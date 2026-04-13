Drámai fordulatok Európa-szerte: az Arsenal megbotlott, a Ferencváros és a Győr is nyert

Az európai labdarúgó-bajnokságok hétvégi fordulójában több meglepetés is született. A Premier League éllovasa, az Arsenal hazai pályán kikapott a Bournemouthtól, a Bundesligában a Borussia Dortmund szenvedett vereséget. A magyar bajnokságban a Győri ETO FC magabiztosan tartotta pozícióját az élen, míg a spanyol La Ligában a Barcelona tovább növelte előnyét a Real Madriddal szemben.

A hétvége labdarúgó-eseményei bőven tartogattak izgalmakat a szurkolóknak. Az angol élvonalban váratlan eredmény született, az olasz bajnokságban továbbra is magabiztosan vezet az Internazionale, a német, spanyol és francia ligákban pedig értékes pontokat szereztek az élcsapatok. A magyar Fizz Ligában a Győri ETO FC tartja előnyét a Ferencvárossal szemben.

Magyar Fizz Liga: A Győri ETO FC magabiztos győzelemmel

A magyar élvonalban a Győri ETO FC 4-1-re győzött a Puskás Akadémia vendégeként, ezzel 59 pontra növelve pontjai számát és megerősítve vezető helyét a tabellán. Az ETO továbbra is három ponttal előzi meg a második helyezett Ferencvárost.

A Ferencváros szintén nyerni tudott: a Diósgyőr VTK ellen 3-1-es sikert aratott. A harmadik helyen holtversenyben áll a Zalaegerszegi TE és a Debreceni VSC 45-45 ponttal, ám a ZTE nehéz helyzetbe került, miután 3-0-ra kikapott az MTK Budapest otthonában.

A tabella alsó felében a Kazincbarcika továbbra is sereghajtó 17 ponttal. Helyzete tovább romlott az Újpest FC elleni 3-0-s vereség után.

Premier League: Meglepetés a tabella élén

Az angol bajnokságban óriási meglepetésre a listavezető Arsenal hazai pályán 2-1-re kikapott a Bournemouthtól. Előnye így hat pontra csökkent a Manchester Cityvel szemben.

A Manchester City magabiztosan, 3-0-ra győzött a Chelsea vendégeként, és továbbra is tartja a lépést a címvédő Arsenallal. A harmadik helyen változatlanul a Manchester United és az Aston Villa áll 55-55 ponttal.

A tabella végén a Burnley és a Wolverhampton helyzete egyre bizonytalanabb. A Burnley 2-0-ra kikapott a Brighton együttesétől, míg a Wolves 4-0-s vereséget szenvedett a West Ham United otthonában, és mindössze 17 ponttal az utolsó helyen áll.

Serie A: Az Internazionale megőrizte vezetését

Az olasz bajnokságban a listavezető Internazionale egy parázs mérkőzésen 4-3-ra győzött a Como vendégeként, ezzel 75 pontra növelve pontjai számát és megőrizve vezető pozícióját.

A második helyezett Napoli csak 1-1-es döntetlent játszott a Parma otthonában, így kilencpontos hátránnyal követi az Intert. A harmadik AC Milan váratlanul 3-0-ra kikapott az Udinese vendégeként, ami veszélybe sodorhatja helyét a Bajnokok Ligája-indulást érő pozíciók egyikén.

A Juventus ezzel szemben 1-0-ra győzött az Atalanta ellen, és 60 ponttal a negyedik helyen áll. A tabella alján a Pisa és a Hellas Verona egyaránt 18 pontnál tart, mindketten kieső pozícióban vannak.

La Liga: A Barcelona növelte előnyét

A spanyol élvonalban a Barcelona folytatta győzelmi sorozatát: a csapat 4-1-re verte az Espanyolt, és 79 pontra növelte pontjai számát, tovább erősítve vezető helyét.

A Real Madrid pontot vesztett, mivel 1-1-es döntetlent játszott a Girona FC vendégeként. A két örök rivális között így már kilenc pont a különbség.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A harmadik helyezett Villarreal CF 2-1-re győzött az Athletic Bilbao otthonában, és 61 ponttal tartja pozícióját. Az Atletico Madrid meglepő vereséget szenvedett: 2-1-re kikapott a Sevilla FC vendégeként, és 57 pontnál tart.

A tabella alján a Levante 26 ponttal az utolsó előtti, míg a Real Oviedo 27 ponttal szintén a veszélyes zónában van, jóllehet utóbbi 3-0-s győzelmet aratott az RC Celta ellen.

Bundesliga: A Bayern München simán haladt tovább

A német bajnokságban a Bayern München magabiztosan, 5-0-ra győzött az FC St. Pauli vendégeként, ezzel 76 pontra növelve pontjai számát és tovább erősítve első helyét a tabellán.

A második helyezett Borussia Dortmund meglepetésre 1-0-ra kikapott a Bayer Leverkusen otthonában, így 64 ponttal már tizenkét pontos hátrányban van a bajnoki cím felé robogó Bayernnel szemben.

A harmadik helyen holtversenyben áll a VfB Stuttgart és az RB Leipzig 56-56 ponttal. A Stuttgart 4-0-ra verte a Hamburger SV-t, míg az RB Leipzig 1-0-ra győzött a Mönchengladbach ellen.

A tabella végén az FC Heidenheim 19 ponttal sereghajtó, bár a hétvégén 3-1-re legyőzte az Union Berlint.

Ligue 1: A PSG továbbra is magabiztosan vezet

A francia bajnokságban a Paris Saint Germain 63 ponttal vezeti a tabellát, noha ebben a fordulóban nem lépett pályára. A második helyezett RC Lens szintén pihenőt tartott, így a különbség közöttük négy pont maradt.

A harmadik helyezett LOSC Lille magabiztosan, 4-0-ra győzött a Toulouse FC vendégeként, és 53 pontra növelte pontjai számát. A Marseille is nyert: 3-1-re győzött a sereghajtó Metz ellen, így 52 ponttal a negyedik helyen áll.

A tabella alján a Metz 15 ponttal utolsó, míg az FC Nantes 19 ponttal az utolsó előtti pozíciót foglalja el, miután 0-0-s döntetlent játszott az AJ Auxerre vendégeként.