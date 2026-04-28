Máris az elődöntők jönnek a BL-ben: lépéselőnybe kerül vajon a PSG vagy a Bayern?

Bár a bajorok remek formában, a párizsiak elleni ötmérkőzéses győzelmi szériával a hátuk mögött várják az összecsapást, eltiltás miatt nélkülözniük kell vezetőedzőjüket.

Ma este a Paris Saint-Germain otthonában lép pályára a Bayern München a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. A címvédő PSG célja a visszavágás, valamint egy történelmi mérföldkő: a századik BL-mérkőzésük megnyerése.

A müncheniek magabiztosan várhatják a párharcot, hiszen a legutóbbi öt BL-mérkőzésüket megnyerték a francia együttes ellen. Legutóbb novemberben, az alapszakaszban győztek 2-1-re Párizsban. Ezt a sikert ráadásul úgy érték el, hogy a duplázó Luis Díaz kiállítása miatt emberhátrányban futballoztak. Az időközben a 35. bajnoki címét is bebiztosító német bajnokcsapat megállíthatatlannak tűnik az egyenes kieséses szakaszban. Előbb az Atalantát, majd a Real Madridot is kettős győzelemmel, rengeteg gólt szerezve búcsúztatták.

UEFA Bajnokok Ligája Paris Saint Germain Bayern München 2026. április 28. kedd 21:00 Egymás elleni statisztika: 11 meccs Győzelem Paris Saint Germain: 3 (27.3%) Bayern München: 8 (72.7%) Döntetlen: 0 (0%) Gólok Paris Saint Germain: 11 Bayern München: 16 Gólkülönbség: -5 Hazai győzelem Paris Saint Germain: 2 Bayern München: 4 Vendéggyőzelem Paris Saint Germain: 1 Bayern München: 4 Adatlap létrehozva: 2026.04.27.

A sikerekből a hatgólos Díaz mellett oroszlánrészt vállal Harry Kane is. Az angol támadó tizenkét találatával második a BL góllövőlistáján. A teljes szezont nézve pedig már elképesztő, hatvan gólnál jár. A csapat erejét jól mutatja a hétvégi bajnoki mérkőzésük is. A rotáció miatt pihentetett Kane, Jamal Musiala és Michael Olise a szünet után csereként állt be, és vezérletükkel a csapat 3-0-s hátrányból fordított a Mainz ellen.

A keddi első találkozón azonban komoly hiányzóval kell számolnia a Bayernnek. Vincent Kompany vezetőedző sárga lapos eltiltása miatt nem ülhet le a kispadra, és az öltözőbe sem léphet be. A csapat irányítását Aaron Danks segédedző veszi át. A belga tréner úgy nyilatkozott, hogy bár nem örül a helyzetnek, maximálisan megbízik stábjában és játékosaiban, a visszavágón pedig már újra ott lesz a pálya szélén.

A túloldalon a címvédő Paris Saint-Germain felemás időszakot tudhat maga mögött az európai kupaporondon. Az alapszakaszban elért tizenegyedik helyük miatt rájátszást kellett vívniuk a nyolcaddöntőbe jutásért, a kieséses szakaszra azonban csúcsformába lendültek. A Monacót, a Chelsea-t, majd a Liverpoolt is kettős győzelemmel ejtették ki. Utóbbitól ráadásul még gólt sem kaptak.

A francia bajnokságot magabiztosan vezető, és a jövő évi BL-indulást már bebiztosító párizsiak történelmi tettekre készülnek. Első francia klubként jutottak be sorozatban harmadszor a legrangosabb európai kupasorozat elődöntőjébe.

Csupán egyetlen siker választja el őket a századik megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésüktől, amire eddig hazájukból még egyetlen csapat sem volt képes.

Emellett egy egyéni mérföldkő is gazdát cserélhet: ha Marquinhos pályára lép, a brazil védő beállítja honfitársa, Roberto Carlos 120 mérkőzésből álló BL-szereplési rekordját.