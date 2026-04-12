A probléma több csapat, köztük az angol, a francia és az uruguayi válogatott szerelésén is szembetűnő volt a legutóbbi válogatott szünetben.
Izgalmas vasárnap vár a futballrajongókra: mutatjuk a meccseket, ma is lesz mit nézni
A mai nap bőséges futballkínálatot ígér: délután szinte egyszerre zajlanak a legrangosabb európai bajnokságok mérkőzései, estére pedig igazi csemegék maradnak.
A nap kiemelt rangadója a Chelsea–Manchester City összecsapás lesz, de az olasz és a spanyol élvonalban is több figyelemre méltó találkozó szerepel a programban.
A tavaszi hajrában minden pont felértékelődik, a formaingadozások és a sérülések pedig kiszámíthatatlanná teszik az eredményeket, ami a nézőknek drámai küzdelmeket, meglepetéseket és látványos gólokat ígér. Fontos információ, hogy a magyar Fizz Ligában a mai napon nem rendeznek mérkőzéseket az országgyűlési választás miatt.
Premier League: bemutatkozik De Zerbi, meglepné a City-t a Chelsea
A nap vitathatatlan főmeccse a Stamford Bridge-en rendezett Chelsea–Manchester City rangadó. A két együttes legutóbb január elején találkozott, akkor 1–1-es döntetlennel zárult a mérkőzés. A City remek formában érkezik Londonba, legutóbbi három bajnokiját megnyerte. A hazai Chelsea ezzel szemben az elmúlt hetekben hullámzó teljesítményt nyújtott. A 17:30-kor kezdődő rangadó a bajnoki pozíciók szempontjából is kulcsfontosságú lehet.
A korábbi, 15 órakor kezdődő idősávban három Premier League-találkozót rendeznek párhuzamosan. A Crystal Palace a Newcastle Unitedet fogadja: a Szarkák januárban hazai pályán 2–0-ra nyertek, most azonban vegyes formában érkeznek a fővárosba. A Newcastle két győzelem után utazik Londonba, de a sorozatot két korábbi vereség előzte meg.
A Nottingham Forest az Aston Villát látja vendégül, mindkét csapat a következetes teljesítményt keresi. A Villa az őszi szezon óta nem találja korábbi formáját; a januári, 3–1-es hazai siker után most idegenben kell bizonyítania. A Forestnek ugyanakkor égető szüksége van a pontra vagy pontokra, hogy távolodni tudjuk a kiesőzónától.
A Sunderland a válságban lévő Tottenhamet fogadja délután. A Spurs különösen nehéz időszakon megy keresztül: legutóbbi öt bajnokiján egy döntetlen mellett négy vereséget szenvedett. Viszont ezen a meccsen bemutatkozik az új edző, Roberto De Zerbi - érdemes lesz figyelni, hogyan szervezte át a szenvedő londoni keretet.
Serie A: tovább menetelne az Inter a tóparton
Az olasz bajnokságban a nap legérdekesebb párosítása a Como és az Inter esti találkozója. A hazaiak bravúros szériát futnak, négy győzelemmel a hátuk mögött várják a bajnokesélyes Intert. A milánóiak ezzel szemben akadoznak: az utóbbi öt meccsükön mindössze két győzelmet arattak. Legutóbb márciusban, éppen a Como ellen játszottak, akkor gól nélküli döntetlen született.
Délután a Parma fogadja a remek formában futballozó Napolit. A nápolyiak fantasztikus szériában vannak, öt egymást követő győzelemmel érkeznek, ami a bajnoki címért folytatott küzdelemben különösen sokat ér. A Parma ezzel szemben sorra veszít pontokat, legutóbbi meccseit döntetlenek és vereségek jellemzik.
A Bologna a Leccét látja vendégül, ahol a vendégek aggasztóan rossz formában vannak: az utóbbi öt fellépésükből négyet elveszítettek.
La Liga: kapaszkodik a Bilbao és a Sevilla
A spanyol élvonalban az esti órákra tartogatták a legizgalmasabb párosítást: az Athletic Bilbao a Villarrealt fogadja San Mamésban. Mindkét együttes hullámzó teljesítményt nyújt mostanában: ősszel a Sárga Tengeralattjáró 1–0-ra nyert, minimális különbséggel.
Az Osasuna a Real Betisszel találkozik, ahol egyik csapat sincs jó formában. A Mallorca a Rayo Vallecanót fogadja, míg a Celta a Real Oviedóval csap össze. Utóbbi párharc decemberben gól nélküli döntetlennel zárult.
Bundesliga: meddig tart a stuttgarti forma?
A német bajnokságban a VfB Stuttgart a Hamburger SV-t fogadja a délutáni órákban. A Stuttgart jó formában van, a közelmúltban három győzelmet is begyűjtött. A Hamburg ezzel szemben változó eredményekkel érkezik. Az őszi meccsen a Hamburg meglepetésre 2–1-re nyert hazai pályán.
A Mainz este a Freiburgot látja vendégül, és három győztes mérkőzés után magabiztosan várja a találkozót. A Freiburg viszont nehéz időszakot él át, bár az őszi egymás elleni meccsen 4–0-ra legyőzte a Mainzt. A Köln a Werder Brement fogadja, és a vendégek érkeznek jobb formában.
Ligue 1: folytassa, Lille!
A francia élvonalban a Toulouse FC a kiváló formában lévő LOSC Lille-t fogadja. A Lille négy győzelemmel a háta mögött érkezik, és egyértelműen esélyesként lép pályára. Este a Lyon a Lorientet látja vendégül, miközben mindkét csapat formája hagy kívánnivalót maga után. A Lyon decemberben idegenben kikapott a Lorienttől, most hazai pályán próbálhat visszavágni. A Nice a Havre ellen lép pályára, de mindkét együttes szenved mostanában.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai