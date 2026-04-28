2026. április 28. kedd Valéria
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sörivó férfi a zenei fesztiválon
Sport

Ingyen sört kapnak a hétvégén a fociszurkolók: ezt kell csak tenni hozzá

Pénzcentrum
2026. április 28. 16:15

A Red Bull Salzburg különleges akcióval készül a bajnoki címért vívott sorsdöntő hazai meccsére: ingyen sört kínálnak a piros-fehérben érkező szurkolóknak, az északi kanyarba szóló jegyeket pedig féláron árusítják - közölte a Yahoo Sports.

A salzburgi klub május 3-án, vasárnap 17 órakor fogadja az SK Sturm Grazot a Red Bull Arénában. A találkozó tétje rendkívül nagy. Három fordulóval a bajnokság vége előtt ugyanis a salzburgiak saját kezükben tartják a sorsukat a címvédésért folytatott harcban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A klub közleményében megköszönte a szurkolók kitartását az idény hullámvölgyei során, és különleges akcióval jutalmazza a hűséges drukkereket. Aki piros-fehér színekben – mezben vagy sálban – érkezik a mérkőzésre, a kapunyitástól a kezdő sípszóig ingyen sört kap a stadionban felállított külön standoknál. Az akció összesen 1200 liter sörre vonatkozik, a készlet erejéig.

Ausztria
Red Bull Salzburg
Piaci érték: 130,40M €
Edző: Thomas Letsch
Adatlap létrehozva: 2026.04.28.

A klub azzal is kedveskedik a drukkereknek, hogy az északi kanyarba szóló belépőket mindössze 12 euróért kínálják. Ezzel jelképesen a szurkolók "tizenkettedik játékos" szerepére utalnak. A kezdeményezés célja, hogy minél többen buzdíthassák a csapatot ezen a kulcsfontosságú összecsapáson.
Címlapkép: Getty Images
#akció #jegyárak #foci #sport #sör #labdarúgás #meccs #szurkolás #csapat #bajnoki

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
17:32
17:14
17:00
16:47
16:32
NAPTÁR
Tovább
2026. április 28. kedd
Valéria
18. hét
Április 28.
A halott és megrokkant dolgozók nemzetközi emléknapja
Április 28.
A munkahelyi biztonság és az egészségvédelem napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív bankügylet
A bank eszközeit érintő ügylet, ide sorolódik például a hitelezés, a faktorálás, a forfetírozás, a lízing vagy a garanciavállalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
