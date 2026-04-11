Megvan a Fizz Liga első kiesője: széttörtek a barcikai álmok, a másodosztály várja vissza őket
A Kazincbarcika nem kapott újabb haladékot, újabb vereségük - és az MTK győzelme - biztossá tette, hogy el kell köszönniük májusban az első vonaltól.
Bár hetek, de inkább hónapok óta számítottak rá a hazai futballt követők, ma hivatalosan is eldőlt, ki lesz a magyar első osztályú focibajnokság, a Fizz Liga első kiesője.
A Kazincbarcika még délután Miskolcon fogadta az Újpestet, ahol egy nagyon sima, 3-0-s verést kapott a liláktól. Az újpestiek nem csak a győzelem okán mosolyogtak, hanem azért is, mert ezzel a három ponttal biztossá vált, hogy bentmaradnak az első osztályban.
A Barcikának innentől azt kellett figyelnie, szerez-e az MTK legalább egy pontot hazai környezetben, mert amennyiben igen, akkor a kiesésük biztossá válik. A fővárosi kékek pedig nem egyet, hanem rögtön hármat is szereztek: nagy meglepetésre 3-0-ra lelépték az utóbbi hetekben jó formát mutató Zalaegerszeget,
vagyis így matematikailag is biztos lett, hogy a Kazincbarcika a szezon végén búcsúzik az élvonaltól.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A másik kieső személye is kezd körvonalazódni: a Diósgyőr tegnap nagyon simán kapott ki a Ferencváros otthonában, és mivel az MTK és az Újpest is győzött, jövő héten nyernie kellene a dobogóért harcoló Debrecen ellen - ha ugyanis nem szereznek pontot, az előttük lévők pedig igen, gyakorlatilag biztossá válik a miskolci kiesés.
címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
