Ilyen még sosem volt: megvan az első női győzelem a rangos dartstornán, ez egy új korszak kezdete?

Beau Greaves történelmet írt dartsban: a 22 éves angol játékos lett az első nő, aki PDC-ranglistatornát nyert. A Milton Keynesben rendezett Players Championship során három korábbi világbajnokot is legyőzve hódította el a trófeát - közölte a The Guardian.

Greaves a negyeddöntőben a 2018-as világbajnok Rob Crosst győzte le egy szoros, 6-5-ös meccsen. Ezt követően az elődöntőben a kétszeres világbajnok Gary Andersont söpörte el 7-1-re. A fináléban a 2023-as világbajnok Michael Smith várt rá: őt egy rendkívül izgalmas mérkőzésen 8-7-re múlta felül, a mindent eldöntő leget pedig egy látványos, 142-es kiszállóval zárta.

Greaves ezzel a diadalával a PDC minden szintjén bizonyított már. Korábban a Development Touron, a Challenge Touron és a PDC Women's Seriesen is bajnoki címet szerzett.

El sem hiszem. Jó pár leggel vezettem, aztán elkezdtem gondolkodni a helyzeten, és ez teljesen kizökkentett. Nem tudom, tényleg azon járt-e az eszem, hogy én lehetek az első nő, aki megnyer egy ilyen versenyt. Remek évem volt, de álmomban sem gondoltam volna, hogy egyszer győzhetek egy ilyen tornán. Sosem

- nyilatkozta Greaves a döntő után. Hozzátette, hogy a győzelmet még édesebbé teszi, ha utánagondol, kiken kellett átlépnie első PDC-ranglistás tornagyőzelméhez.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Olyan játékosokat győztem le, akiket gyerekkoromban még a tévében néztem. Hihetetlen érzés, és nagyon büszke vagyok magamra.