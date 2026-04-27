Elképesztő rekord az Ultrabalatonon: többen is duplán futották körbe a tavat, ennyi idő volt a 419 kilométer
Minden eddigi rekordot megdöntött a 20. NN Ultrabalaton. Európa legnagyobb tókerülő futóeseményén a hétvégén több mint 35 ezren futottak.
A verseny távja ezúttal 209 kilométer volt, itt egyéniben minden korábbinál nagyobb mezőny állt rajthoz: több mint 430-an startoltak. Közülük öten a #Projekt418 keretében arra vállalkoztak, hogy két kört teljesítenek. Boros Linda, Bogár János, Csingár István, Kertész Ádám és Varga Róbert indult az embert próbáló távon. Itt végül Csingár István volt a leggyorsabb, 54 óra, 47 perc alatt kerülte meg kétszer a Balatont.
A 209 kilométeres távon a férfiaknál Bódis Tamás diadalmaskodott 15:44:45-ös pályacsúccsal, míg a nőknél a spanyol Carmen María Pérez nyert 18:25:23-as idővel.
A Portfolio Csoport csapata, a Sportfolio is teljesítette az Ultrabalaton. 12 fős csapatunk 18:31 alatt tette meg a 210 kilométeres kört, ezzel 860 céges egységből a 44. helyen végzett, 7-13 fős csapatok versenyében pedig 2655 indulóból a 164. helyre ért oda.
Rengeteg külföldi is rajthoz állt
Míg korábban szinte csak magyarok húztak futócipőt a legendás ultraversenyen, mostanra nem csupán az egyéni mezőny lett nemzetközi, hanem a csapatoknál is megfigyelhető ez a tendencia. Több Közép-Európai cég menedzsmentje dönt úgy, hogy egy egyedi csapatépítőre hozza el a munkatársait a magyar tengerhez. Idén főleg szlovák, román és lengyel csapatok tették nemzetközivé a balatonfüredi rajtzónát.
A BioTechUSA NN Ultrabalaton Charity keretében nyolcadik alkalommal nyílt lehetőség a futók számára, hogy időmérő chipjeik letéti díját jótékony célra ajánlhassák fel. Nagylelkű adományaik nem maradtak köszönet nélkül, a BioTechUSA 18 ezer limitált charity shakerrel jutalmazta az adományozó szellemet. Az akcióhoz nagykövetként Dr. Lubics Szilvia korábbi abszolút győztes, valamint Erős Tibor ultrafutó, a 2024. évi verseny abszolút egyéni verseny és a 2025-ös #projekt422 győztese csatlakozott nagykövetként.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is rengeteg, 4500 javaslat érkezett az NN Ultrabalaton Facebook-oldalára, hogy milyen egészségügyi célt támogassanak a versenyzők a futásaikkal. Ebből a szervezők közösen hat szervezetet választottak ki az ajánlások közül, amelyekre 15 ezer voks érkezett be. Végül 11 millió 341 ezer forint gyűlt össze a helyszíni adománygyűjtésen – mely a korábbi évekhez képest abszolút rekord –, amit a BioTechUSA társadalmi felelősségvállalási programjának keretében további 18 millió forinttal egészített ki. Az összeg 50-30-20 arányban került felosztásra a Mellrákinfó Egyesület, a Sportos Cukorbetegek Egyesülete, valamint a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikája és Gyermekegészségügyi Központja között. Az intézmények a támogatást fejlesztésre, eszközök beszerzésére, képzésekre és edukációra fordítják.
Kulcsár Róbert versenyigazgató kiemelte, ez az az esemény, melynek szervezése már az előző zárásával kezdetét veszi.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Úgy gondolom, hogy méltóképpen emlékezetessé tettük a 20. NN Ultrabalatont, innentől pedig már a 2027-es versenyre koncentrálunk. Küldetésünknek tekintjük, hogy bebizonyítsuk: megfelelő felkészülés után bárki olyan élményekkel távozhat a Balaton-körről, amely erőt ad a hétköznapokhoz
– mondta a sportvezető.
A szervezés nagyságrendje is új szintre lépett: több mint 1000 fős stáb dolgozott a verseny gördülékeny lebonyolításán, 58 frissítő- és váltópont biztosította a futók ellátását, miközben a teljes útvonal több mint 50 balatoni települést érintett. A hosszú hétvége során 45 360 liter víz és közel 8 tonna banán fogyott el.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!