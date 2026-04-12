Az európai labdarúgó-bajnokságok hétvégi fordulójában több meglepetés is született.
Hatalmas rekordot futott a 18 éves csodatini: ezt vajon le tudja idén nyomni valaki?
A 18 éves ausztrál Gout Gout a világ idei legjobb idejével, 19,67 másodperccel nyerte meg a 200 méteres síkfutást a sydney-i országos bajnokságon. Ezzel az eredménnyel még a legendás Usain Bolt azonos korában futott idejét is felülmúlta.
A dél-szudáni származású csodagyerek a vasárnapi versenyen elért eredményével végérvényesen letette névjegyét az atlétika világában. Összehasonlításképpen: a nyolcszoros olimpiai bajnok jamaicai sprinter, Usain Bolt 18 évesen 19,93 másodperc alatt teljesítette ugyanezt a távot.
A futam rendkívüli tempóját jól mutatja, hogy a Gout mögött második helyen célba érő Aidan Murphy is húsz másodpercen belüli időt, 19,88 másodpercet futott.
A fiatal tehetség idén robbant be a nemzetközi élmezőnybe, miután 20,04 másodperces idejével megdöntötte Peter Norman az 1968-as olimpia óta fennálló ausztrál csúcsát. A mostani sikere után Gout elmondta, hogy nagyon örül a sebességének, és lenyűgözi, hogy a teste képes ilyen tempóra. Egyúttal jelezte azt is, hogy készen áll a további kihívásokra.
Torokszorító történet: megmentette az életét gyerekként, most meg akarja köszönni a Liverpool-szurkoló
A hillsborough-i katasztrófa egyik túlélője, aki mindössze 13 éves volt a tragédia idején, 37 évvel később keresi azt az ismeretlen férfit, aki megmentette az életét...
Eladó a legendás tornásznő, Keleti Ágnes olimpiai éremgyűjteménye: borsos árat szabtak érte, kifizeti valaki?
A tavaly elhunyt ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes fiai úgy döntöttek, hogy eladják édesanyjuk páratlan olimpiai éremgyűjteményét.
