Hatalmas rekordot futott a 18 éves csodatini: ezt vajon le tudja idén nyomni valaki?

Pénzcentrum
2026. április 12. 11:04

A 18 éves ausztrál Gout Gout a világ idei legjobb idejével, 19,67 másodperccel nyerte meg a 200 méteres síkfutást a sydney-i országos bajnokságon. Ezzel az eredménnyel még a legendás Usain Bolt azonos korában futott idejét is felülmúlta.

A dél-szudáni származású csodagyerek a vasárnapi versenyen elért eredményével végérvényesen letette névjegyét az atlétika világában. Összehasonlításképpen: a nyolcszoros olimpiai bajnok jamaicai sprinter, Usain Bolt 18 évesen 19,93 másodperc alatt teljesítette ugyanezt a távot.

A futam rendkívüli tempóját jól mutatja, hogy a Gout mögött második helyen célba érő Aidan Murphy is húsz másodpercen belüli időt, 19,88 másodpercet futott.

A fiatal tehetség idén robbant be a nemzetközi élmezőnybe, miután 20,04 másodperces idejével megdöntötte Peter Norman az 1968-as olimpia óta fennálló ausztrál csúcsát. A mostani sikere után Gout elmondta, hogy nagyon örül a sebességének, és lenyűgözi, hogy a teste képes ilyen tempóra. Egyúttal jelezte azt is, hogy készen áll a további kihívásokra.

