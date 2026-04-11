Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Két teniszütő és két labda együtt fekszik a salakpálya felületén. Közelkép, tenisz
Sport

Itt a vége! Bejelentette, mikor vonul vissza Novak Djokovic: eddig nézhetjük a játékát

MTI
2026. április 11. 13:30

Novak Djokovic a 2028-as los angeles-i olimpián szeretné lezárni páratlan teniszkarrierjét. A szerb klasszis legfőbb célja, hogy hazája zászlójával a kezében búcsúzzon el a profi sporttól.

A korábbi világelső a Sportal.rs szerb portálnak elmondta: csodálatosnak tartaná, ha a következő ötkarikás játékokon fejezhetné be pályafutását. A világranglista jelenlegi negyedik helyezettje ugyanakkor reálisan látja a jövőt: elismerte, hogy számos tényezőre már nincs ráhatása, de mindent megtesz annak érdekében, hogy a torna idején is megfelelő fizikai és mentális állapotban legyen.

Djokovic címvédőként érkezhetne Los Angelesbe, miután a 2024-es párizsi olimpia fináléjában hatalmas csatában, két rövidítésben eldőlő játszmában legyőzte a spanyol Carlos Alcarazt. Ezzel az arannyal tette teljessé ötkarikás éremkollekcióját, amelyben egy 2008-as pekingi bronzérem is szerepel.

A szerb játékos eddigi karrierje során 101 ATP-tornán diadalmaskodott. Ezek közül is kiemelkedik a 24 Grand Slam-győzelme, amely abszolút rekord a férfi mezőnyben. Szintén történelmi csúcsnak számít az a 428 hét, amelyet a világranglista élén töltött.
