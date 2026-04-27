Hónapokra kidőlt a magyar válogatott játékosa: megműtötték a Loki csatárát

Sikeresen megműtötték Bárány Donátot, a DVSC és a magyar válogatott csatárát: a játékos a görögök elleni mérkőzésen szenvedett súlyos bokaszalag-sérülést. A beavatkozást végző orvosok szerint várhatóan három-hat hónapos kihagyás vár rá - tudósított a Csakfoci.

A támadó a görögök elleni találkozón sérült meg: egy védővel való összecsapást követően szerencsétlenül lépett, és maga alá fordult a bokája, így nem tudta folytatni a játékot. A pontos diagnózis felállítása után dr. Czipri Mátyás, a Sportkórház osztályvezető főorvosa a műtét mellett döntött. A sebészi beavatkozás ugyanis javítja a teljes felépülés esélyét, és felgyorsíthatja a pályára való visszatérést.

A műtét során súlyos, kombinált sérülést láttak el. A boka külső és belső szalagrendszere egyaránt roncsolódott, ami jelentős instabilitást okozott. Az orvosok mindkét oldalon visszarögzítették és megvarrták a leszakadt szalagokat. A beavatkozást kiegészítő ízületi tükrözés szerencsére megállapította, hogy az ízületi felszínek nem szenvedtek komolyabb károsodást.

A kezelőorvos tájékoztatása alapján a gyógyulási kilátások jók. A teljes rehabilitáció három-hat hónapot vehet igénybe. A csatár kifejezetten bizakodó: reméli, hogy felépülése a rövidebb, három hónapos időtartam alatt befejeződik, ennek érdekében pedig minden orvosi utasítást szigorúan betart.

Bárány a jövőjével kapcsolatban elmondta, jelenleg az a legfontosabb számára, hogy a sérülésből felépülve ismét kiemelkedően teljesítsen csapatában. Hosszabb távú céljai között azonban az is szerepel, hogy egyszer Angliában futballozzon.