Közelkép a bíró kezéről, amint egy sárga lapot mutat egy focimeccsen - sportfogalmak
Óriási változásra készül a fociban a FIFA: már a vébén bevezetik, vajon mit sólnak a szurkolók?

2026. április 28. 13:15

A FIFA a tervek szerint módosítja a sárga lapok miatti eltiltások szabályait a nyári világbajnokságon. A korábbi egyetlen törlés helyett két alkalommal is nulláznák a figyelmeztetéseket. Így a csoportkör végén és a negyeddöntők után is tiszta lappal indulnának a játékosok - tudósított a BBC Sport.

A jelenlegi szabályok szerint a világbajnokságokon egyetlen alkalommal törlik a sárga lapokat, méghozzá a negyeddöntők után. Két figyelmeztetés automatikus eltiltást von maga után. Ez eddig öt mérkőzésen belül gyűlhetett össze a legjobb nyolc közé jutásig. Az idei, kibővített tornán viszont már hat meccset kell lejátszania egy csapatnak a negyeddöntőig a tizenhatoddöntő és a nyolcaddöntő miatt. A FIFA szerint ez aránytalanul megnöveli az eltiltás kockázatát.

A FIFA épp ezért egy második törlést is tervez bevezetni a csoportkör végén. Ezzel két jól elkülöníthető szakaszra osztják a figyelmeztetések nyilvántartását. Az egyik a három csoportmérkőzést, a másik a tizenhatoddöntőtől a negyeddöntőig tartó három egyenes kieséses meccset foglalja magában. Az eltiltáshoz továbbra is két sárga lap szükséges, de ezeket így egy-egy rövidebb perióduson belül kell összegyűjteni.

A FIFA mérlegelte azt a lehetőséget is, hogy az eltiltási küszöböt kettőről három sárga lapra emeljék. Végül azonban a lapok kétszeres törlését tartották méltányosabb megoldásnak. Az érvelés szerint így kisebb az esélye annak, hogy a kulcsjátékosok felhalmozott figyelmeztetések miatt éppen az elődöntőről vagy a döntőről maradjanak le.

A javaslatot a FIFA Tanácsa kedden tárgyalja a kanadai Vancouverben. A döntés a nyári torna előtt még időben életbe léphet. A módosítás a 48 csapatos mezőny valamennyi résztvevőjére egyformán vonatkozna.

Címlapkép: Getty Images
