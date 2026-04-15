Gyász! Meghalt a Vasas labdarúgó csapatának bajnok és kupagyőztes játékosa
Életének 76. évében elhunyt Szőke István, a Vasas korábbi bajnok és kupagyőztes labdarúgója, közölte a klub szerdán hivatalos honlapján.
Szőke István 1950-ben született a Zala vármegyei Bázakerettyén, pályafutását Nagykanizsán kezdte. 1969-ben igazolt a Vasashoz, ahol 1972-ben mutatkozott be az első csapatban, és 1977-ig összesen 65 tétmérkőzésen lépett pályára az angyalföldi klub színeiben.
Tagja volt az 1973-ban Magyar Népköztársasági Kupát nyerő Vasasnak, majd az 1976/77-es idény végén magyar bajnoki címet is szerzett a csapattal.
A halálhírt Dr. Genzwein Ferenc közölte a klubbal. A család tájékoztatása szerint Szőke Istvánt zárt körben búcsúztatják. A Vasas közleményében úgy fogalmazott: emlékét megőrizzük, nyugodjon békében.
