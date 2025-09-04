Brutális, mennyibe fog kerülni egyetlen jegy a focivébére: bejelentést tett a FIFA

A FIFA tegnap bejelentette, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyértékesítésénél dinamikus árazást fog alkalmazni, amely már a jövő héten kezdődő értékesítési folyamat elejétől érvényes lesz - írja a The Guardian.

A FIFA bejelentése szerint a legolcsóbb jegyek 60 dollárról indulnak, míg a legdrágább, döntőre szóló prémium helyek kezdőára 6730 dollár lesz. A dinamikus árazás azt jelenti, hogy ezek a kezdőárak a kereslet függvényében jelentősen emelkedhetnek.

Ez lesz az első férfi világbajnokság, ahol ezt a rendszert alkalmazzák, amelyben a jegyárak a kereslethez igazodnak – hasonlóan az utazási szolgáltatásoknál használt csúcsidei árazáshoz. A FIFA képviselői azzal indokolták a döntést, hogy így alkalmazkodnak az Egyesült Államok és Kanada hazai piacához, ahol ez a gyakorlat elterjedt.

A FIFA egyik tisztviselője hozzátette, hogy a szervezet nem mondhat le a dinamikus árazással generálható többletbevételről, amely a 211 FIFA-tagország javát szolgálhatja. A FIFA nem készített alapvető tanulmányt arról, mennyi bevételt hozna a 2026-os világbajnokság jegyértékesítése dinamikus árazás nélkül – ami arra utal, hogy a téma valójában soha nem volt vita tárgya.

Az árazási struktúra várhatóan azonnal életbe lép a jegyértékesítés első szakaszában, amely szeptember 10-én kezdődik. Az árak ettől kezdve a kereslet alapján ingadoznak, ami azt jelenti, hogy egyes mérkőzéseknek magasabb minimális árpontjai lesznek, mint másoknak, még mielőtt a világbajnokság sorsolása megtörténne.

A FIFA a 2025-ös klubvilágbajnokságon is alkalmazta a dinamikus árazást, vegyes eredményekkel. A jegyárak kezdetben meredeken emelkedtek, majd csökkentek – néhány esetben akár 13,40 dollárra – közvetlenül a kezdés előtt, mivel a stadionok csak részben teltek meg. A világbajnokságon azonban szinte biztosan jelentősen nagyobb lesz a kereslet, és a FIFA egyik tisztviselője szerint ezúttal az árak nem csökkennek 60 dollár alá.

Jelentős változás történt a jegykategóriák rendszerében is. A korábbi tornákon a FIFA kategóriarendszert alkalmazott, ahol az 1-es kategória általában a legjobb helyeket jelentette. Korábban a hely pályához viszonyított elhelyezkedése befolyásolta a kategorizálást: egy oldalvonalnál lévő ülés nagyobb valószínűséggel számított 1-es kategóriának, míg egy ugyanazon a szinten, de a kapu mögött található ülés 2-es vagy alacsonyabb kategóriába tartozhatott.

2026-ban a jegykategóriák a legtöbb esetben a stadion szintjének felelnek meg. A világbajnokság döntőjén például a MetLife Stadion teljes alsó szintje várhatóan 1-es kategóriának számít, a középső páholyszint 2-es kategóriának, a felső szint pedig a 3-as és 4-es kategóriáknak.

A jegyértékesítés első szakaszában, szeptember 10-19. között a Visa-kártyatulajdonosok világszerte benyújthatnak kérelmet a FIFA weboldalán. Szeptember 29-ig a véletlenszerűen kiválasztott jelentkezőket értesítik, és októberben egy meghatározott időablakot kapnak a jegyvásárlásra.

A korábbi világbajnokságokhoz hasonlóan a szurkolók vásárolhatnak jegyeket egyes mérkőzésekre, vagy csomagokat, amelyek hozzáférést biztosítanak egy adott helyszín minden mérkőzéséhez, vagy egy adott csapat minden mérkőzéséhez. A jegyeket csak kategória szerint értékesítik, az ülőhelyeket véletlenszerűen osztják ki ezeken a kategóriákon belül az értékesítés utolsó szakaszáig.

A szurkolók mérkőzésenként legfeljebb négy jegyet vásárolhatnak, a torna során maximum 10 mérkőzésre. A FIFA saját viszonteladási piacteret fog működtetni a jegyüzérkedés elkerülése érdekében.