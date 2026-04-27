Happy end lesz a vége? Négy év alatt negyedszer ugrana osztályt a walesi sztárcsapat, de nem könnyű a dolguk

A Wrexham közelmúltbeli története eddig is tündérmesébe kívánkozik, a szombati meccsen viszont feltehetik a koronát a teljesítményükre: karnyújtásnyira vannak a Premier League-től úgy, hogy pár éve még az ötödosztályban dagasztották a sarat.

A Wrexham csapatáról pár évvel ezelőttig nagyon kevesen tudták, egyátalán hol van és milyen játékosok alkotják - talán az angol focit nóbehatóan ismerők voltak csak kivételek. Amikor azonban pár éve két hollywoodi színész, Rob McElhenney és Ryan Reynolds megvásárolták a walesi csapatot, olyasmi történt, ami az egész világfutballban is nagyon ritka.

A csapat pedig most akár a Premier League-be is feljuthat, ehhez azonban erősen fel kell kötni a nadrágot. Lássuk, mit kellene ehhez megtenniük, hogy a tündérmese beteljesedjen!

A város is aligha számított erre

Wrexham Wales északkeleti részén fekvő városka: lélekszáma még az 50 ezer főt sem éri el, a lakosok jellemzően a nehéziparban dolgoztak, amely jellemző a brit tagország szinte egészére. A város híres saját söréről, mely még a 19. században lett híres, emellett az ipari forradalom idején jelentős fejlődésnek indult, ami azonban jó pár évtizede már szintén elveszítette régi fényét. A város lakói pedig ekkor ezt tették, amit jó páran előttük: futballmeccsre jártak, és tehették is, a városban ugyanis már majdnem százötven éve létezik futballcsapat, a Wrexham FC.

A futball bár mindig központi helyet jelentett a város életében, sok nagy sikert azért nem tudott felmutatni. A klub soha nem szerepelt az angol labdarúgás legmagasabb osztályában, és olyan is volt, hogy az ötödik vonalban volt kénytelen játszani - ez még pár éve is így volt. És ekkor jött az, amire valószínűleg senki nem számított sem a szurkolók, sem a szakértők között: két hollywoodi színész, Rob McElhenney és Ryan Reynolds megvásárolták a csapatot, azzal a nem titkolt céllal, hogy azt előbb vagy utóbb feljuttassák a legjobbak közé - meg persze ezzel jelentős hasznot is húzzanak a befektetésükből.

Négy év alatt négy feljutás?

A csapat azóta, hogy a két sztár megvásárolta, olyan szárnyalásba kezdett, ami vélhetően egyedülálló a futballtörténelemben. 2023 óta minden évben feljutottak a magasabb vonalba: az ötödosztályból, a National League-ből felmászva ezt a szezont már a másodosztályban (Championship) kezdték, vagyis karnyújtásnyira került az áhított cél, a legmagasabb osztályba jutás.

A Wrexham jelenleg a másodosztály hatodik helyén áll, vagyis jelen állás szerint esélye van arra, hogy bejusson az elődöntős-döntős rendszerű rájátszásba. Angliában az alacsonyabb osztályokban a 3-6. helyezetteknek kell játszaniuk ilyet, és a playoff győztese léphet magasabb ligába - a két első helyezett automatikusan feljut, ezek a csapatok jelen állás szerint a 25 év után visszatérő Coventry és a tavaly a PL-ből kieső Ipswich Town (utóbbiban jelentős tulajdonrésszel bír egy másik világsztár, a zenész Ed Sheeran).

A Wrexham ugyanakkor nehéz helyzetben van: egyetlen kör van hátra a 46 fordulós bajnokságból, és bár jelenleg ők vannak nyeregben, a playoffba jutás még nem biztos. A walesi csapat szombaton a negyedik helyezett Middlesborough ellen játszik, melynek még arra is van esélye, hogy második legyen, és ezzel egyenes ágon jusson vissza sok év után a Premier League-be.

Nem könnyíti a helyzetüket az sem, hogy a közvetlenül mögöttük álló Hull City és Derby County is bejuthatnak még a legjobb hatba - ha győznek, a Wrexham pedig nem tudja lenyomni a Boro-t, akkor a walesieknek még egy évet legalább várniuk kellene a csodára. Ez pedig, ismerve a Championship kaotikus mivoltát, jövőre sem lesz könnyebb feladat.