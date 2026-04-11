Miskolc, 2026. április 11.Rácz László, a Kazincbarcika (b) és Nejc Gradisar, az Újpest játékosa a labdarúgó Fizz Liga 29. fordulójában játszott Kolorcity Kazincbarcika SC - Újpest FC mérkőzésen a Diósgyőri Stadionban 2026. április 11
Sport

Megvan a Fizz Liga első kiesője: széttörtek a barcikai álmok, a másodosztály várja vissza őket

Pénzcentrum
2026. április 11. 19:47

A Kazincbarcika nem kapott újabb haladékot, újabb vereségük - és az MTK győzelme - biztossá tette, hogy el kell köszönniük májusban az első vonaltól.

Bár hetek, de inkább hónapok óta számítottak rá a hazai futballt követők, ma hivatalosan is eldőlt, ki lesz a magyar első osztályú focibajnokság, a Fizz Liga első kiesője. 

A Kazincbarcika még délután Miskolcon fogadta az Újpestet, ahol egy nagyon sima, 3-0-s verést kapott a liláktól. Az újpestiek nem csak a győzelem okán mosolyogtak, hanem azért is, mert ezzel a három ponttal biztossá vált, hogy bentmaradnak az első osztályban. 

Fizz Liga 29. forduló
Kazincbarcika
0
3
Újpest FC
Félidő: 0-1
2026. április 11. szombat 15:15
|
Varady Bela Sportkozpont, Putnok
Hazai gólszerzők
49' Vince Tóbiás Nyíri (öngöl)
Vendég gólszerzők
16' Ábel Krajcsovics, 91' Miron Mate Mucsanyi
45
Labdabirtoklási arány
55
79
Támadások
92
38
Veszélyes támadások
46
4
Kaput eltaláló lövések
6
6
Kaput elkerülő lövések
7
2
Szögletek
1
3
Sárga lapok
0
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
1
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2026.04.11.

A Barcikának innentől azt kellett figyelnie, szerez-e az MTK legalább egy pontot hazai környezetben, mert amennyiben igen, akkor a kiesésük biztossá válik. A fővárosi kékek pedig nem egyet, hanem rögtön hármat is szereztek: nagy meglepetésre 3-0-ra lelépték az utóbbi hetekben jó formát mutató Zalaegerszeget,

vagyis így matematikailag is biztos lett, hogy a Kazincbarcika a szezon végén búcsúzik az élvonaltól.

A másik kieső személye is kezd körvonalazódni: a Diósgyőr tegnap nagyon simán kapott ki a Ferencváros otthonában, és mivel az MTK és az Újpest is győzött, jövő héten nyernie kellene a dobogóért harcoló Debrecen ellen - ha ugyanis nem szereznek pontot, az előttük lévők pedig igen, gyakorlatilag biztossá válik a miskolci kiesés.

címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
#foci #sport #debrecen #labdarúgás #újpest fc #NB I #diósgyőr #ferencváros #Fizz liga #kazincbarcika

