a játék minden percét úgy fogom élvezni, mintha az utolsó lenne, hiszen könnyen az is lehetett volna

- zárta gondolatait Kearns.
Címlapkép: Getty Images
#kórház #fertőzés #gyász #foci #sport #betegség #futball #mentális egészség #angol válogatott #női foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:32
19:15
19:00
18:41
18:29
NAPTÁR
Tovább
2026. április 27. hétfő
Zita
18. hét
Április 27.
Morse nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
MNB alapkamat
Az MNB által meghirdetett kamatláb, ami hatással van a kereskedelmi bankok kamat alakítására, valamint a bankok egymás között alkalmazott kamatának (BUBOR) alakulására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
