Elképesztő rekord az Ultrabalatonon: többen is duplán futották körbe a tavat, ennyi idő volt a 419 kilométer

Minden eddigi rekordot megdöntött a 20. NN Ultrabalaton. Európa legnagyobb tókerülő futóeseményén a hétvégén több mint 35 ezren futottak.

A verseny távja ezúttal 209 kilométer volt, itt egyéniben minden korábbinál nagyobb mezőny állt rajthoz: több mint 430-an startoltak. Közülük öten a #Projekt418 keretében arra vállalkoztak, hogy két kört teljesítenek. Boros Linda, Bogár János, Csingár István, Kertész Ádám és Varga Róbert indult az embert próbáló távon. Itt végül Csingár István volt a leggyorsabb, 54 óra, 47 perc alatt kerülte meg kétszer a Balatont.

A 209 kilométeres távon a férfiaknál Bódis Tamás diadalmaskodott 15:44:45-ös pályacsúccsal, míg a nőknél a spanyol Carmen María Pérez nyert 18:25:23-as idővel.

A Portfolio Csoport csapata, a Sportfolio is teljesítette az Ultrabalaton. 12 fős csapatunk 18:31 alatt tette meg a 210 kilométeres kört, ezzel 860 céges egységből a 44. helyen végzett, 7-13 fős csapatok versenyében pedig 2655 indulóból a 164. helyre ért oda.

Rengeteg külföldi is rajthoz állt

Míg korábban szinte csak magyarok húztak futócipőt a legendás ultraversenyen, mostanra nem csupán az egyéni mezőny lett nemzetközi, hanem a csapatoknál is megfigyelhető ez a tendencia. Több Közép-Európai cég menedzsmentje dönt úgy, hogy egy egyedi csapatépítőre hozza el a munkatársait a magyar tengerhez. Idén főleg szlovák, román és lengyel csapatok tették nemzetközivé a balatonfüredi rajtzónát.

A BioTechUSA NN Ultrabalaton Charity keretében nyolcadik alkalommal nyílt lehetőség a futók számára, hogy időmérő chipjeik letéti díját jótékony célra ajánlhassák fel. Nagylelkű adományaik nem maradtak köszönet nélkül, a BioTechUSA 18 ezer limitált charity shakerrel jutalmazta az adományozó szellemet. Az akcióhoz nagykövetként Dr. Lubics Szilvia korábbi abszolút győztes, valamint Erős Tibor ultrafutó, a 2024. évi verseny abszolút egyéni verseny és a 2025-ös #projekt422 győztese csatlakozott nagykövetként.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is rengeteg, 4500 javaslat érkezett az NN Ultrabalaton Facebook-oldalára, hogy milyen egészségügyi célt támogassanak a versenyzők a futásaikkal. Ebből a szervezők közösen hat szervezetet választottak ki az ajánlások közül, amelyekre 15 ezer voks érkezett be. Végül 11 millió 341 ezer forint gyűlt össze a helyszíni adománygyűjtésen – mely a korábbi évekhez képest abszolút rekord –, amit a BioTechUSA társadalmi felelősségvállalási programjának keretében további 18 millió forinttal egészített ki. Az összeg 50-30-20 arányban került felosztásra a Mellrákinfó Egyesület, a Sportos Cukorbetegek Egyesülete, valamint a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikája és Gyermekegészségügyi Központja között. Az intézmények a támogatást fejlesztésre, eszközök beszerzésére, képzésekre és edukációra fordítják.

Kulcsár Róbert versenyigazgató kiemelte, ez az az esemény, melynek szervezése már az előző zárásával kezdetét veszi.

Úgy gondolom, hogy méltóképpen emlékezetessé tettük a 20. NN Ultrabalatont, innentől pedig már a 2027-es versenyre koncentrálunk. Küldetésünknek tekintjük, hogy bebizonyítsuk: megfelelő felkészülés után bárki olyan élményekkel távozhat a Balaton-körről, amely erőt ad a hétköznapokhoz

– mondta a sportvezető.

A szervezés nagyságrendje is új szintre lépett: több mint 1000 fős stáb dolgozott a verseny gördülékeny lebonyolításán, 58 frissítő- és váltópont biztosította a futók ellátását, miközben a teljes útvonal több mint 50 balatoni települést érintett. A hosszú hétvége során 45 360 liter víz és közel 8 tonna banán fogyott el.

Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA