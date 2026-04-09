Izgalmas forduló előtt a Fizz Liga: fontos meccsek jönnek a 29. játéknapon
A Fizz Liga 29. fordulójában egyszerre éleződik ki a bajnoki címért és a kiesés elkerüléséért folyó küzdelem: a listavezető Győr és az üldöző Ferencváros is pályára lép, miközben a tabella alsó felében sorsdöntő összecsapások várhatók. Fontos tudnivaló, hogy vasárnap - hivatalosan az országgyűlési választás miatt - nem rendeznek bajnoki mérkőzést a Fizz Ligában és a másodosztályban sem.
A 29. forduló pénteken kezdődik, és már az első napon két kiemelt jelentőségű mérkőzést rendeznek. A hétvége talán legfontosabb találkozóját a címvédő, jelenleg második helyen álló Ferencváros vívja, amely este 20 órától a kiesőzónában vergődő Diósgyőr VTK-t fogadja.
A zöld-fehérek remek formában vannak: legutóbbi öt meccsükből négyet megnyertek, és mindössze három ponttal vannak lemaradva a listavezető Győri ETO mögött. Ezzel szemben a diósgyőriek katasztrofális sorozatban vannak, az elmúlt öt fordulóban háromszor is kikaptak, és jelenleg a 11. helyen állnak 25 ponttal.
A decemberi, idegenbeli 1–0-s ferencvárosi siker után a vendégeknek óriási bravúrra lenne szükségük ahhoz, hogy pontot raboljanak a Groupama Arénából.
A listavezető Győr a Puskás Akadémiát fogadja
Pénteken 17:45-től lép pályára Felcsúton a listavezető Győri ETO. A győriek 56 pontjukkal magabiztosan vezetik a tabellát, és bár legutóbbi öt meccsükön csak háromszor győztek, továbbra is stabil teljesítményt nyújtanak. A felcsútiak 39 ponttal a hatodik helyen állnak, formájuk meglehetősen hullámzó.
December 20-án a győriek hazai pályán 2–0-ra verték a Puskás Akadémiát, ami most újabb lélektani előnyt jelenthet számukra.
Szombaton három meccs, fókuszban az MTK–ZTE
Szombaton három mérkőzést rendeznek, közülük a legizgalmasabbnak az MTK Budapest és a dobogóért harcoló Zalaegerszegi TE 17:45-kor kezdődő összecsapása ígérkezik. A ZTE remek formában van: legutóbbi öt meccsén háromszor győzött, csak egyszer kapott ki, és jelenleg 45 ponttal a harmadik-negyedik helyen osztozik a Debrecennel.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az MTK ezzel szemben mély válságban van, bár igaz, hogy múlt szombaton az utolsó pillanatban loptak pontot Újpestről. A kék-fehérek 29 pontjukkal a tizedik helyen állnak, és égetően szükségük van a pontszerzésre, hogy elkerüljék a kiesőzónába sodródást.
Kiegyenlített párharc Pakson
Szombat este 20 órától a Paksi FC a Nyíregyháza otthonában játszik, mindkét együttes a középmezőnyből várja az összecsapást. A paksiak 44 ponttal az ötödik helyen állnak, formájuk biztató, hiszen legutóbbi két mérkőzésüket megnyerték. A nyíregyháziak 32 ponttal a kilencedik pozíciót foglalják el.
Alsóházi rangadó az Újpest és a Kazincbarcika között
Az alsóházi meccsen szombaton 15:15-től az Újpest a sereghajtó Kazincbarcikához megy. A lila-fehérek 34 ponttal a nyolcadik helyen állnak, de a barcikaiak helyzete még rosszabb: mindössze 17 ponttal messze leszakadva kullognak az utolsó helyen, és legutóbbi öt találkozójukból négyet elveszítettek.
A decemberi, 2–1-es újpesti győzelem után a hazaiak esélyesként várhatják a találkozót, de gyenge formájuk miatt minden pontnak óriási jelentősége van mindkét csapat számára - az Újpest talán már fellélegezhet a kiesésről beszélve, a Barcikának pedig egyre fogy az ideje, hogy elkerülje azt.
-
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
-
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai