2024. április 22., Wrexham, Wales. A Racecourse Ground, a történelmi walesi futballklub, a Wrexham AFC otthona. A klubot Ryan Reynolds és Rob McElhenney színészek vásárolták meg, és szerepel a Welcome to Wrexham című tévésorozatban.
Sport

Happy end lesz a vége? Négy év alatt negyedszer ugrana osztályt a walesi sztárcsapat, de nem könnyű a dolguk

Reichenberger Dániel
2026. április 27. 18:15

A Wrexham közelmúltbeli története eddig is tündérmesébe kívánkozik, a szombati meccsen viszont feltehetik a koronát a teljesítményükre: karnyújtásnyira vannak a Premier League-től úgy, hogy pár éve még az ötödosztályban dagasztották a sarat.

A Wrexham csapatáról pár évvel ezelőttig nagyon kevesen tudták, egyátalán hol van és milyen játékosok alkotják - talán az angol focit nóbehatóan ismerők voltak csak kivételek. Amikor azonban pár éve két hollywoodi színész, Rob McElhenney és Ryan Reynolds megvásárolták a walesi csapatot, olyasmi történt, ami az egész világfutballban is nagyon ritka.

A csapat pedig most akár a Premier League-be is feljuthat, ehhez azonban erősen fel kell kötni a nadrágot. Lássuk, mit kellene ehhez megtenniük, hogy a tündérmese beteljesedjen!

A város is aligha számított erre

Wrexham Wales északkeleti részén fekvő városka: lélekszáma még az 50 ezer főt sem éri el, a lakosok jellemzően a nehéziparban dolgoztak, amely jellemző a brit tagország szinte egészére. A város híres saját söréről, mely még a 19. században lett híres, emellett az ipari forradalom idején jelentős fejlődésnek indult, ami azonban jó pár évtizede már szintén elveszítette régi fényét. A város lakói pedig ekkor ezt tették, amit jó páran előttük: futballmeccsre jártak, és tehették is, a városban ugyanis már majdnem százötven éve létezik futballcsapat, a Wrexham FC.

A futball bár mindig központi helyet jelentett a város életében, sok nagy sikert azért nem tudott felmutatni. A klub soha nem szerepelt az angol labdarúgás legmagasabb osztályában, és olyan is volt, hogy az ötödik vonalban volt kénytelen játszani - ez még pár éve is így volt. És ekkor jött az, amire valószínűleg senki nem számított sem a szurkolók, sem a szakértők között: két hollywoodi színész, Rob McElhenney és Ryan Reynolds megvásárolták a csapatot, azzal a nem titkolt céllal, hogy azt előbb vagy utóbb feljuttassák a legjobbak közé - meg persze ezzel jelentős hasznot is húzzanak a befektetésükből.

Négy év alatt négy feljutás?

A csapat azóta, hogy a két sztár megvásárolta, olyan szárnyalásba kezdett, ami vélhetően egyedülálló a futballtörténelemben. 2023 óta minden évben feljutottak a magasabb vonalba: az ötödosztályból, a National League-ből felmászva ezt a szezont már a másodosztályban (Championship) kezdték, vagyis karnyújtásnyira került az áhított cél, a legmagasabb osztályba jutás. 

A Wrexham jelenleg a másodosztály hatodik helyén áll, vagyis jelen állás szerint esélye van arra, hogy bejusson az elődöntős-döntős rendszerű rájátszásba. Angliában az alacsonyabb osztályokban a 3-6. helyezetteknek kell játszaniuk ilyet, és a playoff győztese léphet magasabb ligába - a két első helyezett automatikusan feljut, ezek a csapatok jelen állás szerint a 25 év után visszatérő Coventry és a tavaly a PL-ből kieső Ipswich Town (utóbbiban jelentős tulajdonrésszel bír egy másik világsztár, a zenész Ed Sheeran).

A Wrexham ugyanakkor nehéz helyzetben van: egyetlen kör van hátra a 46 fordulós bajnokságból, és bár jelenleg ők vannak nyeregben, a playoffba jutás még nem biztos. A walesi csapat szombaton a negyedik helyezett Middlesborough ellen játszik, melynek még arra is van esélye, hogy második legyen, és ezzel egyenes ágon jusson vissza sok év után a Premier League-be.

Nem könnyíti a helyzetüket az sem, hogy a közvetlenül mögöttük álló Hull City és Derby County is bejuthatnak még a legjobb hatba - ha győznek, a Wrexham pedig nem tudja lenyomni a Boro-t, akkor a walesieknek még egy évet legalább várniuk kellene a csodára. Ez pedig, ismerve a Championship kaotikus mivoltát, jövőre sem lesz könnyebb feladat.  

Anglia  |  2025-2026
Championship
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Coventry City
89
2.
Ipswich Town
80
3.
Millwall
80
4.
Middlesbrough
79
5.
Southampton
76
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Zan Vipotnik
(Swansea City)
23
2.
Haji Wright
(Coventry City)
17
3.
Oliver Mcburnie
(Hull City)
15
4.
Josh Windass
(Wrexham)
15
5.
Jack Clarke
(Ipswich Town)
15
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.04.27.
Címlapkép: Getty Images
