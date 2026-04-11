A Kazincbarcika nem kapott újabb haladékot, újabb vereségük - és az MTK győzelme - biztossá tette, hogy el kell köszönniük májusban az első vonaltól.
Baj van több válogatott vb-mezeivel: riadót fújt a gyártó, ez hogy nem derült eddig ki?
A Nike vizsgálatot indított a nyári világbajnokságra készült válogatott mezek gyártási hibája miatt. A probléma több csapat, köztük az angol, a francia és az uruguayi válogatott szerelésén is szembetűnő volt a legutóbbi válogatott szünetben - írta a BBC Sport.
A hibát a mezek vállvarrásainál jelentkező feltűnő dudorodás okozza, amely esztétikailag rontja az összképet. A Nike szóvivője a The Guardiannek megerősítette, hogy tudomásuk van a problémáról. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mezek funkcionalitását és a játékosok teljesítményét ez nem érinti. "Mindig a legmagasabb mércét állítjuk magunk és termékeink elé, ettől azonban ezúttal elmaradtunk" - mondta a szóvivő. Hozzátette, hogy már dolgoznak a mind a játékosok, mind a szurkolók számára megfelelő, gyors megoldáson.
A hiba nemcsak a játékosok által viselt eredeti meccsmezeken látható, hanem a szurkolóknak szánt változatokon is. Ez az árazás tükrében különösen érzékeny pont. Az Egyesült Királyságban az angol szurkolói mez 89,99 fontba, míg a meccsmez 134,99 fontba kerül, emiatt már számos vásárló fejezte ki az elégedetlenségét. Erről korábban mi is írtunk:
A Nike az idei világbajnokságra az angol válogatotton kívül a társházigazda Kanada és az Egyesült Államok mezeit is gyártotta. Emellett többek között Brazília, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Ausztrália, Dél-Korea, Törökország, Uruguay és Norvégia szerelését is a cég készítette. A vállalat 2013 óta látja el sportfelszereléssel az angol férfi és női válogatottat. A mostani mezeket kifejezetten úgy tervezték, hogy beépített hűtéstechnológiával segítsék a játékosokat az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban várható extrém hőségben.
A mai szombat bővelkedik izgalmas összecsapásokban szerte Európában: a katalán derbi mellett német és olasz rangadó is színesíti a programot.
Arne Slot a sorozatos vereségek ellenére is úgy érzi, hogy a klub vezetése, valamint a drukkerek teljes mértékben támogatják őt.
Az Arsenal a bajnoki címért és a Bajnokok Ligája elődöntőjéért küzd, de a háttérben már javában zajlik a nyári tervezés.
Egy korábbi Premier League-játékvezető, Graham Scott szerint a videobíró-rendszer (VAR) jelenlegi formájában alkalmatlan a feladatára
Patrice Motsepe, az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) elnöke kijelentette, örömmel venné a szervezetet állítólag érintő korrupció kivizsgálását.
Eladó a legendás tornásznő, Keleti Ágnes olimpiai éremgyűjteménye: borsos árat szabtak érte, kifizeti valaki?
A tavaly elhunyt ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes fiai úgy döntöttek, hogy eladják édesanyjuk páratlan olimpiai éremgyűjteményét.
A párizsi maraton szervezői a vasárnapi versenyen elsőként száműzik az egyszer használatos műanyag palackokat és poharakat a frissítőpontokról.
A ciprusi sakkvilágbajnok-jelölti tornán a mindössze 20 éves üzbég Dzsavohir Sindarov magabiztosan vezet tíz forduló után.
A döntés egy 2025-ben indított felülvizsgálat eredménye, és közvetlenül érinti a darts legismertebb transznemű versenyzőjét.
A Groupama Arénában a Ferencváros a Diósgyőrt fogadja, Spanyolországban a Real Madrid a Gironával csap össze. Lássuk a menüt!
Életének 89. évében elhunyt Pataki Tamás, a szegedi labdarúgás kiemelkedő alakja, egykori kiváló játékos és edző.
Hetvenéves korában elhunyt Bugár Imre felvidéki magyar diszkoszvető, világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes sportoló.
Az Arsenal BL-sikere után a Premier League biztosította magának a bónusz BL-indulási jogot, így jövőre legalább nyolc angol csapat szerepelhet az európai kupákban.
Szenzáció! Magyar versenyzőt igazolt az F1-es csapat akadémiája, egyenes az út a Száguldó Cirkuszba?
Sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett a 13 éves magyar gokartversenyző, Nagy Roland: csatlakozott ugyanis az Aston Martin Forma-1-es istálló utánpótlás-akadémiájához.
A 23XI Racing nevű csapata a 2026-os Cup Series-szezon abszolút meglepetése, miután tavaly még egy trösztellenes per is veszélyeztette az alakulat jövőjét.
Az előttünk álló hétvége nem kíméli az izgalmakra vágyó szurkolókat: a spanyol bajnokságban katalán derbit rendeznek, Londonban a Chelsea a Manchester Cityvel csap össze.
A Fizz Liga 29. fordulójában egyszerre éleződik ki a bajnoki címért és a kiesés elkerüléséért folyó küzdelem.
A Premier League a második egymást követő évben is megszerezte az ötödik Bajnokok Ligája-indulási jogot az UEFA európai, teljesítményen alapuló rendszerében.
-
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
-
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai