Csodát tett Frank Lampard, legendás csapat tér vissza a Premier League-be: 25 éve vártak erre a szurkolók

Huszonöt év után jutott fel újra az angol labdarúgó Premier League-be a Coventry City, amely a magyar válogatott kapus Tóth Balázzsal felálló Blackburn Rovers vendégeként játszott 1-1-es döntetlennel biztosította be az első osztályba kerülést.

A játékosként 106-szoros angol válogatott Frank Lampard vezetőedző tanítványai a Blackburnben szerzett egy ponttal 13 pontos előnyre tettek szert a másodosztály harmadik helyén álló Millwall-lal szemben, ezt pedig a hátralévő három fordulóban már nem lehet ledolgozni. Ezzel biztossá vált, hogy a Coventry az első két, feljutást érő pozíció valamelyikén végez a Championshipben.

Lampard 2024 november óta irányítja a Coventry Cityt, a PL-be kerüléssel pedig edzői pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el.

A Coventry sorozatban 34 szezont töltött az angol futball élvonalában 1967-től, a 2001-es kiesést követően pedig pénzügyileg nehezebb időszakok következtek a klubnál, amely 2012-ben a harmad-, 2017-ben pedig a negyedosztályig csúszott vissza.

A csapat aztán onnantól felfelé ívelő pályát futott be, s most harmadik próbálkozásra jutott vissza az első osztályba. A 2022/23-as szezon végén már majdnem sikerült a PL-be kerülés, de a döntőben elbukott az együttes, tavaly pedig a másodosztályú rájátszás elődöntőjében búcsúzott.