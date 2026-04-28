Bár a bajorok remek formában, a párizsiak elleni ötmérkőzéses győzelmi szériával a hátuk mögött várják az összecsapást, eltiltás miatt nélkülözniük kell vezetőedzőjüket.
Ilyen még sosem volt: megvan az első női győzelem a rangos dartstornán, ez egy új korszak kezdete?
Beau Greaves történelmet írt dartsban: a 22 éves angol játékos lett az első nő, aki PDC-ranglistatornát nyert. A Milton Keynesben rendezett Players Championship során három korábbi világbajnokot is legyőzve hódította el a trófeát - közölte a The Guardian.
Greaves a negyeddöntőben a 2018-as világbajnok Rob Crosst győzte le egy szoros, 6-5-ös meccsen. Ezt követően az elődöntőben a kétszeres világbajnok Gary Andersont söpörte el 7-1-re. A fináléban a 2023-as világbajnok Michael Smith várt rá: őt egy rendkívül izgalmas mérkőzésen 8-7-re múlta felül, a mindent eldöntő leget pedig egy látványos, 142-es kiszállóval zárta.
Greaves ezzel a diadalával a PDC minden szintjén bizonyított már. Korábban a Development Touron, a Challenge Touron és a PDC Women's Seriesen is bajnoki címet szerzett.
El sem hiszem. Jó pár leggel vezettem, aztán elkezdtem gondolkodni a helyzeten, és ez teljesen kizökkentett. Nem tudom, tényleg azon járt-e az eszem, hogy én lehetek az első nő, aki megnyer egy ilyen versenyt. Remek évem volt, de álmomban sem gondoltam volna, hogy egyszer győzhetek egy ilyen tornán. Sosem
- nyilatkozta Greaves a döntő után. Hozzátette, hogy a győzelmet még édesebbé teszi, ha utánagondol, kiken kellett átlépnie első PDC-ranglistás tornagyőzelméhez.
Olyan játékosokat győztem le, akiket gyerekkoromban még a tévében néztem. Hihetetlen érzés, és nagyon büszke vagyok magamra.
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
A lábbelit a német diszkontlánc akciós soráról szerezte be, mindössze 39,99 fontért.
A beavatkozást végző orvosok szerint várhatóan három-hat hónapos kihagyás vár Bárány Donátra.
Fernando Alonso, a kétszeres világbajnok először jelezte nyilvánosan, hogy a 2026-os idényen túl is szeretne a Forma–1-ben maradni.
Tragikus hirtelenséggel, mindössze 19 éves korában elhunyt Márkus Péter, a PVSK-Veolia U21-es csapat játékosa.
Elképesztő, amit a kapus csinált a spanyol rangadón: kiállították, majd ezután még verekedni kezdett + videó
Brutális jelenet játszódott le a spanyol másodosztályban: a Real Zaragoza kapusa, Esteban Andrada a kiállítását követően ököllel ütötte meg a Huesca csapatkapitányát
Egyszer már eladták valakinek ugyanezt a mezt, és az akkori vevő most elég szép profittal tudta továbbadni.
A Tottenham és a West Ham egyaránt a kiesés ellen küzd a Premier League-ben, mindössze négy fordulóval a szezon vége előtt.
Matti Uimonen az albániai szenior világbajnokság közben halt meg, halálával régi motorost veszített a nemzetközi sakkélet.
Gianluca Rocchi, a Serie A és a Serie B játékvezetőinek küldéséért felelős vezetője felfüggesztette tevékenységét, miután ügyészségi nyomozás indult ellene.
Xavi Simons nem csak a bennmaradási harcban nem vehet részt, de egész biztosan nem lesz ott Hollandiával a nyári focivébén sem.
Angliában az Arsenal újra élen van, Spanyolországban a Barcelona közelebb került a bajnoki címhez, Olaszországban pedig az Inter őrzi előnyét.
Ebből a cikkből most megtudhatod, mikor rendezik az időmérőt, a sprintversenyt és magát a Miami Nagydíjat: görgess lejjebb a legfontosabb infókért!
A piros-kékek alaposan kiböjtölték a három évet, de hamarosan újra a legjobbak között játszhatnak.
A Red Bull milton keynes-i központjában a semmiből húztak fel egy korszerű motorgyárat - az eredmény magáért beszél.
A nyári focivébé jegyértékesítése során súlyos problémákba ütköznek a fogyatékossággal élő szurkolók.
A hazai bajnokságban Fradi–Paks meccset rendeznek, a nemzetközi porondon pedig az AC Milan–Juventus rangadó emelkedik ki.
Szakértők szerint a tavalyi győztes, a kenyai Sabastian Sawe a világcsúcs megdöntésének reményével áll rajthoz a vasárnapi londoni maratonon.
A férfi egészen 57 éves koráig egyáltalán nem futott, azóta viszont 31 maratont teljesített.
