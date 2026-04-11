Baj van több válogatott vb-mezeivel: riadót fújt a gyártó, ez hogy nem derült eddig ki?

A Nike vizsgálatot indított a nyári világbajnokságra készült válogatott mezek gyártási hibája miatt. A probléma több csapat, köztük az angol, a francia és az uruguayi válogatott szerelésén is szembetűnő volt a legutóbbi válogatott szünetben - írta a BBC Sport.

A hibát a mezek vállvarrásainál jelentkező feltűnő dudorodás okozza, amely esztétikailag rontja az összképet. A Nike szóvivője a The Guardiannek megerősítette, hogy tudomásuk van a problémáról. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mezek funkcionalitását és a játékosok teljesítményét ez nem érinti. "Mindig a legmagasabb mércét állítjuk magunk és termékeink elé, ettől azonban ezúttal elmaradtunk" - mondta a szóvivő. Hozzátette, hogy már dolgoznak a mind a játékosok, mind a szurkolók számára megfelelő, gyors megoldáson.

A hiba nemcsak a játékosok által viselt eredeti meccsmezeken látható, hanem a szurkolóknak szánt változatokon is. Ez az árazás tükrében különösen érzékeny pont. Az Egyesült Királyságban az angol szurkolói mez 89,99 fontba, míg a meccsmez 134,99 fontba kerül, emiatt már számos vásárló fejezte ki az elégedetlenségét. Erről korábban mi is írtunk:

A Nike az idei világbajnokságra az angol válogatotton kívül a társházigazda Kanada és az Egyesült Államok mezeit is gyártotta. Emellett többek között Brazília, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Ausztrália, Dél-Korea, Törökország, Uruguay és Norvégia szerelését is a cég készítette. A vállalat 2013 óta látja el sportfelszereléssel az angol férfi és női válogatottat. A mostani mezeket kifejezetten úgy tervezték, hogy beépített hűtéstechnológiával segítsék a játékosokat az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban várható extrém hőségben.